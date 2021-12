Le reste du Championnat mondial de hockey junior est annulé

Le Championnat mondial de hockey junior, qui a commencé dimanche à Edmonton et à Red Deer en Alberta, a été annulé, selon ce qu’ont annoncé divers médias.

Le journaliste Chris Peters de Daily Faceoff a d’abord rapporté que la Fédération internationale de hockey sur glace (FIHG) avait décidé de mettre fin au tournoi après trois jours de compétition après que des joueurs au sein de plusieurs équipes eurent obtenu des résultats positifs à des tests de dépistage pour la COVID-19.

L’analyste de hockey Bob McKenzie du réseau TSN, qui détient les droits de diffusion du tournoi, a plus tard confirmé l’information qu’avait livrée Peters.

Le duel entre la Finlande à la Tchéquie, mercredi, qui devait commencer à 12h, heure d’Edmonton (14h, heure du Québec) au Rogers Place, a été annulé de façon soudaine en matinée à la suite d’un test positif chez un joueur de la Tchéquie.

Des rumeurs ont plus tard circulé que le match entre la Russie et la Slovaquie, également prévu pour mercredi, allait également être annulé à cause d’un test positif au sein de l’équipe russe.

Mardi, deux tests positifs parmi l’équipe américaine avaient forcé l’annulation de son match contre la Suisse. Les États-Unis devaient affronter la Suède mercredi soir, mais la présentation de cet affrontement était incertaine.

L’équipe canadienne devait affronter l’Allemagne mercredi.