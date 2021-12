Le Titan s’offre une victoire et le meilleur marqueur de la LHJMQ

Noël est passé six jours plus tôt chez le Titan d’Acadie-Bathurst. Après avoir battu les Sea Dogs de Saint-Jean 4 à 3 samedi soir, l’équipe s’est offert le meilleur marqueur de la LHJMQ, dimanche, dans un échange majeur avec les Saguenéens de Chicoutimi.

Ainsi, Félix Lafrance prend le chemin de Bathurst. En retour, le Titan a cédé Cael MacDonald, un choix de 2e ronde en 2022 et un choix de première ronde en 2024.

Âgé de 20 ans, Lafrance, qui mesure 5 pi 9 po et pèse 165 lbs, occupe le premier rang des marqueurs du circuit Courteau en vertu d’une fiche de 23 buts et 50 points en 26 rencontres.

Lafrance a notamment connu trois matchs de trois points ou plus à ces cinq dernières parties – au cours desquelles il a marqué six buts et obtenu autant de passes.

En carrière avec Blainville-Boibriand, Cap-Breton et Chicoutimi, l’ailier droit natif de Saint-Eustache, au Québec, totalise 59 buts et 142 points en 166 matchs.

La saison dernière, il avait obtenu 25 points en 22 parties avec les Eagles et les Saguenéens.

Dans cette transaction, le Titan a également fait l’acquisition de Thomas Belgrade, un centre âgé de 19 ans.

Belgrade connaît lui aussi une bonne saison comme en font foi ses 12 buts et 31 points en 30 rencontres.

En carrière dans la LHJMQ, le hockeyeur de 6 pi et 199 lb montre un dossier de 49 points en 91 duels.

Cédé par le Titan pour obtenir les deux vétérans, Cael MacDonald est un ailier droit néo-écossais âgé de 17 ans. Choix de huitième ronde du Titan en 2020 (146e au total), MacDonald évolue cette saison avec les Tigres de Campbellton dans la Ligue de hockey des Maritimes, où il a marqué six buts et obtenu 19 points en 20 parties.

Il est à noter que le choix de 2e ronde donné par le Titan aux Saguenéens avait été acquis dans une transaction avec les Voltigeurs de Drummondville.

Dans une autre transaction effectuée dimanche, le Titan a envoyé le vétéran acadien de 18 ans David Doucet aux Foreurs de Val-d’Or en retour d’un choix de quatrième ronde en 2022.

Cette saison, le joueur de centre de Baie Sainte-Anne montrait un dossier de huit buts et autant de passes en 28 rencontres.

Toujours dimanche, le Titan a troqué son meilleur pointeur chez les défenseurs, le Néo-Brunswickois Jaxon Bellamy, aux Wildcats de Moncton en retour d’un choix de quatrième ronde en 2024. En 27 parties cette saison, Bellamy, de Hampton, a marqué cinq buts et obtenu 20 points.

Il s’agit d’un retour aux sources pour Bellamy, qui avait été le choix de première ronde des Wildcats (16e) en 2017.

Gain à Saint-Jean

Avant tout ce remue-ménage, le Titan a profité d’une soirée de deux buts et une aide de Hendrix Lapierre pour battre les Sea Dogs 4 à 3 dans la ville portuaire.

Le Titan a maintenant amassé au moins un point dans sept de ses huit derniers matchs (6-1-1).

Jacob Melanson (16) a d’abord donné les devants au Titan avec 28 secondes à faire au premier vingt. Les Sea Dogs ont répliqué par l’entremise de Williame Dufour (22) et de Nathan Drapeau (2).

Lapierre (4, 5) a ramené les deux équipes à égalité à mi-chemin en troisième période avant de donner les devants aux siens avec un peu plus de 90 secondes à faire au match.

Lapierre a maintenant amassé 14 points à ses six dernières parties.

Le Néo-Brunswickois Josh Lawrence (12) a toutefois créé l’égalité 24 secondes plus tard.

Dans une fin de troisième période survoltée, Bennett MacArthur (15) a redonné les devants au Titan, cette fois pour de bon, 18 secondes après le but de Lawrence et 51 secondes avant la fin du troisième engagement.

En l’absence de Jan Bednar, en Alberta pour participer au Mondial de hockey junior, Chad Arsenault a connu un fort match, bloquant 41 lancers, dont 21 en deuxième période.

Son vis-à-vis, Jonathan Lemieux, a aussi bien fait, avec une soirée de 37 arrêts.

Titan et Sea Dogs reprendront l’action après Noël, soit le 28 décembre.

En bref… William Dufour, des Sea Dogs, a maintenant amassé un point à ses 16 derniers matchs (12-17-29). Il s’agit de la plus longue séquence du genre cette saison dans la LHJMQ… Josh Lawrence, de Fredericton, connaît lui aussi de bons moments. Il a amassé un point à ses 11 dernières parties (7-10-17)… Les Wildcats de Moncton ont procédé à une transaction, dimanche, quand ils ont envoyé le vétéran Samuel Desgroseillers à Victoriaville en retour d’un choix de 6e ronde en 2023…