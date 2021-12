Motocross 50cc: «La fusée» Roy fait feu de tout bois

À l’âge de 7 ans, Tommy «La fusée» Roy de Saint-Quentin a passé son été sur les routes du Québec pour prendre part à des compétitions relevées de motocross 50cc. De succès en succès, Tommy a été couronné champion du circuit québécois dans sa catégorie d’âge (50cc, 7 et 8 ans), ainsi que dans le 50cc «open» (5 à 8 ans). Et ce, dans le circuit le plus compétitif à l’est de l’Ontario.

Avec l’aide de son papa, son entraîneur et son mécanicien Jean-Marc Roy, Tommy a la chance de poursuivre sa passion et de parcourir les routes de la Belle Province, à la recherche de la prochaine occasion de se mesurer aux meilleurs pilotes de motocross de sa catégorie.

Le duo a passé le dernier été à suivre les courses du circuit Challenge Québec Motocross, dont les courses se déroulent surtout dans la grande région de Montréal. Il existe aussi un circuit motocross en Gaspésie, mais le niveau de compétition n’est pas aussi élevé.

«On faisait la série gaspésienne auparavant, mais on a voulu monter de catégorie. On est allé dans le circuit le plus fort au Québec», explique le paternel, Jean-Marc.

Le circuit atlantique passe quatre fois au circuit Riverglade à Moncton. Autrement les courses sont surtout en Nouvelle-Écosse. Mais son calibre n’est pas aussi relevé que ceux du Québec.

Si Tommy Roy fait beaucoup de kilométrage sur la terre battue, son papa en fait beaucoup plus sur la surface asphaltée. Car gérer un pilote – aussi jeune soit-il – dans un circuit à l’autre bout du Québec alors qu’on est basé à Saint-Quentin, ce n’est pas simple.

«J’ai une “fifth-wheel” (roulotte à sellette) avec un garage à l’arrière. On part le jeudi soir et on se gare dans un stationnement commercial pour la nuit après environ trois heures de route. Le lendemain, il ne restait que trois ou quatre heures pour se rendre aux courses. On passe le vendredi à préparer les motos et on marche la piste pour bien maîtriser le parcours.»

«Le samedi, c’est des essais toute la journée. La piste est ouverte de 9h à 16h. Nous avons une séance de 15 minutes chaque heure, comme du temps est alloué à chaque catégorie. Ça nous donne le temps de faire des ajustements à mesure que la journée progresse, que ce soit les pneus, la suspension, ou quoi que ce soit. C’est la journée où papa met le bicycle sur la coche.»

Si les bons réglages sont trouvés tôt, on cesse les essais après quelques heures pour ne pas surmener Tommy avant les courses du lendemain.

M. Roy précise que les autres circuits, comme celui de la Gaspésie, n’offrent pas cette journée supplémentaire d’essais libres. Les coureurs ne disposent que d’une dizaine de minutes pour la mise au point.

«Le dimanche, les courses débutent tôt. Il y a une qualif pour les positions de départ, puis il y a trois courses par catégories. Comme Tommy est dans deux catégories, il était donc 8 fois en piste le dimanche. Ce sont de grosses journées. Chaque course donne des points au classement, et le cumulatif détermine le champion de la saison.»

Dans son garage, Jean-Marc Roy traîne deux motos pour toujours être prêt en cas de bris.

«Certaines équipes n’ont qu’une moto, mais ils traînent 3000$ en pièces de rechange. Je préfère fonctionner à deux motos. On peut soit changer de motos s’il y a une casse, ou encore juste changer la pièce.»

Tommy Roy avec ses trophées motocross 50cc 7-8 ans et 50cc open, de la série Challenge Québec. – Gracieuseté Tommy Roy motocross 50cc 7-8 ans et 50cc open, de la série Challenge Québec. – Gracieuseté Tommy Roy motocross 50cc 7-8 ans et 50cc open, de la série Challenge Québec. – Gracieuseté

D’autres défis

Comme le jeune Tommy a laissé tous les concurrents dans sa poussière à sa première année dans sa catégorie, son papa pense déjà le faire graduer à la prochaine étape: les 65cc. Et Tommy est tout à fait d’accord. En plus de sauter sa catégorie d’âge, Tommy devra aussi composer avec les vitesses et l’embrayage, plutôt que les transmissions automatiques des 50cc.

«J’ai déjà acheté un 65cc du dernier modèle. J’ai aussi une 2017 sur laquelle Tommy a commencé à se pratiquer cet été. Il a participé à la dernière course de la saison à Riverglade en septembre et il a terminé 2e. La classe d’âge est 9 à 11 ans, alors que Tommy courait à 7 ans.»

Tommy n’a eu que 8 ans en novembre.

«En 65cc, on vise un top-10 l’an prochain. Avec la catégorie d’âge, je ne crois pas qu’on va faire de podiums cette année, mais il a plusieurs saisons devant lui.»

Un sport dangereux?

Lorsqu’on lui suggère que le sport est peut-être dangereux pour un jeune de 7 ans, Jean-Marc Roy ne peut s’empêcher de pousser un rire.

«Nos jeunes jouent au hockey et au football, et subissent des fractures et des commotions. À cet égard, le motocross n’est pas plus dangereux. Les jeunes sont tout équipés: casques, bottes, jambières, coudes, et même des “neck-brace” (minerves) qui limitent les déplacements de la tête en cas de chute.»

Pour Tommy, la peur de tomber n’est pas dans son esprit. Au contraire, c’est dans les airs qu’il est à son aise. «J’aime les courbes, et j’aime les sauts», précise le jeune homme quand on lui demande ce qui l’attire dans ce sport. «Tommy aime bien sauter. Il aime les sauts à plein!», renchérit son père.

Si vous pensez que les longs trajets incommodent la petite «fusée», détrompez-vous. Au contraire. Comment passe-t-il son temps?

«Moi, je joue sur ma X-Box», répond candidement le principal intéressé. L’été, c’est d’un plaisir à l’autre pour notre jeune héros!