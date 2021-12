Le Vito’s mise sur la chimie et la profondeur 

Alors que tous les yeux étaient rivés sur les Flyers de Moncton (15-2-1) depuis le début de la saison, mine de rien, c’est le Vito’s de Saint Jean (15-4-2) qui trône au classement du circuit U18 majeur NB-ÎPÉ. Bien sûr, ils ont plus de matchs joués, mais ils sont quand même les tombeurs des Flyers lors des deux derniers duels, dont celui de la finale du 40e Monctonian, le mois dernier.

«On a connu un début de saison difficile (3-3), mais on s’est depuis ressaisis. On a eu une courte saison l’an dernier avec la COVID, donc on compte plusieurs nouveaux visages parmi les anciens.»

Pour l’entraîneur-chef Alex Carter, les succès de l’équipe s’expliquent surtout par sa profondeur, ainsi que par la chimie qui s’est installée entre les joueurs au cours des derniers mois.

«La plupart des joueurs des joueurs de l’équipe étaient déjà dans les rangs dès le début de l’été pour les entraînements hors saison. La chimie d’équipe s’est donc installée tôt. Il y a plusieurs bons joueurs de 15 ans qui ont rejoint les 16 ans. Avec nos vétérans, ils ont pu rapidement trouver leur vitesse de croisière et on peaufine maintenant notre jeu de match en match.»

«Je fais ce travail depuis maintenant 12 ans, et c’est la première fois que je vois des joueurs autant apprécier la compagnie de leurs coéquipiers.»

«L’autre élément qui explique notre succès c’est la profondeur. C’est très rare à ce niveau – des U15 jusqu’au junior – de pouvoir compter sur 4 trios réguliers. C’est une stratégie de plus en plus courante même chez les professionnels, avoir quatre trios qui lancent des attaques par vagues.»

«Au début de la saison, on cherchait surtout à trouver les bonnes combinaisons de trios. On n’a pas eu à modifier la composition de l’équipe tant que les joueurs étaient en santé. Aujourd’hui, les joueurs aiment beaucoup jouer ensemble, et avec la profondeur, nous croyons que c’est une combinaison gagnante.»

Un regard rapide confirme la profondeur dont parle Alex Carter. En 21 matchs, l’équipe compte dix joueurs avec plus de 10 points, dont deux défenseurs Owen Arnold (2-11=13) et Evan Bellamy (1-11-12) en dépis de plusieurs blessures en cours de route. Seul Matt McRae (16-5=21) se démarque avec ses 16 buts, mais il est tout de même devancé chez les pointeurs par Angelo Fullerton (7-15=22).

«C’est ce que ça prend à ce niveau. On marque en comité. La rondelle circule bien entre les joueurs et les résultats suivent. Nous sommes gros, forts et rapides.»

La profondeur est un aspect important puisque les équipes du U18 peuvent jouer plusieurs matchs dos à dos, comme lors des week-ends de tournoi.

«Nous avons un système efficace, car malgré l’absence de Bellamy blessé depuis trois matchs, les renforts de l’équipe U16 – qui est en tête de son classement – nous permettent de maintenir le niveau de jeu.»

Le Moose sous-estimé

Malgré leurs succès récents, le Vito’s a trébuché en prolongation contre le Moose du Nord (5-12-0) samedi soir, après les avoir vaincus la veille 6 à 0. C’est une preuve que toutes les équipes du Nouveau-Brunswick sont fortes, soutient Carter.

«Nous menions environ 60 à 20 au niveau des tirs aux buts (56 à 21 selon la feuille de match, NDLR). Là-dessus, on a eu 30 bonnes occasions de marquer, mais (Anthony) Savoie (2-1; ,898) a été très solide devant les buts du Moose. Malgré le score de 6 à 0 la veille, (Niko) Boudreau (3-10; ,892) a aussi montré qu’il est un très bon gardien. Il nous a maintenu en échec pendant une bonne partie du match. Notre dernier but a été marqué dans un filet désert.»

«Je crois que le Moose va en surprendre plusieurs, poursuit Carter. Ils sont forts au corps-à-corps, ils ont de très bons entraîneurs et surtout ils peuvent compter sur deux excellents gardiens.»

«Parfois, il faut s’incliner et saluer le bon travail de l’adversaire», résume Carter au sujet de sa défaite de samedi contre le Moose, qu’ils rencontrent à nouveau à domicile, vendredi à 20h .

Flyers c. Vito’s

Après quelques années de vaches maigres, Alex Carter se réjouit de relancer la rivalité entre son équipe et les Flyers de Moncton.

«Si ce n’est pas le grand amour, il y tout de même beaucoup de respect entre les deux équipes. C’est une rivalité qui date de loin, et nous sommes heureux de nous y remettre. Outre notre première défaite contre eux au début de la saison, ce sont toujours des matchs de un ou deux buts. J’espère que notre développement d’ici la fin de la saison nous permettra de rester devant eux au classement.»

Souhaite-t-on rencontrer les Flyers en finale du championnat?

«Bien entendu c’est notre but, mais c’est loin d’être gagné d’avance, explique-t-il. Le Nord et Fredericton ne sont pas là que comme parures. La route s’annonce difficile», explique-t-il.

«C’est très amusant d’être dans une ligue si compétitive. Le Nouveau-Brunswick est l’une des divisions où il est le plus difficile de se démarquer. Ce sera une très chaude lutte pour sortir de la province et accéder aux championnats de l’Atlantique.»

Alex Carter souhaite rappeler en terminant que tout le mérite des succès de l’équipe revient d’abord et avant tout aux joueurs.

«Ce sont eux qui font tout le travail. Ils adhèrent et font confiance au système de jeu et au processus que l’on met en place. Grâce à cela, ils peuvent voir qu’ils sont en train de devenir une des meilleures équipes de l’Atlantique. On veut continuer à bâtir là-dessus.»