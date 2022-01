Le Titan ne se laisse pas tenter à la clôture du marché des échanges

Des trois chefs d’orchestre du Nouveau-Brunswick, Sylvain Couturier a été de loin le moins occupé, jeudi. C’est à peine s’il a eu à décrocher le téléphone.

De fort belle humeur, le directeur général du Titan d’Acadie-Bathurst (15-11-3) s’est même permis de dire à la blague qu’il venait tout juste de se réveiller quand l’auteur de ces lignes l’a contacté peu avant 14h. «Ç’a été plutôt tranquille, affirme Couturier. Ça n’a pas beaucoup sonné. C’est sûr que nous aurions bougé s’il y avait eu la possibilité d’améliorer le club, mais il n’y a rien eu pour me faire plier les genoux dans les discussions avec mes confrères.»

Couturier a tenu à répéter encore une fois être très à l’aise avec les éléments en place. Selon lui, le Titan a simplement fait ses achats avant les autres.

«Les gens semblent oublier que nous avons acquis le meilleur pointeur de la ligue (Félix Lafrance), le meilleur pointeur chez les défenseurs (Miguël Tourigny) et un autre attaquant (Thomas Belgarde) qui n’est pas piqué des vers. Quant à notre défensive, je crois sincèrement qu’elle est sous-estimée», dit-il «Dans nos huit derniers matchs, nous n’avons accordé qu’une seule fois plus de 30 lancers à l’adversaire. Pourtant, il nous manquait Harijs Brants qui était allé représenter son pays et Jaxon Bellamy (depuis échangé à Moncton) qui a, aussi bien dire, manqué trois matchs en raison d’une suspension. Et Tourigny s’est depuis ajouté à l’équipe, ainsi que les Ontariens Riley Pitt et Ty Higgins», souligne-t-il.

«Vraiment, les gens connaissent très mal notre défensive. Pour ma part, je suis très à l’aise avec celle-ci. Avec Tourigny, Brants, Cole Larkin, Marc-André Gaudet et Zach Biggar, nous sommes solides. Et le grand Carter Ansems peut également nous aider. Et c’est sans oublier que nous sommes aussi très solides à l’attaque et devant les buts», poursuit le d.g. du Titan.

Sylvain Couturier est également très fier de dire qu’il a procédé à ces transactions sans toucher au noyau dur pour la saison prochaine.

«Riley Kidney, Cole Huckins, Jacob Melanson, Thomas Belgarde et Cole Larkin sont tous des gars qui sont assurés d’être de retour avec nous la saison prochaine. Et nous avons également plusieurs joueurs de 16 et 17 ans de qualité. C’était notre objectif de demeurer très compétitifs et nous allons l’être. Nous ne voulons plus retourner comme nous étions après la conquête de 2018», mentionne-t-il.

Invité à commencer le travail de ses confrères, Couturier estime que Trevor Georgie n’avait pas vraiment le choix d’ouvrir les vannes.

«La pression était vraiment sur les Sea Dogs dans cette dernière journée parce qu’ils avaient été plutôt tranquilles depuis le début du marché des transactions. Après tout, ils sont les hôtes du tournoi de la Coupe Memorial. Ils avaient l’obligation de bouger», confie-t-il.

Couturier croit également que les Islanders ont grandement amélioré leur offensive avec l’arrivée de trois attaquants de 19 ans, dont le Néo-Brunswickois Dawson Stairs.

En bref…

Les joueurs du Titan vont commencer à revenir au bercail à compter de cette fin de semaine. Tout le monde devrait arriver d’ici le 12 janvier afin de sauter sur la glace le lendemain pour un premier entraînement…

Cameron Henderson va terminer la saison avec les Wildcats de Valley dans la Ligue de hockey junior des Maritimes. C’est donc dire que les derniers attaquants sont Joseph Henneberry, Dylan Andrews, Cameron MacLean, Noah Ryan et Nolan Forster…