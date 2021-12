Félix Lafrance remportera-t-il la course des pointeurs?

D’ici la fin du calendrier régulier, Félix Lafrance tentera de devenir le deuxième porte-couleurs du Titan d’Acadie-Bathurst à remporter le championnat des pointeurs de la LHJMQ après Mathieu Perreault en 2007-2008. Entouré comme il le sera à Bathurst, disons que ses chances sont plutôt bonnes.

L’éclosion de Lafrance est vraiment belle à voir. Il domine tout le circuit avec 50 points, dont 23 buts. Son réveil n’est d’ailleurs pas sans rappeler celui de Bennett MacArthur la saison dernière.

Depuis ses belles années avec les Seigneurs de Mille-Îles et les Vikings de Saint-Eustache, époque où de 13 à 15 ans il a formé avec Alexis Lafrenière et Nathan Légaré un trio de légende, Félix Lafrance n’avait démontré, avant cette saison, que des flashs de tout son potentiel offensif.

Il y a eu, entre autres, son fameux match de six buts contre les Wildcats de Moncton dans le calendrier préparatoire de 2019. Il portait alors les couleurs des Eagles du Cap-Breton.

La saison dernière, dans une saison écourtée partagée entre les Eagles et les Saguenéens de Chicoutimi, Lafrance avait fait montre encore une fois de ses capacités en maintenant une moyenne d’un peu plus d’un point par match.

Mais cette saison, les partisans des Saguenéens ont vu un joueur transformé. Comme si les étoiles étaient enfin alignées.

Et c’est ce joueur que les partisans du Titan vont découvrir à la reprise des activités prévue pour le 7 janvier à l’occasion de la visite des Mooseheads de Halifax au Centre régional K.-C.-Irving.

Selon le directeur général du Titan Sylvain Couturier, l’arrivée de Lafrance et Thomas Belgarde va faire en sorte de compliquer davantage la vie des clubs adverses.

«Nous n’avons plus de premier trio, mais bien un trio 1 et un trio 2 d’égale force. Ce sera aux autres équipes de décider laquelle des deux unités mérite d’avoir la meilleure couverture. Et comme notre troisième trio sera également très fort, ça donne énormément de flexibilité à notre entraîneur Jason Clarke», révèle Couturier.

Questionné sur sa transformation, Lafrance estime que tout est une question de confiance.

«Je n’ai pas vraiment changé mon style, affirme le joueur de 20 ans. Je joue juste avec plus de confiance quand je suis en possession de la rondelle. Quand j’étais au Cap-Breton, parce que j’avais peur de faire des erreurs, mon manque de confiance faisait en sorte que je tentais la plupart du temps de faire des passes. Aujourd’hui, je n’hésite plus à lancer.»

Ses 23 buts ne sont d’ailleurs devancés que par les 25 de Patrick Guay, des Islanders de Charlottetown, qui a toutefois disputé cinq matchs de plus.

Lafrance aime par ailleurs déjà beaucoup sa nouvelle équipe. Il croit que le Titan a tout ce qu’il faut pour se rendre jusqu’au bout.

«C’est ma dernière saison junior et j’espère que j’aurai enfin la chance de gagner un championnat. Je n’ai pas été chanceux jusqu’ici. Nous avions un bon club il y a deux ans au Cap-Breton, mais la COVID a mis un terme à la saison. Puis avec les Saguenéens la saison dernière, nous avions également un gros club mais je me suis fracturé le poignet dès le début des séries et mon rêve a pris fin», dit-il.

«Nous avons vraiment une belle équipe à Bathurst, poursuit-il. Quand on regarde notre alignement, c’est clair que nous ne devrions pas avoir de problème à marquer des buts. Par contre, pour gagner, il faudra en donner moins. On ne peut pas toujours gagner par des pointages de 8-7.»

«Dans cette ligue, ce n’est pas toujours la meilleure équipe sur papier qui gagne le championnat. Le talent ça ne suffit pas. Prenez les Tigres de Victoriaville. La saison dernière, ils n’avaient pas un club aussi talentueux que les Foreurs de Val-d’Or. Les Tigres ont gagné parce qu’ils sont allés à la guerre et qu’ils étaient prêts à payer le prix. Pour gagner, il faut juste travailler plus fort que l’autre équipe», explique le nouveau numéro 71 d’Acadie-Bathurst.

En bref…

Si Félix Lafrance a déjà fait connaître son intention de rejoindre son frère Simon au sein du programme des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières, il se garde néanmoins une porte ouverte pour un possible contrat professionnel. Pour l’instant, son agent Mathieu Curadeau, lui-même un ancien joueur du Titan, dit n’avoir été approché par aucun club de la LNH. «Il est encore très tôt pour ce type de joueur (20 ans), surtout dans ces années pandémiques. Ceci dit, je crois qu’il va avoir des opportunités s’il continue comme ça», a fait savoir l’agent…