Ligue de hockey M18 majeur: matchs suspendus jusqu’au Nouvel An

À la suite de l’annonce de la Santé publique du Nouveau-Brunswick de lundi, la Ligue de hockey M18 majeur NB-ÎPÉ a déprogrammé les matchs au calendrier impliquant les équipes du Nouveau-Brunswick jusqu’au Nouvel An.

Entretemps, les deux équipes insulaires, le Wild de Kensington (3-14-0) et les Knights de Charlottetown (13-5-0) iront de l’avant avec leurs affrontements des 26 et 31 décembre.

La ligue compte quatre équipes au Nouveau-Brunswick, soit les Flyers de Moncton (15-2-2), le Moose du Nord de Bathurst (5-13-0), le Vito’s de Saint-Jean (16-4-2), et les Caps de Fredericton (5-13-2).

Pour le président du circuit, Barry Thompson, le plus important, c’est la santé des gens.

«Pour nous, c’est un arrêt presque complet de nos activités. Les mesures ne sont pas si sévères de ce côté du détroit, donc les matchs entre les deux équipes de l’île pourront aller de l’avant. On nous permet 50 personnes dans l’aire de jeu, mais ce n’est pas encore clair si les partisans peuvent y assister. C’est ce qu’on tente de déterminer à l’heure où on se parle.»

Mardi, les autorités sanitaires de l’Île-du-Prince-Édouard ont suspendu les tournois sportifs et ont interdit aux équipes locales de sport amateur de quitter l’île. Mais sans aller jusqu’à interdire les matchs interéquipes.

«Tout le monde veut voir du sport pendant les Fêtes, mais nous devrons probablement nous rabattre à visionner des vidéos.»

Pour les équipes du Nouveau-Brunswick, il ne faut pas trop s’attendre à un retour au début janvier, comme l’indique l’horaire officiel. Barry Thompson tempère d’ailleurs les attentes.

«Les autorités sanitaires vont sûrement vouloir attendre que les risques d’éclosion liés au temps des Fêtes soient passés. On risque d’attendre la fin janvier pour la reprise des activités, prédit l’édile. On va respecter les consignes. La santé prime.»

Heureusement à ce rang, les équipes ne dépendent pas autant de la vente de billets pour faire leurs frais, donc elles seront peu affectées si l’on interdit les spectateurs.

Est-ce que l’exception accordée aux équipes de la LHJMQ crée une situation de deux poids, deux mesures?

«C’est un point sensible et c’est toujours un petit pincement. Mais dans les faits, le M18 majeur demeure un circuit de hockey mineur. On doit donc se conformer aux mesures sanitaires en place localement, peu importe ce qui se fait ailleurs. Les équipes juniors ont aussi plus de contrôle sur leurs joueurs, alors que les nôtres sont plus éparpillés sur le territoire. Ils sont davantage en mesure de fonctionner dans une bulle», explique sagement le président.

La ligue entend patienter à la mi-janvier avant de modifier le format de la saison, si le besoin se fait sentir.

«On joue normalement deux matchs par semaine. On peut facilement en ajouter un troisième et rattraper le temps perdu. Si on doit se réajuster à la fin janvier, nous examinerons d’autres options. Si on doit ajuster le calendrier, on veut quand même s’assurer que chaque équipe joue le même nombre de matchs.»