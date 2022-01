Soccer: les Aigles Bleus font le plein de talent

Pandémie ou pas, Younes Bouida n’est vraiment pas le genre à se tourner les pouces pendant la saison morte. La preuve, bien que les ententes n’ont pas encore été dûment signées, le grand manitou de l’équipe de soccer des Aigles Bleus de l’Université de Moncton confirme l’arrivée d’une première grappe de fruits récemment cueillie en vue de la prochaine campagne.

L’entraîneur-chef et recruteur semble d’ailleurs excité par cette nouvelle moisson.

Au total, Younes Bouida légitime l’ajout de sept nouveaux joueurs.

Les deux plus grosses acquisitions, du moins pour l’instant, sont le milieu de terrain Wylliam So, un Montréalais de 6 pieds 3 pouces dont on dit le plus grand bien, et l’Acadien d’origine guinéenne Robert Kamano, un attaquant de 6 pieds et 180 livres doté d’un coffre à outils qui devrait lui permettre d’avoir beaucoup de succès sur la scène universitaire.

Les cinq autres trouvailles sont les gardiens Branden Robichaud et Jules Ravez, le défenseur Mamadou Ba, ainsi que les milieux de terrain Joshua Cromwell et Achraf Achkra. À l’exception de Ravez, qui nous vient de France, et Cromwell, un Montréalais, les trois autres sont originaires du Grand Moncton.

«Il n’y a rien encore de signé, mais ils sont officieusement des membres des Aigles Bleus», affirme Bouida.

«Wylliam So, c’est définitivement une future vedette. Il est vraiment bon. Et même s’il n’a que 18 ans, c’est déjà un homme à 6 pieds 3 pouces et 200 livres», analyse-t-il.

«Robert Kamano, lui, est l’un des plus beaux talents de 17 ans en Atlantique. Lorsqu’il sera à maturité, il va avoir un impact important dans les succès de l’équipe. Il se démarque par sa vitesse et son habileté. Il aura cependant besoin d’une période d’adaptation. Il lui faut d’abord apprendre à jouer contre des hommes», confie Bouida, qui aime également beaucoup le potentiel des gardiens Robichaud et Ravez.

«Robichaud est dominant avec l’Académie de haute-performance et dans les équipes provinciales. Ravez, lui, je l’avais vu la première fois en 2020. Il avait 16 ans à l’époque et il m’avait fortement impressionné contre des joueurs plus âgés. J’ai gardé le contact avec la famille», note Bouida.

«Achkra, qui est lui aussi membre de l’Académie, est un technicien bien au-delà de la moyenne. C’est un joueur très spectaculaire. Il dribble le ballon comme un professionnel. Ceci dit, une bonne technique n’est pas suffisante au niveau universitaire. Il doit maintenant améliorer ses prises de décision. C’est un très beau projet pour le Bleu et Or. Notre plan est qu’il devienne un jour le gars qui va préparer les buts de nos marqueurs comme (Georges) Musitu et (Younesse) Chibane.»

«Mamadou a quant à lui des qualités de leader. C’est un défenseur qui peut jouer à la position latérale. Il a énormément progressé au sein de l’Académie. Il se démarque par son jeu robuste, en plus d’être capable d’appuyer l’attaque. Il pourrait avoir droit déjà à quelques minutes de jeu par partie la saison prochaine», signale Bouida.

Enfin, en ce qui concerne Cromwell, il est possiblement le joueur avec le plus de vécu parmi les nouveaux venus.

«Joshua possède un beau bagage. Il a même joué dans une école privée en Californie. C’est un milieu de terrain robuste qui ne fait rien de spectaculaire, mais qui fait toutes les choses comme il faut. Il va rapidement s’acclimater au niveau de jeu de la ligue. Lui aussi devrait voir des minutes de jeu la saison prochaine», indique Bouida.

Un solide ajout

Il a beau n’avoir que 17 ans, Robert Kamano est déjà doté d’une solide réputation de gagnant dans le soccer néo-brunswickois.

Au fil des ans, peu importe le groupe d’âge dans lequel il a été appelé à performer, son équipe n’a jamais perdu face aux autres provinces de l’Atlantique. Et il a toujours joué un rôle de premier plan dans les victoires acquises.

Lamine Kamano, qui a lui-même été un joueur élite en Guinée, son pays d’origine, affirme que son fils est un véritable maniaque de soccer.

«Robert a commencé à jouer à l’âge de 5 ans et quand nous sommes arrivés au Canada, alors qu’il était âgé de 10 ans, il avait déjà un bon niveau. Il faut dire qu’il jouait du matin au soir. Il s’est rapidement fait remarquer ici. Il aime tellement le soccer qu’il ne s’est jamais intéressé à d’autres activités sportives», raconte le paternel, qui a joué jusqu’au niveau universitaire dans son pays.

Le jeune Robert, qui fait partie de l’Académie de haute-performance, confirme sa passion pour le ballon rond.

«J’ai toujours joué au soccer d’aussi loin que je me souviens, dit-il. En Guinée, je jouais dans les rues du matin au soir. Je jouais au soccer en me levant le matin et à part les repas et l’école, je jouais jusqu’au soir avant d’aller me coucher», confie-t-il en riant.

Lamine Kamano ne tarit pas d’éloges au sujet du potentiel de son fils. C’est normal puisqu’il est le paternel. Mais en même temps, les faits sont là, Robert est abonné au succès.

«Robert est un naturel. Il n’a jamais l’air de fournir un plein effort tellement ç’a l’air naturel. Il n’en demeure pas moins un athlète rapide et très fort. Et puis il déteste la défaite. Il est prêt à tout pour gagner.»

Au sujet de son arrivée sur la scène universitaire, Robert Kamano estime que c’était tout à fait logique pour lui de poursuivre son développement avec le Bleu et Or.

«Déjà que je voulais jouer dans une institution francophone et que je connais plusieurs gars dans l’équipe, c’était facile pour moi de choisir les Aigles Bleus. Et il y a aussi le fait que Younes (Bouida, l’entraîneur des Aigles) me connaît depuis longtemps. Il m’a beaucoup aidé à me développer», souligne le jeune attaquant.

Il dit n’avoir aucune inquiétude quand à s’adapter avec des joueurs plus âgés.

«L’automne dernier, l’Académie a affronté chaque lundi soir l’équipe de réserve des Aigles Bleus. Ça m’a permis de voir que je pouvais me débrouiller contre des gars plus vieux. J’ai vraiment hâte de goûter au soccer universitaire», dit-il.

À plus long terme, Robert Kamano aimerait bien représenter le Canada au niveau international et, pourquoi pas, attirer l’attention d’une équipe professionnelle.

«Pour l’instant, je me concentre sur les Aigles Bleus», ajoute Robert Kamano, qui représentera par ailleurs le Nouveau-Brunswick aux Jeux d’été du Canada cette année à Niagara Falls.

D’autres beaux espoirs dans la mire

Le travail de recrutement de Younes Bouida est par ailleurs encore loin d’être terminé.

Outre les sept nouveaux venus, le décideur du Bleu et Or est également tout près d’une entente avec trois autres joueurs de 17 ans. Il s’agit du milieu de terrain Jared Ndopedro, de Campbellton, de même que des défenseurs Phoenix Roberts, de Moncton, et Jacob Parent, de la Floride.

Bouida est également en négociations avec trois joueurs internationaux dont il n’a toutefois pas voulu dévoiler les noms.

«L’un d’entre eux est un Marocain qui a déjà fait partie de l’équipe nationale de son pays, un autre provient de la Martinique et il y a enfin un gardien de Guinée», signale Bouida.

Le recruteur et entraîneur-chef du Bleu et Or a par ailleurs tenu à préciser qu’il était surtout à la recherche d’athlètes sérieux qui ont comme objectif de poursuivre leur développement.

«Être un bon joueur de soccer, au niveau universitaire, n’est pas suffisant à mes yeux. Je veux des gars sérieux qui vont venir s’entraîner chaque jour dans le but de s’améliorer. Je veux que chaque gars apporte du leadership. Je veux des gars qui vont faire rayonner l’équipe. Voilà la culture que je tente d’implanter avec le programme de soccer des Aigles Bleus», révèle Younes Bouida. – RL

En bref… Branden Robichaud et Robert Kamano, qui font tous deux partie de l’Académie Haute-Performance, représenteront le Nouveau-Brunswick aux prochains Jeux d’été du Canada qui auront lieu en août à Niagara Falls… Le gardien André LeBlanc et l’attaquant Héritier Masimengo sont pour l’instant les deux seuls joueurs dont on sait qu’ils ne seront pas de retour la saison prochaine. «Avec le départ d’André, Christian (Masimengo) est désormais notre gardien numéro 1. Mais avec Ryan Breau, Branden Robichaud et Jules Ravez, nous avons aussi une belle relève devant les buts», soutient Younes Bouida… Rappelons que les Aigles Bleus (4-5-3) n’avaient besoin que d’une victoire supplémentaire pour obtenir leur place dans les dernières séries éliminatoires. Pour un club composé massivement de joueurs recrues, ce n’est pas rien… Georges Musitu (9 buts, 3e), Younesse Chibane (4, 10e), Félix Robichaud (4, 10e) et Philippe Gallant (3, 16e) ont tous terminé parmi les 20 meilleurs buteurs du circuit de l’Atlantique. À l’exception de Robichaud, un vétéran qui va disputer en 2022 sa cinquième et dernière campagne, les trois autres étaient des recrues…