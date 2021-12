Expérience inoubliable pour Jennifer Emond à une compétition nationale de culturisme

Jennifer Emond a vécu une expérience hors du commun le 4 décembre en participant à sa première compétition de culturisme sur la scène nationale.

La policière est revenue de l’International Pro Qualifier de Toronto avec deux médailles à son cou.

«Je ne m’en attendais pas du tout, parce que je savais que j’allais me mesurer à de grosses pointures. On m’appelle “Mama Beast” dans mon coin, mais là-bas je ne me sentais pas comme ça. Le calibre était impressionnant.»

Elle avait obtenu son laissez-passer pour cet événement en vertu d’une victoire dans la catégorie Women’s Physique Open lors du championnat de l’Atlantique qui a eu lieu l’été dernier.

À Toronto, Mme Emond s’est inscrite dans trois catégories. Elle a obtenu la première place dans la catégorie Women’s physique 45 ans et plus et a terminé au deuxième rang dans le Women’s physique Open B.

Le parcours de la femme originaire d’Edmundston s’est arrêté à la première journée de qualification. Elle n’a pu se qualifier pour le concours du lendemain qui mettait en vedette plusieurs athlètes professionnels de ce sport.

«Je n’ai pas été trop déçue, car je n’allais pas là pour obtenir une carte de pro. J’y allais pour l’expérience. Je dois dire que j’ai pas mal “tripé”. J’ai été sur un nuage toute la fin de semaine», raconte Mme Emond.

Mis à part un petit moment de nervosité une heure avant l’événement, la culturiste estime avoir profité du moment au maximum.

«J’avais mon petit groupe Facebook qui me suivait dans mon aventure et j’ai partagé certains moments avec les membres. J’ai même eu un “party virtuel”, la veille, où je leur expliquais c’était quoi mes dernières tactiques.»

Des mois de sacrifices

Afin d’être prête pour cet événement d’envergure, Mme Emond a suivi un régime très strict pendant une dizaine de mois.

«Quand je suis allée faire l’épicerie dans les jours qui ont suivi la compétition, c’était la première fois depuis février que je pouvais faire une épicerie sans restrictions. Je me sentais comme une petite fille dans un magasin de jouets.»

Même avant la compétition, elle est passée par un processus de déshydratation qui lui a permis de perdre 12 livres en un peu plus de 24 heures.

«Mon truc, ç’a été de boire trois onces de téquila. Ce genre de boisson là fait déshydrater encore plus. J’ai fait des recherches et j’ai pris ce truc de la part de quelques professionnels», confie-t-elle.

Jennifer Emond avoue que le retour à la normale a été parsemé de défis.

«J’ai payé pour, car la semaine d’après, j’ai eu les effets de l’après-compétition. J’ai fait beaucoup de rétention d’eau. J’ai dû prendre une pause d’entraînement pendant une semaine. Tu dors moins bien. Je n’ai pas eu le choix de donner congé à mon corps, car je lui ai donné ça “rough” pendant plusieurs mois.»

Mme Emond soutient toutefois que tous ces sacrifices en ont valu la peine.

«En allant là, je savais que j’allais bien paraître. J’avais aussi un beau maillot qui a été fait, à la main, par ma mère. Elle doit avoir mis 1800 petits diamants sur mon costume.»

«Je savais aussi que j’allais être contre des madames assez solides. À 48 ans, je pense que c’était le bon moment pour moi d’y aller.»

Même si elle dit avoir adoré son aventure à Toronto, Jennifer Emond ne croit pas qu’elle reprendra part à cette compétition.

«Je ne dis pas que je ne ferais pas des compétitions régionales et des choses comme ça. Je ne fais pas de croix là-dessus, car j’aime encore beaucoup ça. Je sais qu’au niveau régional, je peux encore bien faire et je sais à quoi m’attendre. Je veux surtout continuer, sans avoir à hypothéquer ma santé.»