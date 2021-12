Après la dépression, enfin un peu de soleil pour Mathias Savoie

Gardien numéro un chez les Red Wings de Fredericton (11-6-2) de la Ligue de hockey des Maritimes, Mathias Savoie, d’Edmundston, maintient son équipe dans la course malgré les blessures et une suspension qui minent l’équipe depuis le début de la campagne.

«Ça va bien à Fredericton, résume Savoie. On apprend encore à se connaître. Ça va de mieux en mieux. Au début de l’année, c’était difficile alors qu’on alternait les victoires et les défaites. Là, on est tous sur la même page, donc ça va mieux.»

L’équipe de la capitale provinciale a en effet remporté quatre de ses six derniers matchs.

C’est Savoie qui assume le rôle de gardien titulaire depuis le début de la saison, mais ce n’était pas d’emblée dans les plans de la direction.

«L’autre gardien (Christian Sbaraglia, 1-0-0; ,895) s’est blessé dès le 2e match de la saison. Il n’est pas encore revenu au jeu.»

En 19 matchs cette saison, Savoie présente un dossier de 9-6-1, un taux d’efficacité de ,876 et une moyenne de 3,73. Il a de plus réalisé deux jeux blancs, soit le deuxième plus haut total du circuit des Maritimes. Savoie n’a de plus perdu qu’une seule fois en temps réglementaire à ses six derniers départs (4-1-1).

Ces succès constituent une bouffée d’air frais pour le jeune gardien qui a dû affronter des défis de santé mentale au cours des dernières années.

Repêché par les Sea Dogs de Saint-Jean au 4e tour (62 au total) en 2018, Savoie n’a jamais eu l’occasion de faire valoir son talent avec le grand club. En fait, il n’a joué qu’une période pour clore un match où l’équipe tirait déjà de l’arrière 6 à 0.

«Je n’ai jamais été maltraité à Saint-Jean, mais je n’ai jamais vraiment eu la chance de me prouver. L’équipe recrutait des gardiens de 20 ans auxquels je devais me mesurer. Ç’a été très difficile pour moi.»

Le cerbère a difficilement encaissé le fait d’être laissé de côté par l’équipe, qui l’a libéré la saison suivante. De plus, il devait composer avec la séparation de ses parents.

Sa fiche plus que respectable (17-3-0; ,899) avec les Flyers de Moncton (M18 majeur) en 2019-2020 cachait un côté plus sombre. Mathias Savoie ne le cache pas, il est tombé en dépression.

«J’ai beaucoup parlé avec la thérapeute de l’équipe. Ça n’a pas été une année facile pour moi.»

C’est grâce à un exode au Manitoba avec les Kings de Dauphin (20-6-0) et avec à l’aide et le soutien des thérapeutes sportifs que l’adolescent a enfin commencé à se sentir mieux.

«Je voulais surtout changer d’air. Après avoir été libéré par les Sea Dogs à 17 ans, j’ai eu beaucoup de problèmes, puis la COVID-19 a frappé. Pendant la pandémie, mes parents se sont séparés. J’ai décidé que j’avais besoin d’un nouveau départ et d’aller quelque part où personne ne me connaissait.»

«L’an dernier au Manitoba, on ne jouait qu’un match par semaine. À la mi-novembre, il y avait des cas (de COVID) un peu partout et la ligue a suspendu ses activités, avant de carrément les annuler après les Fêtes.»

S’il n’y a joué qu’un seul match, son séjour dans les Prairies a tout de même été salvateur.

«Même si je n’ai pas été très occupé côté hockey, ça m’a fait beaucoup de bien. Je ne serais pas ici si ce n’était pas de ça. »

Retour dans l’action

C’est donc avec une nouvelle tête qu’il est présenté chez les Red Wings cet automne et les résultats ont suivi. S’il dit ne pas encore avoir retrouvé tous ses moyens, il crédite le soutien de ses coéquipiers pour ses succès récents.

«Je suis de plus en plus à mon état normal. J’ai des problèmes, c’est normal. Y’a des soirées plus difficiles, mais en général ça va quand même bien.»

Pour la suite, l’Acadien de 6 pi 1 po et 153 lbs ne se berce pas d’illusions, les chances de goûter à nouveau au junior majeur sont limitées, vu le peu de places disponibles et du fait qu’il aura 20 ans la saison prochaine.

C’est le Titan d’Acadie-Bathurst qui a depuis récupéré les droits du cerbère d’Edmundston aux origines restigouchoises. Il a d’ailleurs joué un match hors-concours dans l’uniforme du Titan contre l’Océanic de Rimouski.

Compétition relevée

Quelles sont les prétentions des Red Wings pour le reste de la saison? Si certains joueurs sont récemment revenu au jeu, l’équipe manque toujours plusieurs éléments clés.

«Les blessures ont joué un gros rôle jusqu’à maintenant. Cole Fraser (5-12=17) subit les effets d’une commotion depuis un mois. Notre capitaine Philippe Casault (0-3=3) est toujours incommodé à une épaule. Notre joueur étoile Zach Alchorn (6-5=11) a aussi été suspendu pour neuf matchs. À un moment donné, on n’avait pas assez de joueurs pour les matchs, il fallait du renfort de l’extérieur.»

Pour sa part, le vétéran gardien Christian Sbaraglia est de retour à l’entraînement et pourrait faire un retour au jeu cette fin de semaine.

Les Red Wings reçoivent les Tigres de Campbellton (11-5-3) vendredi à 19h, les Rapides de Grand-Sault (9-12-1) samedi à 19h, et le Blizzard d’Edmundston (12-5-2) dimanche à 14h, soit trois matchs en moins de trois jours.