Hockey senior: l’appel qui a tout changé pour François Mazerolle

Quand André-Oliva Roussel a pris la décision d’accrocher ses patins pour devenir l’entraîneur des Marchands de Shippagan-les-Îles (1-2-0), l’une de ses premières décisions aura été d’appeler François Mazerolle afin de lui conseiller fortement de se présenter au camp d’entraînement en grande forme.

Mieux encore, Roussel a été jusqu’à dire à Mazerolle qu’il envisageait de lui confier un rôle offensif dans l’équipe.

Ce cadeau tombé du ciel, le modeste hockeyeur de Shippagan ne l’attendait plus depuis longtemps. Après tout, pourquoi un entraîneur irait-il confier un rôle offensif à un gars de 29 ans étiqueté joueur de profondeur?

Une équipe qui, d’autant plus, a la chance de compter sur des attaquants talentueux comme Samuel Paquet, Luc Williams, Charles Bergeron, Yan Plourde, Patrick Jones et Yan Toth, pour ne nommer que ceux-là?

Et bien croyez-le ou non, Mazerolle trône en ce moment en tête des pointeurs des Marchands. Le numéro 96 totalise déjà sept points, dont trois buts, en trois parties.

«J’ai joué avec François et je voyais très bien ce qu’il était capable de faire, affirme André-Oliva Roussel. Je me disais que ce gars-là, qui avait toujours été un laissé-pour-compte, avait de la vitesse, une excellente vision du jeu et une bonne éthique de travail, en plus d’être fort physiquement. J’étais convaincu qu’il pouvait produire davantage avec plus de temps de glace.»

«Quand je l’ai appelé, je lui ai dit de me faire confiance et que j’avais l’intention de lui donner sa chance. Je ne le regrette pas», souligne Roussel.

Pour sa part, François Mazerolle ne cache pas que cet appel de Roussel a changé beaucoup de choses.

«André-Oliva m’a simplement dit que j’allais avoir un rôle différent et que j’étais mieux de me présenter en forme au camp. Je me suis donc mis à fréquenter le gymnase à Samuel (Paquet) pour arriver prêt», révèle le petit attaquant de 5 pieds 8 pouces et 165 livres.

«Jusque là, j’avais toujours été un joueur à caractère défensif, dit-il. Mon rôle était de jouer en désavantage numérique et dans un troisième ou un quatrième trio. André-Oliva est le premier à me donner ma chance.»

«C’est drôle parce que j’ai moi-même toujours douté de moi. Ce sont plutôt mes coéquipiers qui voyaient ce potentiel en moi. Je m’étais fait à l’idée depuis longtemps que j’étais un gars de troisième trio qui devait profiter au maximum de son peu de temps de jeu», raconte-t-il.

Fait à noter, François Mazerolle évoluait à la position de défenseur avant de rejoindre les rangs des Marchands en 2017-2018.

Et lors de ses 84 premiers matchs avec l’équipe, séries éliminatoires incluses, Mazerolle s’est contenté de 18 buts et 25 passes pour 43 points. Rien à voir avec sa moyenne de plus d’un point par match qu’il affiche jusqu’ici cette saison.

Se voit-il maintenir la même cadence jusqu’à la fin de la saison?

«Je ne me mets pas de pression là-dessus, confie-t-il. Pour moi, le plus important c’est que l’équipe gagne. Nous avons tellement un beau groupe. Et j’ai la chance d’apprendre beaucoup en côtoyant des gars comme Samuel Paquet, Billy Bezeau, Luc Williams, Charles Bergeron et Tommy Bezeau.»

Les Marchands reprennent l’action vendredi soir en accueillant les Mooseheads de Chaleur (0-3-1) au Centre Rhéal-Cormier. Samedi, ils seront les visiteurs au Palais de glace Inch Arran de Dalhousie pour se mesurer aux puissants Maraudeurs (5-0-0).

En bref… Olivier Gendron, des Maraudeurs de Dalhousie, et Marc-André LeCouffe, des Alpines de Tracadie, sont les meilleurs buteurs de la Ligue senior Acadie-Chaleur avec six filets chacun… Joey Bernard, le quart-arrière des Maraudeurs, est de son côté le meilleur passeur du circuit avec 11 mentions d’aide, deux de mieux que son coéquipier Ryan Mockler qui domine aussi la colonne des marqueurs avec 14 points… Samuel Gendron, également des Maraudeurs, présente quant à lui la meilleure moyenne de buts alloués de la LHSAC à 3,67. Charles Austin, des Alpines, le suit avec un taux de 3,92…