Hockey senior: la ligue Acadie-Chaleur en pause jusqu’en janvier

En raison des nouvelles restrictions mises en place plus tôt cette semaine par le gouvernement provincial, qui interdit la présentation d’activités sportives jusqu’à avis contraire, la Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur a décidé de mettre sa saison sur pause jusqu’au 7 janvier.

La décision a été prise pendant une réunion d’urgence de la LHSAC, mercredi soir, via le logiciel de visioconférence Zoom.

En entrevue téléphonique, jeudi matin, le président du circuit, Charles Albert, a fait savoir qu’une autre réunion est prévue le 4 janvier afin de se mettre à jour.

«Nous espérons que d’ici là, le gouvernement aura pris une décision plus claire. Il ne peut pas nous laisser dans le vague comme ça. Les restrictions sont-elles pour deux semaines? Un mois? Jusqu’au printemps? Nous espérons que le gouvernement aura pris position d’ici le 1er janvier», confie le président.

Selon lui, la pression populaire auquel doit faire face le gouvernement depuis l’annonce du début de la semaine devrait l’obliger à se montrer plus clair quant à la durée des nouvelles restrictions.

«Les gens ne comprennent pas certaines décisions, dit-il. Pourquoi les enfants de plus de 12 ans ont le droit de s’entraîner, mais que les moins de 12 ans eux n’ont pas le droit? Comment se fait-il que la LHJMQ et la LHM ont le droit de continuer leurs activités et pas nous?»

«Nous vendons le même produit. La seule différence c’est que nos joueurs sont trop vieux pour être repêchés par les équipes de la Ligue nationale», mentionne Charles Albert.

«Nous aimerions bien mettre la main sur l’entente que les équipes de la LHJMQ et la LHM ont avec le gouvernement, afin de connaître les critères qui permettent à ces deux ligues de continuer. Et s’il n’y a pas de différences avec le hockey senior, je ne vois pas pourquoi nous n’aurions pas le droit de jouer nous aussi», souligne-t-il.

Par ailleurs, il n’est pas question, du moins pour le moment, de chambarder le calendrier des équipes qui comprend 16 parties chacune.

«Nous sommes quand même chanceux que nous n’ayons que quatre parties au calendrier d’ici le 7 janvier et elles pourront être reprises plus tard dans la saison. Nous aimerions toutefois pouvoir terminer la saison régulière avant la mi-février afin de présenter ensuite les séries éliminatoires», révèle-t-il.

Le président Albert ajoute que la LHSAC tente aussi de convaincre Hockey Nouveau-Brunswick de repousser d’une vingtaine de jours la date limite pour que les équipes remettent leur liste finale de 25 joueurs pour la balance de la saison.

«En temps normal, les équipes ont cette année jusqu’au 10 janvier. À cause des restrictions, nous voulons tenter d’obtenir la permission de repousser ça à la fin du mois», mentionne-t-il.

Les quatre matchs qui seront repris à une date ultérieure sont les duels entre Dalhousie et Caraquet, ainsi que Tracadie et Shippagan, vendredi (17 décembre), celui entre Chaleur et Dalhousie, samedi (18), puis enfin celui opposant Chaleur et Tracadie, dimanche (19).

Une équipe à Miramichi en 2022?

Un nouveau groupe de Miramichi mijote l’idée d’obtenir une concession dans la Ligue de hockey senior Acadie Chaleur en vue de la prochaine saison.

«J’ai envoyé la semaine dernière des informations à ce groupe sur la ligue, confie le président Albert. Ce ne sont pas les mêmes personnes avec qui nous avons fait affaire cet été. Ce nouveau groupe montre un réel intérêt.»

«Dans un monde idéal, nous aimerions avoir deux concessions dans cette région. Une équipe qu’on pourrait appeler Miramichi-Nord et l’autre Miramichi-Sud. La frontière entre ces deux territoires serait la rivière Miramichi. Après tout, si nous pouvons avoir trois équipes dans la Péninsule acadienne, nous pouvons bien avoir deux clubs dans Miramichi», dit-il.

À noter que les deux territoires en question sont les mêmes qu’utilisaient à l’époque les Ice Dogs de Néguac et les Navigateurs de Baie-Sainte-Anne avant qu’ils ne quittent la ligue.

«Une belle relève pour le hockey senior»

Le président de la LHSAC Charles Albert ne cache pas sa joie de la présence de deux formations de la Péninsule acadienne lors de la finale de la Classique de hockey scolaire des Acadiens de la polyvalente Louis-Mailloux, tournoi que l’équipe locale a remporté face aux Bisons de la polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie.

«Je vois ça comme un bon signe, dit-il. Ça représente une belle relève pour le hockey senior.»

Le journal en a profité pour demander au président ce qu’il en était de la situation de Justin Hébert, qui projette de faire le saut dans la LHSAC dès la saison prochaine.

Notons que Hébert, choisi le joueur le plus utile du tournoi de Caraquet et qui domine présentement la colonne des pointeurs de la saison régulière, porte les couleurs des Acadiens même s’il habite à Shippagan. La raison est fort simple, comme sa mère est enseignante à la PLM, le jeune hockeyeur a décidé d’étudier à Caraquet.

Le hic c’est que les Acadiens de Caraquet et les Marchands de Shippagan-les-Îles voudront sûrement compter sur ce joueur d’avenir.

«Son cas est unique, admet le président Albert. Justin aura le droit de choisir l’une ou l’autre équipe. Cependant, une fois qu’il aura pris sa décision, il ne pourra plus revenir en arrière.»

Hébert, qui a accumulé pas moins de 17 points (9-8) lors de ses cinq matchs pendant le tournoi, domine aisément les pointeurs de la Conférence Nord des écoles secondaires avec une récolte de 29 points (13-16) en seulement sept parties. Inutile de dire que les directeurs généraux des Acadiens (Mike Rail) et des Marchands (Serge Haché) vont tout faire pour le convaincre de jouer avec eux.