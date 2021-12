Anthony Hamel joue au hockey comme dans le temps!

Vous rappelez-vous de Beau Prokopetz, un petit défenseur trapu et robuste originaire de Winnipeg qui se faisait un malin plaisir à étamper ses adversaires le long des bandes et qui était l’un des favoris de la foule lors de ses passages à Bathurst, à Drummondville et au Cap-Breton? Les Wildcats de Moncton ont ce même genre de joueur en Anthony Hamel.

Hamel, un arrière droitier de 5 pieds 8 pouces et 180 livres, joue présentement le meilleur hockey de sa carrière avec les Chats Sauvages.

Ses huit points, tous des mentions d’aide, sont déjà un sommet pour lui en carrière et la saison n’est pourtant vieille que de 27 parties. Ce bon ami d’Hendrix Lapierre (ils ont joué ensemble avec l’Intrépide de Gatineau) affiche le deuxième meilleur différentiel de son équipe avec plus-8. C’est sans oublier que ses 82 mises en échec le place parmi les meneurs de la LHJMQ.

En entrevue, jeudi, le vétéran de 19 ans a admis que la possibilité d’être échangé dans les prochaines semaines est une réalité.

«Rendu à mon âge, c’est quelque chose que tu te dois d’attendre, mentionne-t-il. Mais si tu me donnes le choix, j’aimerais mieux rester. J’adore l’organisation et le groupe de gars. J’ai une bonne affinité en plus avec les jeunes. Je crois que je pourrais les aider comme joueur de 20 ans la saison prochaine. J’adore vraiment ça ici.»

Hamel sait toutefois que le style de jeu qu’il pratique le rend plutôt attrayant aux yeux de prétendants en quête de profondeur et de robustesse.

«Je ne veux pas trop me vendre, mais je suis conscient qu’il n’y a pas beaucoup de joueurs qui joue comme moi. Je suis plutôt de la vieille école», lance-t-il en riant.

Hamel dit par ailleurs s’être grandement amélioré dans la dernière année. Et cela dans toutes les facettes du jeu.

«J’ai travaillé très fort cet été pour arriver prêt au camp. Et actuellement, je dirais que j’ai même dépassé mes attentes. Je suis content de ma saison jusqu’ici. Je suis particulièrement fier de mon jeu offensif. J’ai gagné de la confiance et je tente beaucoup plus de contribuer à l’attaquant qu’avant», dit-il.

La perte d’une vingtaine de livres y est selon lui pour beaucoup.

«J’ai joué à 200 livres la saison dernière et je suis maintenant à 180 livres. Ces 20 livres en moins m’ont permis de gagner en vitesse, en mobilité, en agilité et en explosion. Je me sens également plus fort», confie-t-il.

Hamel, que les Wildcats ont acquis en décembre 2020 en compagnie de choix de 3e et 6e tours en 2022 lors du troc qui a envoyé Sean Stewart à Charlottetown, a définitivement pris de la valeur et il pourrait aisément rapporter à lui seul une sélection de troisième ou quatrième ronde.

En attendant, qu’il soit échangé ou pas, il veut juste poursuivre ce qu’il fait de mieux, jouer au hockey.

«Mes objectifs sont de continuer de m’améliorer et d’aider mon équipe à gagner. Sinon, j’aimerais bien revenir comme joueur de 20 ans la saison prochaine. Et, comme objectif ultime, convaincre un club professionnel de me donner une chance. C’est mon rêve depuis que je suis petit gars», ajoute le tenace défenseur des Wildcats.

À noter que Hamel n’a plus besoin que de trois parties pour atteindre le chiffre de 100 en carrière.

Ritchie Thibeau n’est pas pressé de transiger

Comme tous ses homologues à travers la LHJMQ, Ritchie Thibeau est un homme fort occupé ces jours-ci.

Déjà qu’il passe de nombreuses heures au téléphone à préparer le terrain en vue de la période des transactions qui s’amorce dimanche, le directeur des opérations hockey des Wildcats est présentement à Saguenay pour le Challenge CCM de la Ligue de développement des moins de 18 ans du Québec afin d’épier les jeunes talents du prochain repêchage.

Thibeau est accompagné de cinq autres recruteurs des Wildcats pour les matchs présentés au Centre Jean-Claude-Tremblay de La Baie et au Foyer des loisirs d’Arvida.

«C’est dommage que les jeunes des Maritimes soient absents parce que nous aurions aimé les voir contre les meilleurs joueurs du Québec, dit-il. Ceci dit, nous avons vu plusieurs beaux espoirs. Il n’y a cependant pas de (Sidney) Crosby et de (Nathan) MacKinnon ici.»

En ce qui concerne la période des échanges, Thibeau ne fait pour l’instant qu’écouter.

«Il y a plusieurs équipes qui appellent pour nos joueurs (vétérans), mais il n’y a pas encore eu d’offres sérieuses. De toute façon, nous ne sommes pas pressés. Nous ferons seulement des changements si nous pouvons améliorer le club à court et moyen terme. Je crois que nous tenons le gros bout du bâton. Et avec notre excellent début de saison, nos joueurs ont pris de la valeur.»

Le gardien Thomas Couture est évidemment l’un des joueurs dont l’intérêt des autres équipes est à la hausse. On parle ici d’un gars qui s’est présenté à Moncton comme joueur invité en 2020 et qui n’a finalement percé l’alignement qu’en septembre 2021, à son deuxième essai, à l’âge de 19 ans.

«Il est en demande, avoue Thibeau. Plusieurs équipes ont appelé à son sujet. Mais il n’est pas question de le laisser aller pour rien. Comme je l’ai dit, je ne suis pas pressé. Il forme un bon duo avec le jeune (Vincent) Filion.»

Les défenseurs Anthony Hamel et Connor Olson, ainsi que les attaquants Francis Langlois et Vincent Labelle, en sont d’autres qui captent l’attention. Le joueur de 20 ans Brooklyn Kalmikov est également sur le radar de quelques équipes.