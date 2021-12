Titan: Hinkley a demandé à être échangé

Si Lane Hinkley a été échangé, c’est uniquement parce qu’il l’a demandé.

Le jeune colosse âgé de 17 ans dit s’être longuement interrogé avant d’aller voir Sylvain Couturier pour lui demander de l’accommoder.

Le premier choix du Titan en 2020 voulait simplement jouer un rôle plus important, chose qui à ses yeux était impossible avec le Titan, du moins cette saison.

C’est pourquoi nous le retrouvons désormais chez les Voltigeurs de Drummondville (13-11-6), où il aura l’occasion de grandir avec davantage de joueurs de son groupe d’âge.

«Je suis reconnaissant de tout ce que le Titan a fait pour moi, mais je voulais plus, affirme le hockeyeur de Moncton. Je peux faire beaucoup mieux que ce qu’on me demandait de faire.»

«C’est mon année de repêchage et je veux améliorer mon classement. Je veux aussi retrouver mon jeu comme il était avant de venir à Bathurst. Je peux apporter davantage à une équipe sur le plan offensif. Je peux également bien jouer en désavantage numérique. J’espère qu’on va m’offrir cette possibilité à Drummondville», dit-il.

Le jeune homme, qui mesure 6 pieds 2 pouces et pèse 216 livres, a trois points à sa fiche en 23 matchs.

À Drummondville, Hinkley se retrouve aussi au sein d’une organisation qui semble s’être entichée, avec le temps, des joueurs en provenance des Maritimes.

Il y a à peine trois ans, les gars de ce coin de pays se comptaient sur les doigts d’une main. Aujourd’hui, c’est la moitié du club qui vient des Maritimes. Outre les gardiens Riley Mercer et Jacob Goobie, on y retrouve aussi les défenseurs Drew Maddigan et Matteo Rotondi, de même que les attaquants Simon Hughes, Luke Woodworth, Tyler Peddle, Sam Oliver et Liam Kidney.

À l’exception de Kidney, qui est âgé de 20 ans, tous les autres ont entre 16 et 18 ans. C’est donc autour de cette belle jeunesse, ainsi que sur quelques Québécois, dont le géant en défensive Maveric Lamoureux et le petit attaquant Justin Côté que le directeur général Philippe Boucher est en train de construire l’équipe.

«Je connais déjà quelques gars, mentionne Hinkley. Liam était à Bathurst il n’y a pas si longtemps, alors que Sam Oliver a joué avec moi dans le hockey du printemps. Je connais aussi très bien Tyler puisque nous avons été des coéquipiers il y une dizaine d’années. Nous avions 6 ou 7 ans et nous étions ensemble dans le hockey Timbits.»

«C’est sûr que je quitte de bons amis chez le Titan. Les gars vont me manquer. Mais nous allons nous revoir. Et puis je vais aussi avoir la chance de me faire de nouveaux amis à Drummondville. Je suis excité de me joindre à cette équipe», termine Lane Hinkley.