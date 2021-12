À Kedgwick, Daniel Vautour a retrouvé le goût de jouer

Il y a des patins qui sont plus grands que d’autres à remplir. À Kedgwick, le directeur général Denis Couturier, Bucket pour les intimes, avait la lourde tâche de remplacer son joueur étoile Adrien Lemay devant le filet. C’est finalement Lemay lui-même qui l’aidera à trouver la perle rare en lui recommandant le nom de Daniel Vautour.

Chez le Dynamo (3-4-2), on ne tarit pas d’éloges à l’endroit du portier originaire de Saint-Louis-de-Kent.

«Adrien était un gros morceau à remplacer. On parle d’un gars qui a été choisi deux fois le meilleur gardien de la ligue lors de ses quatre saisons avec nous. Ceci dit, Adrien ne s’est pas trompé en nous suggérant Daniel. Il fait le travail. C’est aussi un bon joueur d’équipe. Il s’entend bien avec tout le monde. Et les partisans l’aiment déjà beaucoup. C’est un gars facile d’approche», raconte Denis Couturier.

À l’exception de quelques parties disputées avec les Hawks d’Elsipogtog il y a deux ans, dans l’ancien Circuit senior Nord-Est, Daniel Vautour n’a pas joué beaucoup de hockey depuis son unique saison avec les Paladins du Collège militaire royal du Canada en 2017-2018. Une expérience qu’il n’a d’ailleurs pas tellement aimé, même s’il a été choisi au sein de l’équipe d’étoiles des recrues au terme de la campagne.

«La vie militaire n’était pas moi, concède-t-il. Et après cette saison-là, comme ça ne me tentait plus d’être sur la glace tous les jours, j’ai pris une pause. C’est seulement depuis mon arrivée avec le Dynamo que j’ai retrouvé le plaisir de jouer. J’aime ça ici. Je suis traité comme un roi. Tu vois que les partisans aiment leur équipe et les joueurs.»

En huit duels, Vautour montre une moyenne de buts alloués de 4,32, ce qui n’est pas si mal dans le hockey senior.

«Ça m’a pris quelques matchs pour retrouver mon synchronisme, mais ça va de mieux en mieux, indique-t-il. Le calibre de jeu est très bon. Nous avons eu un début de saison difficile, mais il nous manquait plusieurs joueurs importants. Depuis quelques matchs, on sent que ça commence à cliquer. Nous allons être durs à battre dans les séries.»

Le Dynamo reprend l’action samedi en rendant visite aux Thunder de Perth-Andover (6-4-0).

Le hockey balle

En plus d’exceller comme gardien, Daniel Vautour s’est également découvert une véritable passion pour le hockey balle.

Il évolue comme attaquant pour le Tragically Hip et il se débrouille plutôt bien selon ses dires.

En fait, il est un redoutable attaquant.

C’est lui qui a remporté le championnat des pointeurs des trois dernières campagnes du Circuit Mud City de Moncton. Et il est en route vers un quatrième titre de suite puisqu’il domine présentement la colonne des pointeurs avec 24 points (10-14) en seulement deux duels.

Ce n’est donc pas pour rien qu’il a été sélectionné pour représenter le Nouveau-Brunswick en juin 2022 dans un tournoi national à Toronto. Les frères Tesink, Ryan et Marcus, seront eux aussi de la partie.

«J’adore le hockey balle, dit-il. Ça me tient en forme et c’est excellent pour le cardio. Je joue de deux à trois parties par semaine. Avec mes matchs avec le Dynamo, je suis pas mal occupé les soirs. Ça adonne bien, je ne suis pas le genre qui aime rester trop longtemps à la maison.»

En bref… Adrien Lemay a pris sa retraite du hockey senior. Il occupera désormais son temps à s'occuper à plein temps des gardiens du Titan d'Acadie-Bathurst et des Aigles Bleus de l'Université de Moncton, de même que de son Académie Sports-Arts-Études qui comprend 240 jeunes. C'est sans compter qu'il est également l'un des entraîneurs de l'équipe du programme initiation de Félix, son fils de 4 ans. Félix, en passant, possède de très bons gènes. Outre son père Adrien qui a joué chez les professionnels, son grand-père Reynald Cyr, lui, est un immortel du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick depuis 2013 avec les Tigres de Campbellton, édition 1987-1988…