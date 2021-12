La recrue Denis Toner fait sa marque avec les Aigles Bleus

Malgré un début de saison difficile pour les Aigles Bleus (5-12-1) au hockey universitaire masculin, on ne peut pas manquer de souligner la contribution de la recrue de 2e année, Denis Toner (1-4=5, -12), originaire de Saint-André au Madawaska, qui a été nommé athlète masculin de la dernière semaine par l’Université de Moncton.

Avec un solide jeu défensif en bloquant des tirs adverses, ainsi qu’avec sa contribution à l’attaque (avec trois tirs au but et une passe), le défenseur offensif sait se démarquer pour relancer l’attaque à partir de la zone défensive.

«Dès les matchs préparatoires, le calibre de jeu était très différent, explique Toner au sujet de son adaptation à la ligue. Ça faisait près de deux ans qu’on ne jouait plus. Et puis, avec les blessures de plusieurs vétérans, ça nous a donné des rôles plus importants au sein de l’équipe.»

Pour beaucoup de recrues, ç’a été un baptême de feu en l’absence de plusieurs vétérans pour les épauler.

«On a eu beaucoup plus de temps de glace que l’on s’attendait et on est parvenus à s’adapter. Avec le retour de vétérans, on gagne en confiance et la pression est moins sur nos épaules. On est plus à l’aise lors des matchs et on gagne en confiance. Les matchs sont d’ailleurs plus amusants depuis leur retour», explique la recrue qui croit que la deuxième moitié de saison sera bien différente.

«Il faut quand même s’amuser malgré le début de saison difficile. Il faut jouer avec le sourire, je crois que ça va paraître dans notre jeu.»

Le plaisir du sport est d’ailleurs important pour le jeune athlète. Il avait étiré son séjour chez les Caps de Fredericton (M18) malgré une invitation des Slammers de Woodstock (LHM), avant que cette équipe – qu’il rejoindra plus tard – ne déménage à Grand-Sault et devienne les Rapides.

Recruté en 8e ronde – 134e au total – par les Mooseheads de Halifax en 2015, ce n’est qu’à l’automne 2018, à 19 ans, qu’il se taille une place avec le grand club.

«J’aurais pu facilement jeter l’éponge à 18 ans. J’ai été retranché à mes trois premières tentatives avec les Mooseheads. J’aurais pu aller jouer avec mes chums et me concentrer sur mes études. Ou même abandonner complètement le hockey. Mais j’ai persévéré.»

À sa saison de 20 ans, il a amorcé la campagne chez lui à Grand-Sault avant de subir une fracture à la mâchoire, qui l’a tenu à l’écart du jeu. Son téléphone a sonné après les Fêtes, quand la direction des Orignaux a décidé de faire le grand ménage de ses joueurs de 20 ans. Il faut rappeler que les équipes de la LHJMQ ne peuvent compter que trois joueurs de 20 ans dans leur alignement, ce qui limite beaucoup les places sur le banc.

L’an dernier, la première année de hockey universitaire de Denis Toner a été compromise à cause de la pandémie. Après un début de saison difficile, Toner est particulièrement touché d’apprendre sa sélection comme athlète masculin de la semaine de l’Université de Moncton.

«Cette année a été difficile pour moi, mais j’ai de bons amis sur l’équipe, et on a un bon groupe. Avec leur aide et l’aide de ma famille, j’ai pu garder l’attention sur le hockey. J’ai quand même bien terminé cette première moitié de saison, et voir que l’organisation me reconnaît, ça fait chaud au cœur.»

Réunion entre amis

L’arrivée de Mika Cyr avec les Aigles est une occasion que Denis Toner espérait depuis longtemps.

«C’est une expérience de rêve! On joue au hockey ensemble depuis qu’on est tout petit. Que ce soit le hockey de printemps, ou les nombreux voyages aux États-Unis. On a voyagé partout ensemble durant notre jeunesse. C’est comme un frère pour moi.»

«On s’est séparé pendant les années juniors, mais c’était toujours une occasion spéciale de jouer l’un contre l’autre. On s’était dit qu’on se retrouverait à un moment donné chez les pros, ou à l’université, et nous y voilà! On ne le réalisait pas l’an dernier en l’absence de matchs, mais c’est très motivant de jouer ensemble, malgré les séquences difficiles. On se regarde et on sait qu’on peut mieux jouer. Donc on se pousse l’un l’autre.»

«De voir Mika avoir du succès dernièrement m’a sûrement motivé pour mieux jouer. On se transmet de la bonne énergie. C’est vraiment spécial de jouer ensemble et excitant de penser qu’on a encore jusqu’à quatre saisons devant nous.»

Athlète féminine de la semaine

Du côté féminin, le service des sports de l’Université a souligné la contribution d’Érika Plourde (4-4=8) de l’équipe de hockey féminine des Aigles Bleues (6-9-1). Lors du dernier match avant la pause des Fêtes mardi dernier, la joueuse de centre a gagné 7 de ses 11 mises au jeu. Elle a aussi été la joueuse la plus menaçante à l’attaque en cumulant 5 lancers contre l’implacable gardienne des Reds de l’Université du Nouveau-Brunswick (12-3-1) Caissie McCallum (4-0-0), qui a tenu le Bleu et Or en échec pour l’occasion.

En bref

Plus jeune, Denis Toner était un admirateur de Alex Ovechkin, pour ses talents de marqueurs. Mais ses goûts ont évolué depuis qu’il prend son rôle de défenseur offensif plus à cœur. Dernièrement, il s’inspire surtout du jeu de Cale Makar (10-11=21, +1) de l’Avalanche du Colorado (12-7-2), un défenseur mobile qui fait sa marque dans la ligue…

La dynastie bleue et or des Toner

À la signature de Denis Toner avec les Aigles Bleus en février 2020, l’Acadie Nouvelle publiait un texte Les Aigles Bleus, une histoire de famille chez les Toner, qui énumérait les Toner des Aigles Bleus au fil des ans, mais sans préciser les liens précis de parenté. Maintenant que Denis Toner a porté les couleurs de l’U de M, voici les détails de cette dynastie familiale acadienne de hockey aux origines irlandaises.