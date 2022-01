Le Blizzard obtient Zach Welsh

Deux transactions ont marqué la journée de mercredi dans la Ligue de hockey junior des Maritimes.

Le Blizzard d’Edmundston a procédé à l’un des deux trocs en faisant l’acquisition du défenseur Zach Welsh, des Bearcats de Truro. Le directeur général Steve MacPherson a cependant dû céder le défenseur Brant King et l’attaquant Jacob Cook.

Welsh, un costaud de 6 pieds 1 pouces et 192 livres, évoluait pour le Phœnix de Sherbrooke jusqu’à son récent retranchement. Il a été blanchi en quatre matchs. Il est le jeune frère du gardien Matthew Welsh et du défenseur Nicholas Welsh, deux bonshommes qui ont connu beaucoup de succès dans la LHJMQ il y a quelques années.

«J’aime que Zach ne soit âgé que de 18 ans. C’est un grand et gros défenseur qui n’a pas eu l’opportunité de jouer beaucoup de hockey lors des deux dernières années. Je crois qu’il va profiter de cette opportunité que nous lui offrons», révèle MacPherson.

«Zach n’est pas aussi offensif que ne l’était son frère Nicholas, mais il est un défenseur qui joue dur et qui possède quand même de belles habiletés», ajoute-t-il.

Brant King, âgé de 20 ans, totalise cinq mentions d’aide jusqu’ici en 14 rencontres. Il en est déjà à sa troisième équipe cette saison puisqu’il a aussi porté les couleurs des Wildcats de Valley en début de campagne. Jacob Cook, un attaquant de 17 ans, a enregistré 16 points (6-10) avec les Islanders de Cap-Breton Ouest dans la Ligue des moins de 18 ans de la Nouvelle-Écosse.

D’autre part, les Red Wings de Fredericton ont échangé le petit ailier droit de 19 ans Sam Campbell, le centre de 18 ans Kobe Burt, les droits de l’attaquant de 16 ans Preston Lounsbury et quelques choix au repêchage afin de mettre la main sur les frères jumeaux Reimer, Eli et Jadon, des Lumberjacks de South Shore.

Eli est un attaquant qui montre un dossier de 11 buts et cinq passes pour 16 points en 24 duels, alors que Jadon, un défenseur, affiche lui aussi un total de 16 points (3-13) en 25 parties. Les deux frangins, qui font 6 pieds 2 pouces est 200 livres, sont âgés de 19 ans.

Sam Campbell a été limité à un seul but et trois mentions d’aide en 23 matchs à Fredericton. Quant à Kobe Burt, il a produit deux buts et trois passes en 22 rencontres. Lounsbury, lui, qui a eu l’occasion de disputer trois matchs avec les Wildcats de Moncton, où il a obtenu une passe, il a surtout brillé avec les Flyers de Moncton dans le Circuit provincial des moins de 18 ans avec une récolte de 17 buts et 11 passes pour 28 points en 17 duels.