Les Tigres mettent la main sur les deux Jérémie

Les Tigres de Campbellton (12-6-4) sont déterminés à gagner un championnat et ce n’est pas peu dire. Dans une transaction majeure impliquant six joueurs et plusieurs choix au repêchage, Charles LeBlanc est parvenu à mettre le grappin sur les deux Jérémie des Timberwolves de Miramichi, Jacob et Hébert.

Jérémie Jacob occupe le 11e rang des meilleurs pointeurs de la Ligue junior des Maritimes (LHM) avec 33 points (8-25) en 24 duels, alors que Hébert figure parmi les meilleurs défenseurs du circuit avec une récolte de 15 points (2-13) en 21 parties.

Charles LeBlanc est évidemment très content de ces deux acquisitions.

«Nous venons d’obtenir l’un des cinq meilleurs attaquants de l’équipe et l’un des trois meilleurs défenseurs. Ça faisait déjà un bon bout de temps que je m’informe sur eux», affirme le directeur général et entraîneur-chef des Tigres.

«Hébert apporte beaucoup d’expérience à notre brigade défensive. On parle d’un gars qui est parvenu à se tailler une place dans la LHJMQ à 16 ans. Il possède une bonne vision du jeu et un excellent coup de patin. Il devrait bien faire sur notre patinoire olympique», confie LeBlanc.

«Et Jacob possède lui aussi de l’expérience dans la LHJMQ. Ce gars-là a obtenu 33 points jusqu’ici cette saison avec un club en reconstruction. Et ce que j’aime aussi de Jacob, c’est qu’il joue de la bonne façon sur 200 pieds», indique LeBlanc.

«L’arrivée de Jacob, ainsi que celle de Connor Richard récemment, fait en sorte que nous allons avoir trois gros trios offensifs avec les Jordan Brière, Jake Kyle, Alexandre David, Ludovic Harrisson et Joakim Bergeron, entre autres. Et l’ajout de Hébert nous donne quatre gars de 20 ans à l’arrière avec William Théberge, Frédéric Castonguay et Liam Best. Et si tu ajoutes Pete Stanger et Jack Dickie, notre top-6 est vraiment solide», mentionne-t-il.

En entrevue téléphonique, Jérémie Jacob s’est dit très heureux de cette nouvelle opportunité d’aller gagner un championnat.

«Je suis excité, s’est exclamé le Dieppois. Nous avons un club pour gagner et il nous reste juste à faire le travail.»

Jacob a néanmoins tenu à remercier l’organisation des Timberwolves, où il a disputé les deux dernières campagnes.

«Ç’a été difficile en début de saison avec les nombreux jeunes, mais l’équipe allait de mieux en mieux même si les victoires n’étaient pas là. Nous n’étions plus déclassés par les autres équipes et nous avons même battu Edmundston. Les Timberwolves vont avoir une très bonne équipe pour les deux prochaines saisons», dit-il.

Charles LeBlanc pourrait par ailleurs procéder à quelques autres changements d’ici le 10 janvier, date limite pour conclure des transactions.

Avec la perte du gardien de 17 ans Cruz Loughlin et de l’attaquant de 17 ans Cael MacDonald, qui vont se rapporter respectivement aux Huskies de Rouyn-Noranda et aux Saguenéens de Chicoutimi à la reprise des activités de la LHJMQ, LeBlanc est dans l’obligation d’ajouter un portier pour alléger un brin le travail du numéro un Isaak Pelletier. Il n’est également pas dit que le d.g. des Tigres ne se laissera pas tenter de trouver un autre attaquant de premier plan.

Pour obtenir les deux Jérémie, les Tigres ont dû céder aux Timberwolves Daryk Dubé-Plouffe et MacLaren Dick, les droits sur Sam McKinney et Liam Travis, un choix de deuxième ronde en 2022 et un choix conditionnel de cinquième ronde en 2023.