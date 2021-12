Miguël Tourigny a tout pour plaire aux partisans de Bathurst

C’est dommage que la satanée COVID-19 et son variant Omicron occupent tellement de place dans les sujets de conversation de la population en général, parce qu’il y a fort à parier que Miguël Tourigny ferait bien plus parler de lui.

Certains diront que c’est même un brin irritant de voir que le nom du nouveau quart-arrière du Titan (15-11-3) soit si peu évoqué, étant donné qu’il est en excellente position pour réécrire une page d’histoire de la LHJMQ.

Avec déjà 19 buts au compteur après seulement 30 matchs, Tourigny est en route vers une campagne pouvant le mener à un total de 44 buts. L’actuel record de 42 filets par un défenseur appartient depuis la saison 2000-2001 à Marc-André Bergeron.

Qu’un arrière puisse produire à une telle cadence alors que les systèmes de jeu, de plus en plus efficaces, font en sorte qu’il se marque nettement moins de buts qu’il y a 20 ans, rend le parcours de Tourigny encore plus incroyable.

S’il est bien conscient d’être engagé dans une course au record, le Victoriavillois de 19 ans soutient qu’il n’en fait pas pour autant une obsession.

«C’est sûr que tu ne peux pas t’empêcher d’y penser un peu, mais je n’y prête pas tant que ça une attention particulière. Si c’est pour arriver, ça arrivera. Pour moi, le plus important, c’est de continuer à m’améliorer et à aider mon équipe à gagner», affirme-t-il.

Tourigny, même s’il avait été logique pour l’Armada de conserver ses droits puisque les chances de le revoir dans la LHJMQ sont réelles, s’attendait à partir.

«Pierre (Cloutier, le d.g.) et Bruce (Richardson, l’entraîneur) savaient que je voulais gagner et avoir la chance de terminer ma carrière avec une bague au doigt. Je n’ai pas demandé officiellement une transaction, mais ils savaient que je voulais jouer pour une organisation qui désirait aller jusqu’au bout», raconte-t-il.

«Je suis excité de me joindre au Titan. J’ai hâte de rencontrer mes nouveaux coéquipiers», dit-il.

Considéré à juste titre comme l’un des meilleurs défenseurs offensifs de sa génération, Tourigny estime que son jeu dans sa propre zone n’est pas aussi limité que certains puissent croire.

«Je n’irai pas jusqu’à dire que j’excelle en zone défensive, mais je suis plus responsable que je ne l’étais à mes débuts dans la ligue. J’ai beaucoup travaillé mon jeu défensif avec Bruce. Cette saison, il me faisait confiance pour jouer dans les moments importants contre les meilleurs joueurs adverses», confie-t-il.

Tourigny ajoute qu’il sera important chez le Titan de ne pas se fier uniquement au talent. Talent qui, il faut bien l’admettre, est omniprésent dans l’équipe.

«Le talent ce n’est pas suffisant pour gagner dans cette ligue. Il faut se dédier complètement aux moindres petits détails. Il faut jouer avec courage. Et ça implique de bloquer des lancers, de défendre ses coéquipiers, d’aller dans les coins afin de batailler pour la rondelle, etc. Ce sont toutes ces petites choses qui vont nous aider à gagner», souligne-t-il.

Meilleur que Cormier?

Son bon ami Thomas Belgarde, lui aussi récemment acquis par le Titan, confirme que le jeu de Tourigny dans son propre territoire est loin d’être une faiblesse.

«Son jeu défensif est très sous-estimé, mentionne Belgarde. Miguël, il est bon partout. C’est d’ailleurs pourquoi je le vois comme étant le meilleur défenseur de toute la ligue.»

– Meilleur que Lukas Cormier?

Après une courte hésitation, Belgarde réitère sa préférence pour son ami.

«C’est Miguël le meilleur, mais c’est évident que Lukas fait aussi partie des meilleurs de la ligue», nuance-t-il.

De son côté, le d.g. Sylvain Couturier parle de Tourigny comme d’un quart-arrière plus que doué.

«Ses chiffres parlent pour lui, dit-il. Nous avions déjà plusieurs défenseurs qui bougent bien la rondelle, je pense à (Zach) Biggar, (Cole) Larkin, (Marc-André) Gaudet et (Harijs) Brants, mais Tourigny est un vrai quart-arrière et un droitier en plus.»

«Comme Lukas Cormier n’était pas disponible, étant donné que les Islanders sont aussi dans la course, c’était clair dans notre tête que Tourigny était le joueur que nous devions cibler. Lui et Cormier se ressemblent d’ailleurs beaucoup comme joueur», révèle Sylvain Couturier