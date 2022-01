Fin de période de transactions mouvementée dans la LHJMQ

Nous avons eu droit à un avant-midi complètement fou dans les dernières heures d’un marché des transactions qui avait été jusqu’ici plutôt tranquille. Pas moins de 13 échanges ont été conclus et ils ont impliqué 25 joueurs et 36 choix au repêchage, dont quatre de première ronde et 15 de 2e et 3e tour.

Si les Sea Dogs ont volé la vedette (lire autre texte), d’autres équipes ont également profité de cette dernière journée pour ajouter du tonus à leur formation.

Ainsi, les Islanders de Charlottetown, déjà fort bien nantis en défensive et devant le filet, ont ajouté du talent à l’attaque en allant chercher les joueurs de 19 ans Dawson Stairs au Cap-Breton, Zachary Roy à Blainville-Boisbriand et Owen Saye à Shawinigan.

Le coût de ces trois opérations est cependant salé.

Dans un premier temps, la prometteuse recrue de 16 ans Matis Ouellet se joint aux Eagles, ainsi qu’un choix de 4e tour. À l’Armada, le prix à payer est deux choix de 3e ronde et deux autres de 4e tour. Enfin, le d.g. Jim Hulton n’a eu qu’à refiler une sélection de 9e ronde aux Cataractes.

L’Océanic de Rimouski et les Voltigeurs de Drummondville se sont pour leur part échangés un joueur de 20 ans. Le défenseur Gabriel Jackson est désormais un membre à part entière des Voltigeurs, alors que Liam Kidney se joint à l’Océanic. Rappelons que Kidney en est déjà à sa troisième équipe cette saison. Il a commencé la campagne avec le Titan.

Les Olympiques de Gatineau et l’Armada de Blainville-Boisbriand ont fait de même en s’échangeant deux attaquants de 20 ans. Kieran Craig quitte donc l’Outaouais et Simon Pinard fait le chemin inverse. À noter que les Olympiques, parce que Pinard fait partie de l’élite du circuit, cèdent aussi un choix de 2e ronde dans le troc.

Les Cataractes ont par ailleurs acquis l’attaquant de 18 ans Daniel Agostino des Voltigeurs moyennant une sélection de 4e ronde.