Élody Levesque a sauvé la saison de l’équipe masculine de Roland-Pépin

L’équipe masculine de hockey de la polyvalente Roland-Pépin de Campbellton a bien failli ne pas sauter sur la glace cette saison, faute de gardien. Heureusement, une jeune gardienne s’est dressée devant le filet… et elle est jusqu’ici impeccable.

Responsable des sports interscolaires à la Roland-Pépin, l’enseignant Maxime Levesque a cru pendant un instant devoir imiter son homologue de l’école secondaire Aux quatre vents de Dalhousie. Incapable de trouver un gardien de but, l’équipe des Cyclones a dû déclarer forfait cette saison, une première dans son histoire.

Heureusement pour les Prédateurs, une solution s’est pointée tout juste avant le début de la saison: Élody Levesque, élève de 11e année.

«J’aurais pu évoluer au sein de l’équipe féminine, mais les gars n’avaient pas de gardien alors on m’a demandé si ça m’intéresserait. J’ai accepté, pour les aider oui, mais aussi parce que je trouvais que c’était une belle expérience et que ça me tentait d’essayer un calibre plus fort», raconte la jeune cerbère.

Elle a déjà évolué à l’intérieur d’équipes mixtes par le passé. Croiser le fer avec les garçons n’était donc pas vraiment nouveau pour elle. La différence par contre, c’est que cette fois elle est l’unique fille dans le groupe.

«Je suis très à l’aise avec l’équipe. On est vraiment un beau groupe», mentionne-t-elle.

En plus de la pression de garder les buts, Élody doit composer avec un autre stress, soit celui de garder la santé. Étant la seule gardienne, l’équipe n’a pas le luxe de la perdre. Elle doit donc être doublement vigilante afin d’éviter les virus et les blessures.

La jeune athlète est par ailleurs loin de seulement combler un vide dans l’équipe. Elle contribue également à mener sa formation vers la victoire. Celle-ci a une fiche parfaite, ayant remporté ses six départs depuis le début de la saison.

À noter que malgré le choix d’Élody d’évoluer au sein de l’équipe masculine, Roland-Pépin a été en mesure de mettre sur pied une équipe féminine également. Elle aussi toutefois ne peut compter que sur une seule gardienne.

Pénurie de cerbères

Ce n’est pas la première fois qu’une gardienne vient sauver l’équipe masculine de hockey. En fait, c’est même une chose courante depuis quelques années. Lors de la saison 2018-19 par exemple, deux gardiennes plutôt qu’une se partageaient le filet.

«Une chance qu’on a eu nos filles au cours des dernières années», lance Maxime Levesque.

«Quand on regarde ce qui se passe ici et ce qui s’est passé à Aux quatre vents, on doit admettre qu’il y a vraiment une pénurie de gardiens de but dans la région. Et quand on regarde ce qui s’en vient, ça n’augure pas bien. Il n’y a pas ou presque pas de relève, c’est inquiétant», souligne M. Levesque.

Il estime que la situation affecte même le hockey adulte.

«Tout le monde cherche des gardiens, c’est une denrée rare», dit-il.

Si les choses ne changent pas, il craint qu’il n’y ait tout simplement pas d’équipe l’an prochain dans la région. Une des solutions, selon lui, serait éventuellement de regrouper les équipes des deux polyvalentes du coin.

«À ce rythme, on va commencer à manquer de joueurs. En fait, on en manque déjà. On avait des écoles beaucoup plus populeuses auparavant alors qu’aujourd’hui, on arrive tout juste à un peu plus de 500 jeunes avec nos deux polyvalentes réunies», souligne-t-il.

S’il admet qu’un certain partage des ressources (joueurs) est possible en ce moment, il le trouve encore trop restrictif et non équitable.

«L’objectif ne serait pas de se construire une super équipe régionale, mais plutôt de permettre aux jeunes de jouer. S’il avait fallu qu’on n’ait pas de gardien nous aussi cet automne, notre secteur aurait été privé d’équipe», dit-il.

D’ici là, il n’a que de bons mots pour sa jeune gardienne.

«On est vraiment chanceux qu’elle soit avec nous. Elle a permis à l’équipe d’aller de l’avant, elle a une excellente attitude et elle joue de l’excellent hockey. C’est un bon arrangement pour tout le monde», conclut-il.