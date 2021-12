Hockey senior Beauséjour: le manque d’équipe met fin à la saison avant qu’elle ne débute

Avec le retrait de dernière minute des Pêcheurs Cap-Pelé, la Ligue de hockey senior Beauséjour se retrouve à nouveau malgré elle en pause forcée. Et si la saison avait eu lieu, l’annonce de restrictions de foules cette semaine aurait peut-être eu le même résultat, selon le président du circuit, Roger Brun.

«Tout allait de l’avant à trois équipes jusqu’à la mi-novembre, quand les Pêcheurs nous ont annoncé qu’ils ne pourraient pas participer. Il y a un manque de bénévoles pour faire fonctionner l’équipe. C’est le même problème qu’à Memramcook: malgré un nombre de joueurs suffisants, il n’y a pas le personnel bénévole pour faire fonctionner les équipes.»

Roger Brun explique que beaucoup de gens ont été découragés de s’impliquer à une certaine époque quand ils ont appris les salaires souvent démesurés payés à certains joueurs. Cette période est révolue: on mise maintenant sur le talent local pour faire sortir les foules.

«Depuis quelques années, nous fonctionnons à l’exemple des coopératives. Les joueurs ne sont payés que sur les profits de l’équipe, si profit il y a. Ç’a très bien fonctionné lors de notre dernière saison (2019-2020): il y avait beaucoup de spectateurs et il y avait une très belle parité dans la ligue.»

«Tout ce que ça prend, c’est un comité. Il n’y a pas de raison que Memramcook n’ai pas d’équipe. Dans la région de Moncton, il y a assez de joueurs pour former trois équipes.»

«Ça prend du monde qui veut travailler. Mais il faut travailler en comité pour que ce ne soient pas toujours les mêmes 2 ou 3 personnes qui doivent tout faire.»

Roger Brun ne cache pas sa frustration face à l’absence de Memramcook qu’il tente de ramener depuis leur départ.

«J’ai juste le goût de les étrangler! illustre-t-il. J’y ai de la famille donc c’est comme chez moi. On a tout fait depuis quelques années et c’est toujours la même chose, il n’y a personne pour prendre l’équipe en main. On avait un commanditaire majeur et la ligue allait s’occuper de tout, même les employés pour la vente de billets, du bar, etc. Mais on n’a pas pu convaincre l’entraîneur de prendre les rênes. On veut vraiment ramener cette équipe. Ça ne prend qu’un comité pour la reprendre en main.»

«On aimerait aussi développer des équipes à Petitcodiac-Sussex puis Amherst-Sackville où il y a des joueurs, une demande pour le hockey senior. Leur problème c’est le manque de glace. C’est ironique, puisque les équipes senior ne font presque jamais d’entraînements sur glace. La plupart des joueurs évoluent aussi dans les ligues gentilshommes où ils peuvent tenir la forme.»

C’est la deuxième saison que la ligue devait évoluer à seulement trois équipes, si on exclut la saison annulée de l’an dernier à cause de la pandémie.

«J’ai été très frustré de devoir annoncer à Hockey NB que nous mettions un terme à la saison.»

Prêt à céder la place

Roger Brun s’apprête à abandonner la présidence du circuit.

«Je veux me retirer et j’aimerais le faire avec une saison complète. L’année des séries annulées à cause de la COVID devait être ma dernière année. Mais je céderais bien ma place si la relève venait plus rapidement.»