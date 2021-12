Restrictions imposées aux équipes sportives en raison de la COVID-19: «Est-ce que le gouvernement veut rire de nous?»

Une décision à deux poids, deux mesures.

Voilà, grosso modo, comment est perçue auprès d’entraîneurs et dirigeants de hockey le décret faisant arrêter toutes les activités sportives et récréatives pour les jeunes de moins de 12 ans, ainsi que les parties (ou compétitions) pour tous les autres groupes d’âge, hormis la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) et la Ligue de hockey junior des Maritimes (LHM).

«Ça ne peut pas être plus clair, c’est deux poids, deux mesures», rage le directeur général des Marchands de Shippagan-les-Îles, une équipe de la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur.

«Nous sommes enregistrés comme ces deux ligues auprès de Hockey Nouveau-Brunswick et Hockey Canada. Pourquoi, eux, ont-ils le droit de continuer et pas nous?», questionne-t-il.

«C’est comme si on interdisait à Shoppers Drug Mart d’ouvrir leur magasin et que Jean Coutu, lui, avait le droit. Est-ce que le gouvernement veut rire de nous? Nous avons pourtant suivi à la lettre tous les protocoles de la santé publique. Les gens qui viennent voir nos matchs sont doublement vaccinés, nous avons de la surveillance à la porte, les gens portent un masque, etc. Il est où le problème? Nous avons justement une réunion de ligue ce soir (mardi) sur Zoom pour en discuter», poursuit Serge Haché.

«C’est d’autant plus enrageant que nous avons un bon momentum au niveau des spectateurs avec l’arrivée de nouveaux joueurs. De plus, les matchs présentés pendant la période des Fêtes attirent aussi plus de monde que d’habitude», dit-il.

L’entraîneur-chef des formations masculine et féminine des Vikings de l’École Marie-Esther de Shippagan, Dave Brown, partage la même opinion. Il estime que la pilule serait mieux passée si la LHJMQ et la LHM étaient sujettes aux mêmes directives que les autres.

«La frustration est en train de s’installer, croit Dave Brown. Je respecte ce que le gouvernement tente de faire, mais il faudrait aussi qu’il soit équitable pour tout le monde. Là, c’est carrément deux poids, deux mesures. Il faudrait également qu’il arrête de modifier les règles. Une journée c’est oui, l’autre c’est non.»

«En attendant, c’est encore la jeunesse qui s’en trouve affectée. Ça devient frustrant pour eux et il y a un gros risque que le décrochage scolaire augmente. J’en ai personnellement convaincu de rester à l’école juste pour le sport. En suspendant encore une fois les activités, ces mêmes jeunes sont en train de se décourager», souligne Dave Brown.

L’entraîneur-chef des Acadiens de la polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet, Léonce David, abonde dans le même sens que son homologue des Vikings.

«C’est évident que le gouvernement aurait évité beaucoup de frustration en arrêtant toutes les activités sans exception. Il faut qu’ils arrêtent de jouer avec (le moral) des enfants. C’est ridicule. Pourquoi la pression doit-elle toujours être placée sur les vaccinés? C’est à se demander si le gouvernement compte sur nous pour mettre à notre tour de la pression sur les non-vaccinés. Compte-t-il sur nous pour faire la job de bras à sa place?», demande Léonce David.