Les Sea Dogs jouent le tout pour le tout

Les Sea Dogs de Saint-Jean, qui seront les hôtes du tournoi de la Coupe Memorial, sont all-in et pas à peu près.

Après avoir sorti le défenseur Vincent Sévigny de Victoriaville, le 20 décembre, Trevor Georgie a procédé à cinq autres transactions majeures, jeudi, peu de temps avant la fermeture du marché.

Il a d’abord transigé avec son homologue des Tigres de Victoriaville, Kevin Cloutier, pour acquérir le gardien de 19 ans Nikolas Hurtubise (3,31; ,895) et l’ailier gauche de 17 ans Danny Akkouche (0-0=0 en trois duels). En retour, les Félins obtiennent deux choix de première ronde.

Puis, le d.g. des Sea Dogs (15-12-3) s’est tourné vers Pascal Daoust, des Foreurs de Val-d’Or, afin de mettre le grappin sur le vétéran attaquant de 19 ans Marshall Lessard (7-4=11 en 11 duels) ainsi que deux choix au repêchage. Là aussi la facture est de taille. Les Foreurs obtiennent donc un excellent espoir de 16 ans en Francis Woods et cinq sélections, dont un de première ronde pour cet été.

Georgie a continué ses emplettes en obtenant l’attaquant de puissance de 18 ans Connor Trenholm (5-7=12 en 28 duels) des Eagles du Cap-Breton, de même qu’un choix de 2e ronde et trois de 3e tour. Jacques Carrière s’assure de son côté les services de deux attaquants de 18 ans, Carter McCluskey (5-4=9 en 19 duels) et Charles Savoie (2-2=4 en 21 duels), ainsi que cinq choix au repêchage, dont un de premier tour en 2024.

Ce fut ensuite Ritchie Thibeau et les Wildcats de Moncton qui ont fait le plein en laissant aller le vétéran de 20 ans Philippe Daoust, cédé plus tôt aujourd’hui aux Chats Sauvages après avoir joué la première moitié de saison avec le club-école des Sénateurs d’Ottawa à Belleville. Daoust a réussi cinq mentions d’aide en 15 parties à Belleville.

Le gardien Thomas Couture (3,14; ,907) et le robuste attaquant Nicholas Blagden (1-3=4 en 13 duels), tous deux âgés de 19 ans, prennent aussi le chemin de la Ville portuaire avec un choix de 6e ronde. Thibeau, lui, met la main sur le premier choix des Sea Dogs l’an dernier, l’arrière de 16 ans Natan Grenier, de même que le gardien de 20 ans Jonathan Lemieux et quatre choix au repêchage.

Enfin, Trevor Georgie a marchandé l’attaquant de 19 ans Evgeny Sapelnikov (5-3=8 en 23 duels) et trois sélections de 2e et 3e tour à son confrère du Drakkar de Baie-Comeau, Pierre Rioux. En retour, les Sea Dogs obtiennent l’excellent attaquant de 19 ans Raivis Kristians Ansons (6-18=24 en 19 duels).

Si on fait le calcul, les Sea Dogs ont ajouté deux gardiens (Hurtubise et Couture), un défenseur (Sévigny) et six attaquants (Ansons, Daoust, Blagden, Trenholm, Lessard et Akkouche) depuis l’ouverture du marché. C’est aussi bien dire la moitié de son équipe.

L’entraîneur-chef Gordie Dwyer devra maintenant trouver une façon de créer une chimie avec tous ces changements.

En bref…

Avec un top-9 offensif composé de William Dufour, Josh Lawrence, Brady Burns, Raivis Kristians Ansons, Ryan Francis, Peter Reynolds et Marshall Lessard, Cam MacDonald et Connor Trenholm, les Sea Dogs n’ont rien à envier au Titan d’Acadie-Bathurst à ce chapitre…