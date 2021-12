Repêchage de la LHJMQ: Jérémie Richard parmi les espoirs de premier plan

Quatre Néo-Brunswickois ont obtenu la cote A dans la première liste dévoilée par le Centre de soutien au recrutement de la LHJMQ (CSR) en vue du prochain repêchage, dont les défenseurs Jérémie Richard et Spencer Gill, des Flyers de Moncton.

Les deux autres joueurs de la province à figurer parmi les 33 joueurs ayant eu droit à la cote A sont l’ailier gauche Connor Arsenault, un solide gaillard de 6 pieds 1 pouce et 196 livres du Vito’s de Saint-Jean, et l’ailier gauche Gabe Smith, des Riverhawks de l’école privée de Rothesay Netherwood. À l’instar d’Arsenault, Smith se démarque avec un physique fort avantageux du haut de ses 6 pieds 3 pouces et 178 livres.

Jérémie Richard, pour un, est évidemment content de sa présence au sein de cette liste de 33 noms.

«Ce n’est pas une mauvaise chose, s’est exclamé le jeune Acadien de Lewisville. C’est très positif. Ça signifie que j’ai fait des choses qui m’ont aidé pour me faire remarquer.»

Pas question toutefois de s’enfler la tête. Richard ne perd pas de vue qu’il reste encore beaucoup à faire d’ici l’encan de juin 2022.

«Ça ne me garantit rien en ce qui concerne le repêchage, confie-t-il. Le mieux que je puisse faire c’est de voir le positif de la chose et de me servir de tout ça comme source de motivation afin de continuer à travailler dur.»

Son coéquipier Spencer Gill s’est lui aussi dit très content de figurer dans la liste, lui qui a appris la nouvelle lundi soir en se rendant à un entraînement des Flyers au UNIplex.

«Mes principales qualités comme défenseur sont ma vision, mon intelligence, ma première passe et ma patience avec la rondelle», révèle le hockeyeur de Riverview.

«Il y a beaucoup de similitudes dans mon jeu avec celui de mon frère Dyllan (Huskies de Rouyn-Noranda). Nous jouons tous les deux de façon responsable dans les trois zones et nous voyons bien le jeu. Cependant, je dirais que je suis un peu plus offensif que ne l’était mon frère quand il avait mon âge», ajoute le jeune athlète.

Outre les quatre Néo-Brunswickois, on retrouve parmi les 33 noms soumis par le CSR sept Néo-Écossais et un Terre-Neuvien. Les 21 autres sont des Québécois.

Les espoirs de premier plan de la Nouvelle-Écosse sont le gardien Liam Furey, les défenseurs Owen Phillips et Ian Ramsey, ainsi que les attaquants Quinn Kennedy, Coen Miller, Reece Peitzsche et William Shields. Pour la province de Terre-Neuve-Labrador, c’est l’arrière Marcus Kearsey, qui évolue pour Rothesay Netherwood, qui retient l’attention.

Parmi les Québécois qui ont obtenu la cote A, notons le défenseur Alexis Bernier, qui est le fils de l’ancienne vedette des Remparts David Bernier, et l’attaquant Justin Poirier, dont le frère Jérémie évolue pour les Sea Dogs de Saint-Jean.