Wildcats: Étienne Morin est «une future super vedette de la ligue»

Le défenseur de 16 ans des Wildcats de Moncton Étienne Morin est engagé dans une lutte à finir avec l’arrière de 18 ans David Spacek, du Phoenix de Sherbrooke, pour l’obtention du trophée Raymond-Lagacé remis annuellement à la recrue défensive dans la LHJMQ.

Morin se veut une fort belle surprise puisqu’il n’a été repêché qu’en début de deuxième ronde cet été. Nul doute que si l’encan était à recommencer, le nom du jeune adolescent de Salaberry-de-Valleyfield sortirait beaucoup plus tôt.

Dans une entrevue réalisée plus tôt cette semaine avec le journal, le vétéran Anthony Hamel a révélé au sujet de Morin: «Il a encore beaucoup à apprendre, mais il va être extraordinaire une fois qu’il sera à maturité. C’est une future superstar de la ligue».

En 24 parties, Morin montre un dossier de cinq buts et neuf passes pour 14 points.

Pour ce qui est de Spacek, le fils de l’ancien défenseur des Canadiens de Montréal Jaroslav Spacek, se dirige allègrement vers une campagne de plus de 50 points (5-20=25). Il est évidemment le favori pour l’emporter, lui qui est aussi dans la course pour rafler la coupe RDS (recrue de l’année).

L’ailier gauche Jakob Brabenec (11-21=32), des Islanders de Charlottetown, et le centre Tommy Cormier (11-19=30), des Tigres de Victoriaville, tous deux âgés de 18 ans, ainsi que l’ailier gauche de 16 ans Tyler Peddle (11-6=17), des Voltigeurs de Drummondville, sont pour leur part dans la course pour la Coupe RDS et le trophée Michel-Bergeron (recrue offensive).

Parmi les autres recrues qui retiennent l’attention, notons les gardiens Mathis Rousseau (3,08, ,907), des Mooseheads de Halifax, Gabriel Robert (1,95, ,918), de l’Océanic de Rimouski, les attaquants Daniil Bourash (10-9=19), des Huskies de Rouyn-Noranda, Thomas Auger (6-11=17), des Wildcats, Alex Blais (6-9=15 en seulement 18 duels), des Saguenéens de Chicoutimi, et Joseph Henneberry (9-6=15), du Titan d’Acadie-Bathurst.

Parlant de Henneberry, il est en bonne position pour devenir seulement la septième recrue dans l’histoire du Titan d’Acadie-Bathurst à atteindre le plateau des 20 buts.

Les six autres sont Zach O’Brien (29 buts, 2010-2011), Vladimir Kuznetsov (25, 2015-2016), Patrice Bergeron (23, 2002-2003), Daniil Miromanov (22, 2015-2016), Alex Materukhin (21, 1999-2000) et Patrik Zdrahal (20, 2012-2013).

Henneberry produit en ce moment à un rythme qui pourrait le mener à une saison de 22 buts.

Quand le rang de sélection ne veut rien dire

Le repêchage de 2019 est une autre preuve que le rang de sélection ne veut rien dire.

Sur les 18 joueurs réclamés dans la 14e et dernière ronde de l’encan, pas moins de cinq d’entre eux évoluent régulièrement dans la LHJMQ.

Parmi ceux-ci, on retrouve trois gars du Nouveau-Brunswick, soit Carter McCluskey (236e choix), des Sea Dogs de Saint-Jean, Simon Maltais (248e), de l’Océanic de Rimouski, et Jared Cosman (252e et dernier réclamé), des Huskies de Rouyn-Noranda.

Les deux autres sont Ludovic Dufort (240e), des Foreurs de Val-d’Or, et Tommy Cormier (235e), des Tigres de Victoriaville.

L’histoire de ce dernier est particulièrement intéressante parce qu’il n’a été limité qu’à 11 petits matchs lors de ses saisons de 16 et 17 ans avec les Saguenéens de Chicoutimi. Il avait aussi été blanchi lors de ces parties.

Cette saison, alors qu’il possède toujours le statut de recrue, il montre un dossier de 11 buts et 19 passes pour 30 points en 21 duels.

Quand même spécial de voir le jeune homme au 28e rang des meilleurs pointeurs de la ligue et en cinquième place parmi les buteurs en supériorité numérique avec 7.

Dire que les Tigres l’ont obtenu pour une bouchée de pain, soit un choix de 9e ronde pour 2023. Le d.g. des Sags, Danick Jean, doit s’en mordre les doigts. – RL