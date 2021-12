David Doucet heureux de se retrouver en Abitibi

Sans soulever de vague, parce que ce n’est pas du tout son genre, David Doucet avait récemment mandaté son agent Darrell Young de discuter avec le directeur général Sylvain Couturier sur la possibilité de le transiger à une autre formation. Non pas qu’il n’aimait pas l’organisation du Titan d’Acadie-Bathurst, sa pension ou encore ses coéquipiers. C’est juste que pour le bien de sa carrière, il estime qu’un nouveau départ ailleurs était devenu nécessaire.

Couturier a réalisé son souhait en l’échangeant aux Foreurs de Val-d’Or, dimanche matin, en retour d’un choix de quatrième tour en 2022.

Doucet n’est pas aveugle et il voyait bien que les chances de se retrouver à temps plein dans un quatrième trio lui pendaient au bout du nez. Et qui dit quatrième trio, dit encore moins de temps de jeu.

À 18 ans, bientôt 19 (14 mars), le hockeyeur de Baie-Sainte-Anne dit s’être posé beaucoup de questions avant de prendre une décision.

«Ça n’a pas été une décision facile, dit-il. Ça faisait quand même deux ans que j’étais à Bathurst. J’adore ma pension qui était comme une deuxième famille pour moi. J’ai aussi de grands amis dans le vestiaire. Je quitte aussi une bonne organisation. C’est dur de partir. Mais il me fallait penser à moi, pour le bien de ma carrière. C’est ça le hockey.»

Doucet, qui est arrivé dans le giron du Titan lors de la transaction qui a envoyé Shawn Élément au Cap-Breton, aura finalement disputé 101 matchs dans l’uniforme de l’équipe, séries éliminatoires incluses. Il y aura inscrit 10 buts et 18 passes pour 28 points. Cette saison, il était toutefois emprisonné dans une profonde léthargie qui l’a limité à huit mentions d’aide en 28 rencontres.

«C’était pas facile de ne pas pouvoir marquer, concède-t-il. Les occasions étaient pourtant là. Des chances, j’en ai eu en masse. Je crois que ç’a fini par jouer dans ma tête et avec le temps la confiance n’était plus là.»

À Val-d’Or, l’Acadien de 5 pieds 11 pouces et 193 livres a bon espoir de retrouver sa touche.

«J’ai parlé avec le directeur général (Pascal Daoust) et l’entraîneur-chef (Maxime Desruisseaux) et ils m’ont dit qu’ils comptaient m’utiliser au centre. Ça m’arrange parce que c’est la position où je me sens le plus à l’aise. À Bathurst, ça faisait seulement quelques semaines qu’on m’utilisait au centre. On m’a également dit qu’on allait me donner de bonnes minutes. Les Foreurs étaient à la recherche d’un gars capable de jouer sur 200 pieds. Ils m’ont aussi dit que Val-d’Or était une ville de travailleurs qui aiment les gars travaillants et qui font attention aux détails. Je suis ce genre de joueur», affirme Doucet, qui dit avoir reçu plusieurs messages de bienvenue de la part de ses nouveaux coéquipiers.

D’ici son départ pour l’Abitibi, il profite au maximum de moments précieux à la maison familiale.

«C’est sûr que ma mère trouve ça pas mal loin, mais elle va s’habituer. Elle comprend que je veux faire carrière dans le hockey. Cette transaction, c’est pour le bien de ma carrière. J’attends maintenant de savoir quand je dois me présenter là-bas. J’ai hâte de commencer», mentionne-t-il.

«Un vrai joueur de hockey»

Si les Foreurs de Val-d’Or sont allés chercher David Doucet à Bathurst, c’est d’abord parce qu’ils l’ont à l’œil depuis ses 15 ans mais aussi parce qu’ils croient beaucoup en son potentiel.

Pascal Daoust, le directeur général de la formation abitibienne, est d’avis que l’Acadien de Baie-Sainte-Anne a tout pour devenir un favori de la foule.

«David possède dans son ADN des qualités qui font en sorte qu’il devrait rapidement tomber sous le charme des partisans des Foreurs. C’est un travailleur infatigable qui aime compléter ses mises en échec, qui bloque des tirs, qui n’hésite pas à se replier en zone défensive, etc. Il accorde de l’importance aux moindres petits détails. C’est un vrai joueur de hockey», affirme Daoust.

«Nous l’avions déjà à l’œil avant son année de repêchage. Il faisait alors partie de l’élite dans son groupe d’âge. Cependant, nous avions alors d’autres préoccupations. Cette saison, nous avons eu la malchance de perdre pour de longues périodes trois joueurs de centre et nous avons rapidement placer le nom de David parmi les options devant nous», explique Daoust.

«Nous savions que David était à la recherche d’une chaise parmi les trois premiers trios et c’est ce que nous voulons lui offrir. Nous allons également lui donner les outils pour lui permettre de débloquer offensivement», ajoute le d.g. des Foreurs.