Sylvain Couturier assure qu’il n’a pas terminé son magasinage des Fêtes

La LHJMQ a beau avoir annoncé qu’elle mettait la saison sur pause jusqu’au 7 janvier, ça ne devrait d’aucune façon freiner les équipes de procéder à d’autres transactions d’ici la fin du magasinage des Fêtes prévue la veille de la reprise des activités.

Le directeur général du Titan d’Acadie-Bathurst (15-11-3), Sylvain Couturier, est justement l’un de ceux qui prévoit réaliser quelques échanges d’ici là. Il faut par exemple s’attendre à ce qu’il ajoute au moins deux défenseurs à sa formation.

L’un d’eux pourrait toutefois provenir du marché des agents libres puisque tout indique que le géant Riley Pitt, que les Generals d’Oshawa ont récemment libéré, s’amènera à Bathurst.

En 11 duels, Pitt, un gaillard de 6 pieds 4 pouces et 190 livres, a obtenu deux mentions d’aide et purgé 23 minutes au banc des pénalités. L’arrière originaire de Wasaga Beach est âgé de 18 ans.

L’autre défenseur devrait arriver via une transaction. Attendez-vous à l’arrivée d’un arrière de 19 ans qui viendrait apporter du jeu physique et défensif.

Sinon, à moins que Couturier ne fasse une offre officielle à l’Armada de Blainville-Boisbriand pour le vétéran de 19 ans Miguel Tourigny, il serait étonnant de voir un quart-arrière se greffer au club. On semble croire que les éclosions de Zach Biggar et Marc-André Gaudet ne sont pas négligeables.

«C’est sûr que Tourigny nous intéresse, mais je n’ai pas encore fait d’offre. Il va coûter cher et je crois que nous avons ce qu’il faut pour réaliser un échange. Il s’agit d’être créatif et je suis capable d’être créatif», révèle Couturier.

«En même temps, nous aimons beaucoup notre défensive actuelle. Je crois que notre top-4, avec Cole Larkin, Harijs Brants, Biggar et Gaudet est sous-estimé. Ils n’ont pas le crédit qu’ils devraient avoir. À part le dernier match à Saint-Jean, où les deux clubs ont obtenu plus de 40 lancers chacun, nous avons accordé moins de 30 tirs à l’adversaire lors des sept parties précédentes. Et pour ces parties, il nous manquait souvent un ou deux vétérans en défensive», a tenu à préciser Couturier.

«À Charlottetown, nous avons gagné en ne permettant que 21 lancers. D’accord, Lukas Cormier et Xavier Simoneau étaient absents de leur côté, mais nous étions nous-mêmes privés d’Hendrix Lapierre, Cole Huckins et Brants, en plus de Bellamy qui a été chassé du match dès la première période», poursuit le d.g. du Titan.

Sylvain Couturier termine la discussion en annonçant que le capitaine Logan Chisholm ne sera pas échangé à moins de dénicher un joueur de 20 ans qui lui est supérieur.

«Ce n’est pas dans nos plans d’échanger Logan, confie-t-il. Il ne bougera pas à moins d’une surprise. Logan est trop important dans le vestiaire.»

Rappelons que le Titan fait l’acquisition des vétérans attaquants Félix Lafrance et Thomas Belgarde, des Saguenéens de Chicoutimi. Lafrance et Belgarde endosseront respectivement les numéros 71 et 18 avec leur nouvelle formation. Couturier a également cédé le vétéran Jaxon Bellamy aux Wildcats de Moncton afin de faire une place à Lafrance dans le trio de 20 ans qui est complété de Chisholm et Bennett MacArthur.

Direction Saint-Jean pour le convoité Vincent Sévigny

Vincent Sévigny était sans l’ombre d’un doute le défenseur de 20 ans le plus recherché par les prétendants à la coupe du Président.

Après tout, ça ne court pas les rues un grand défenseur de 6 pieds 3 pouces capable de donner de grosses minutes de jeu contre les meilleurs attaquants adverses, également en mesure de produire à un rythme régulier à l’attaque et qui possède du leadership en quantité industrielle.

Le Titan d’Acadie-Bathurst, les Remparts de Québec et les Cataractes de Shawinigan sont parmi les clubs qui rêvaient de faire son acquisition. Ce sont finalement les Sea Dogs de Saint-Jean qui l’ont sorti de Victoriaville en monnayant deux choix de deuxième tour et un autre de troisième ronde.

Sévigny, un Québécois originaire de la Vieille capitale, s’amène donc dans la Ville portuaire précédé d’une solide réputation. En plus d’avoir grandement contribué à la conquête de la coupe du Président des Tigres, il y a quelques mois, Sévigny a également derrière la cravate trois camps professionnels avec les Kings de Los Angeles (2019), les Maple Leafs de Toronto (2021) et les Sénateurs d’Ottawa (2021).

«Je m’attendais à être échangé à un club qui vise le championnat, dit-il. C’est en fait ce que j’avais demandé à l’organisation. Je crois que la transaction est bonne pour les deux équipes. J’ai fait un bon bout de chemin avec les Tigres et la coupe du Président est parmi les atouts que j’apporte avec moi à Saint-Jean. Des gars comme (Alex) Beaucage, (Shawn) Élément, (Benjamin) Tardif et (Alexis) Arsenault ont beaucoup apporté à notre équipe quand ils sont arrivés avec nous et j’espère d’avoir le même genre d’impact à Saint-Jean.»

Avec les Sea Dogs, Sévigny retrouvera plusieurs visages connus, dont le gardien Jonathan Lemieux et le défenseur Christopher Innis, avec qui il a disputé le tournoi des meilleurs espoirs de la LHJMQ en 2017. Il connaît également très bien William Dufour, originaire comme lui de Québec, et William Villeneuve, croisé cet été au camp des Maple Leafs de Toronto.

Vincent Sévigny est le jeune frère de Mathieu Sévigny, un ancien attaquant des Voltigeurs de Drummondville et des Tigres de Victoriaville qui évolue aujourd’hui au niveau professionnel en France. Et les deux frères Sévigny sont les fils de l’ancien porte-couleurs du Canadien de Montréal et des Rangers de New York, Pierre Sévigny.