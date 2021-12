De beaux dilemmes chez les Wildcats de Moncton

Vincent Filion est-il prêt à devenir numéro 1 advenant que les Wildcats de Moncton échangent Thomas Couture? Alex Mercier doit-il terminer la saison avec le Blizzard du Séminaire Saint-François ou faire le saut dans la LHJMQ? Quels sont les 19 ans qu’on veut garder pour occuper les trois chaises de 20 ans la saison prochaine? Et pour les autres, parviendra-t-on à obtenir le maximum dans une transaction?

Des questions comme ça, Ritchie Thibeau et son adjoint Rick Melanson en ont plusieurs autres dont les réponses sont loin d’être évidentes.

Autre préoccupation qui chicote le directeur des opérations hockey des Wildcats (15-10-4), la possibilité que Philippe Daoust, qui ne joue pratiquement pas à Belleville, le club-école des Sénateurs d’Ottawa, soit de retour. Dans ce cas-ci, les chances demeurent toutefois minces que ça arrive.

Thibeau, qui a jusqu’ici complété deux transactions impliquant des joueurs de 20 ans, affirme que des négociations sont actuellement en cours avec quelques équipes. Dans la majorité des cas, ça concerne bien sûr ses joueurs de 19 ans. Tous, sans exception, sont en demande. Ça comprend donc le gardien Thomas Couture, les défenseurs Anthony Hamel et Connor Olson, ainsi que les attaquants Vincent Labelle, Francis Langlois et Nicholas Blagden.

Il aimerait en garder au moins quatre.

Pour les deux autres qui pourraient partir, Thibeau est gourmand. Sans le dire ouvertement, il est clair qu’il est à la recherche d’au moins un solide espoir de 17 ou 18 ans pour chaque 19 ans qui quittera le club. Et de préférence, ces espoirs seront des attaquants.

«Nous avons eu une bonne première moitié de saison et nous tenons à rester compétitifs après Noël, dit-il. Même si le but est de rajeunir le club, nous voulons continuer d’avoir du succès.»

«Nous avons de bons joueurs de 19 ans et ils sont rares dans la ligue. Surtout que nous croyons que nos gars peuvent jouer dans la LHJMQ à 20 ans. Ils ont donc une bonne valeur selon nous. Nous avons une bonne idée des trois gars que nous voulons garder comme 20 ans la saison prochaine, mais tout va dépendre des offres que nous allons recevoir», révèle Thibeau.

Le dossier le plus complexe demeure toutefois celui de Couture devant les buts. Est-il trop tôt pour donner les cordeaux au jeune Filion? Ne serait-il pas mieux de le laisser mûrir encore plus et d’attendre plutôt à Noël 2022 avant d’envoyer Couture sous d’autres cieux?

«C’est quelque chose dont nous n’avons pas encore la réponse. On s’interroge quant à la décision à prendre. De placer un jeune de 17 ans comme numéro 1, c’est lui mettre beaucoup de pression. Regarde ce qui se passe chez l’Armada avec le jeune (Charles-Édward) Gravel. Il ne gagnait plus et depuis que Nicholas Sheehan est arrivé là-bas, lui qui a 18 ans, l’Armada a gagné deux matchs», raconte Thibeau.

Pour en revenir aux 20 ans, le directeur des opérations hockey souligne que l’arrivée de Jaxon Bellamy, acquis du Titan pour une sélection de quatrième tour en 2024, devrait grandement aider les Wildcats. Il a d’ailleurs échangé Samuel Desgroseilliers aux Tigres de Victoriaville, contre un choix de sixième tour en 2023, afin de faire de la place pour Bellamy.

«La décision d’échanger Samuel en était une strictement de hockey. Samuel a bien travaillé pour nous et il était bon avec les jeunes. Mais nous voulions un défenseur plus offensif et plus costaud», indique-t-il.

«Quand j’ai su que Jaxon était disponible, ç’a été une décision facile d’aller le rechercher. J’ai toujours aimé Jaxon. C’est moi qui l’a repêché en 2017 et ça m’avait fait mal quand l’équipe l’a échangé à Sherbrooke», ajoute Ritchie Thibeau.