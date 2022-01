Hockey junior des Maritimes: Fredericton s’équipe pour 2023

Lentement mais sûrement, les Red Wings de Fredericton sont en train de se construire une fort belle équipe de hockey en vue de la saison prochaine dans la Ligue junior des Maritimes. Les récentes transactions ne laissent aucun doute que les représentants de la capitale provinciale seront parmi les prétendants au printemps de 2023.

Moins d’une semaine après avoir fait les acquisitions des jumeaux Reimer, Eli et Jadon, le directeur général Kyle McAllister a réussi un autre bon coup en allant chercher l’arrière Dell Welton, des Bearcats de Truro, en retour du jeune espoir Tully Grant et d’un choix de troisième ronde au prochain repêchage.

Les deux Reimer, comme Welton, d’ailleurs, sont tous âgés de 19 ans et devrait figurer parmi les meilleurs patineurs de 20 ans en 2022-2023. Welton, qui fait 6 pieds 2 pouces et 170 livres, a enregistré un but et cinq passes pour six points en 20 rencontres à Truro.

Eli Reimer, un attaquant de 6 pieds 2 pouces et 200 livres, montre un dossier de 11 buts et cinq passes pour 16 points en 24 duels. Quant à son frère Jadon, un défenseur possédant un physique identique à son frère, il totalise lui aussi 16 points (2-13) mais en 25 parties.

Néanmoins, bien que leur arrivée est surtout pour cimenter la prochaine saison, les deux Reimer et Welton rendent les Red Wings (14-7-2) meilleurs tout de suite. Les Red Wings sont d’ailleurs l’une des belles surprises de la présente campagne avec une deuxième place dans la division Nord, à égalité avec le Blizzard d’Edmundston (14-7-2).

Le président des Red Wings Roger Shannon ne cache pas que les arrivées des frères Reimer et de Welton sont de permettre à l’équipe de faire un bon bout de chemin dans les prochains mois, mais surtout de présenter une équipe de premier plan la saison prochaine.

«C’est le plan, confie Shannon. Nous cherchions à nous améliorer tout en nous assurant en même temps d’avoir une équipe encore meilleure dans un an.»

Les Red Wings ont également annoncé avoir acquis les droits du jeune défenseur de 17 ans Crosby Andrews, des Wildcats de Valley, de même qu’un choix de 2e ronde en 2022 et de considérations futures. Andrews évolue en ce moment pour les Riverhawks de Rothesay Netherwood, où il a compilé quatre buts et autant de mentions d’aide en 17 parties.

En retour, les Red Wings cèdent l’arrière de 20 ans Philippe Casault, un bonhomme qui a déjà disputé près d’une soixantaine de matchs dans la LHJMQ avec l’Océanic de Rimouski.

Notons enfin que les Red Wings ont échangé leur choix de deuxième ronde en 2022 aux Lumberjacks de South Shore en retour d’un choix de troisième tour en 2022.

Cet échange vient compléter celui du 5 janvier, alors que les Red Wings ont acquis les frères Reimer.

Du mouvement chez les Tigres

Le directeur général et entraîneur-chef des Tigres de Campbellton Charles LeBlanc a fait l’acquisition d’un autre joueur de grande qualité en l’attaquant de 20 ans Kyle Foreman, un bonhomme qui a disputé plus d’une centaine de matchs avec les Wildcats de Moncton dans la LHJMQ.

Foreman, qui évoluait pour les Rapides de Grand-Sault depuis la saison dernière, a été limité à seulement sept parties en 2021-2022, récoltant au passage deux buts et deux passes.

LeBlanc a également mis la main sur le gardien de 17 ans Dekon Randell-Snow, qui a remporté 11 de ses 14 décisions avec les Riverhawks de Rothesay Netherwood. Le Terre-Neuvien demeurera toutefois avec son école privée.

En retour, les Rapides obtiennent le vétéran de 20 ans Joakim Bergeron (14-12=26), les droits sur les jeunes espoirs Nick Brennan et Dominic Deschênes et un choix conditionnel de deuxième ronde.

«Nous avons sacrifié un peu d’offensive en échangeant Bergeron, mais nous ajoutons beaucoup de caractère avec Foreman. Et le départ de Bergeron nous permet du même coup de libérer une place pour un autre importé. Et ça m’a donc permis de faire l’acquisition du gardien Ulrick Roussel», annonce LeBlanc.

Roussel, un portier québécois de 19 ans, évoluait pour les Stars de Battlefords North dans la Ligue junior A de la Saskatchewan. Il a été obtenu contre des considérations futures. Roussel sera l’adjoint d’Isaak Pelletier.

Ailleurs dans la LHM

Dans les autres transactions annoncées lundi dans la LHM, les Weeks Crushers de Pictou County ont envoyé le défenseur de 19 ans Jack Morris (0-13=13) aux Mariners de Yarmouth en retour de choix de deuxième ronde en 2022 et 2023.

Les Ramblers d’Amherst, eux, ont cédé l’attaquant de 20 ans Ben Williams 7-11=18) aux Weeks Crushers afin de mettre la main sur un choix de premier tour en 2023, une sélection de troisième ronde en 2023 et des considérations futures.

Les Ramblers ont également échangé le défenseur de 19 ans Owen Porter (2-2=4) aux Lumberjacks de Sears dans la NOJHL pour des considérations futures.

Enfin, les Rapides de Grand-Sault ont troqué l’attaquant de 18 ans Shane Delaney (1-2=3) et un choix de 5e ronde en 2023 aux Lumberjacks de South Shore, en retour des droits sur le centre de 17 ans Nicola Laforge, qui évolue présentement pour les Sea Dogs de Saint-Jean. Une étrange transaction qui pourrait cacher la rétrogradation de Laforge, qui a été limité à deux buts et deux passes en 19 parties jusqu’ici dans la LHJMQ. Les récents changements apportés aux Sea Dogs font en sorte qu’il y a des attaquants en trop à Saint-Jean.