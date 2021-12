Thomas Belgrade débarque à Bathurst pour gagner

Samuel Asselin est le premier nom qui est venu en tête à Sylvain Couturier quand l’auteur de ces lignes lui a demandé quel genre de joueur est Thomas Belgarde, acquis la semaine dernière des Saguenéens de Chicoutimi.

Le d.g. du Titan d’Acadie-Bathurst est même d’avis que la contribution de Belgarde devrait être aussi importante que celles de Félix Lafrance – le meilleur marqueur du circuit Courteau – et Miguël Tourigny – premier pointeur chez les défenseurs de la LHJMQ -, les deux autres gros noms acquis la semaine dernière.

«Il me fait beaucoup penser à Samuel Asselin sans le côté petite peste, révèle Couturier. Thomas, ça faisait déjà un bon bout de temps que l’avions ciblé. Il peut nous aider partout. Il est bon dans les mises en jeu et il fait attention aux petits détails. C’est un joueur fiable.»

Grâce à une récolte de 11 points et 16 minutes de punition en 20 parties éliminatoires au printemps 2018, Asselin a aidé le Titan à remporter la première coupe Memorial de son histoire.

En entrevue, malgré ses 31 points (12-19) en 30 duels, Belgrade, qui est âgé de 19 ans, se décrit avant tout comme un joueur défensif.

«Je me suis toujours vu comme un attaquant à caractère défensif, affirme-t-il. C’est une surprise pour moi de me voir avec autant de points jusqu’ici cette saison. Il faut dire que jouer avec Félix Lafrance. Ça aide.»

Belgarde avoue qu’il s’attendait depuis déjà plusieurs semaines à quitter Chicoutimi pendant la période des Fêtes.

«Yanick Jean et mon agent Bryan Dubé m’en avaient parlé tous les deux. Ils m’ont préparé à ça. Je m’y attendais donc, mais ça m’a frappé quand Yanick est venu me l’annoncer. C’est la première fois que je suis échangé et j’avais quand même créer des liens à Chicoutimi.»

En dépit de la tristesse de quitter sa pension et ses amis, le centre gaucher de 6 pieds et 200 livres voit cette nouvelle aventure en Acadie de façon très positive.

«Nous avons vraiment une belle équipe. Je suis content d’avoir la chance de gagner un championnat. Nous avions de bonnes équipes les deux dernières années, surtout il y a deux ans alors que la pandémie a tout arrêté. Depuis, j’ai toujours eu le sentiment de ne pas avoir pu terminer le travail», raconte-t-il.

Par ailleurs, son bon ami Félix Lafrance, lui aussi acquis dans la transaction avec les Saguenéens, ne tarit pas d’éloges envers le nouveau numéro 18 du Titan.

«Des joueurs défensifs qui roulent à un point par match, il n’y en a pas gros dans la ligue. Il est tellement bon dans les détails. Il prend part à près d’une trentaine de mises en jeu par partie et c’est toujours le premier gars envoyé sur la glace en désavantage numérique. C’est pourquoi je dis que Thomas est selon moi le joueur le plus sous-estimé de la LHJMQ», révèle la nouvelle vedette du Titan.

En bref… Contrairement à la majorité des autres joueurs du Québec, Thomas Belgarde provient du hockey scolaire. Avant de joindre les rangs de Saguenéens de Chicoutimi, il évoluait pour les Oursons de la polyvalente Marcel-Landry de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça explique probablement pourquoi, malgré d’excellentes statistiques, il n’a été réclamé qu’en 13e ronde (220e au total) en 2018… Plus jeune, Belgarde brillait également au football. Il évoluait à la position de quart-arrière. Il a d’ailleurs longtemps hésité entre les deux sports avant d’arrêter son choix pour le hockey… Belgarde n’a plus besoin que d’un match pour atteindre le camp des 100 parties en carrière dans la LHJMQ, séries éliminatoires incluses… Belgarde a disputé deux parties de quatre points jusqu’ici cette saison, dont une face au Titan le 30 octobre, dans un gain de 7 à 5… Mis à part une léthargie de cinq parties en début de saison, Belgarde a obtenu au moins un point dans 18 des 25 autres matchs des Saguenéens… Belgarde a comme rêve de devenir le premier hockeyeur originaire de Saint-Blaise-de-Richelieu à jouer au hockey professionnel…

Couturier embauche deux arrières ontariens

Avec les départs de Jaxon Bellamy (échangé à Moncton) et Lane Hinkley (troqué à Drummondville), le Titan se retrouvait avec seulement six défenseurs dans l’alignement malgré l’arrivée de Miguël Tourigny.

Bien qu’il faut s’attendre à l’ajout d’un autre arrière d’expérience d’ici la fin du marché des transactions le 6 janvier, Sylvain Couturier a réglé une partie du problème en paraphant des ententes avec deux agents libres de l’Ontario.

Ainsi, quelques jours après avoir annoncé l’entrée en scène de Riley Pitt, un grand gaucher de 18 ans qui vient d’être libéré par les Generals d’Oshawa, le d.g. d’Acadie-Bathurst a confirmé mardi l’ajout du droitier de 17 ans Ty Higgins.

Les deux joueurs s’amènent à Bathurst pour terminer la saison.

«Pitt est surtout un défenseur à caractère défensif, alors que Higgins a un beau potentiel offensif, mentionne Couturier. Il avait 28 points (10-18) en 27 matchs avec les Warriors de Stratford dans le junior A (GOJHL). C’est impressionnant pour un jeune qui vient juste d’avoir 17 ans. Avec le départ de Hinkley, c’était important d’ajouter des jeunes défenseurs pour améliorer notre profondeur.»

«Le plan est de terminer la saison avec huit défenseurs, mais il n’est pas exclus qu’un vétéran vienne s’ajouter dans les prochains jours. Je ne ferme pas la porte. Si nous pouvons améliorer l’équipe, nous allons le faire. Ceci dit, ça commence à être pas mal difficile de procéder à des échanges en ce moment», indique-t-il.

«Nous venons quand même d’aller chercher le meilleur pointeur de la ligue, le meilleur pointeur chez les défenseurs de la ligue et le meilleur joueur dans les mises en jeu de la ligue», ajoute Sylvain Couturier.

Si Pitt est un produit des Generals d’Oshawa (7e ronde, 138e au total), Higgins, lui, a été un choix de deuxième ronde (30e au total) de l’Attack d’Owen Sound plus tôt cette année.