Quatre nouveaux vétérans de caractère avec les Tigres de Campbellton

La force de caractère fait partie des principales qualités, avec le talent, le coup de patin et l’intelligence, qu’on souhaite retrouver dans l’ADN d’un même joueur. Dans les séries éliminatoires, les gars qui ont du caractère sont presque toujours ceux qui te font gagner. C’est pourquoi, année après année, les directeurs généraux de la Ligue de hockey junior des Maritimes aspirent à en accumuler le plus possible dans leur équipe.

Lors de la dernière période des transactions qui s’est terminée lundi en début de soirée, Charles LeBlanc, le directeur général des Tigres de Campbellton, est d’avis qu’il a trouvé quatre gars qui possèdent justement une force de caractère au-dessus de la moyenne. Tous les quatre sont âgés de 20 ans et sont déterminés à terminer leur carrière junior sur une bonne note.

Deux sont des attaquants, Jérémie Jacob et Kyle Foreman, alors que les deux autres évoluent en défensive, soit Jérémie Hébert et Zac Arsenault. Hébert et Foreman étaient respectivement les capitaines des Timberwolves de Miramichi et des Rapides de Grand-Sault. Jacob et Arsenault avaient pour leur part un «A» cousu sur leur chandail pour les deux mêmes formations.

Les quatre gars ont aussi en commun de connaître déjà plusieurs joueurs des Tigres, ce qui devrait accélérer leur intégration dans l’équipe de leaders du club comprenant, entre autres, les co-capitaines Frédéric Castonguay et Liam Best, de même que les adjoints Ludovic Harrisson et Jordan Brière.

Outre les ajouts de Jacob, Hébert, Foreman et Arsenault, Charles LeBlanc a également fait l’acquisition dans les dernières semaines des gardiens de 19 ans Olivier Leclair et Ulrick Roussel, ainsi que de l’attaquant de 18 ans Luke Thorne.

Tous ces changements font en sorte que les Tigres sont aux yeux de plusieurs l’équipe la plus améliorée du circuit, du moins sur papier.

«Les quatre gars de 20 ans que nous sommes allés chercher ont tous en commun d’avoir du caractère. Ce sont des leaders. Ce sont également tous des gars que nous avions ciblé en début de saison comme de potentiels joueurs à aller chercher. Ils ont chacun de leur côté du vécu et ce sont aussi des gagnants», affirme LeBlanc.

«Je refuse cependant de dire que nous sommes l’équipe la plus améliorée. Les Western Capitals de Summerside ont un méchant bon club aussi», estime celui qui occupe également les fonctions d’entraîneur-chef avec les Félins du Restigouche.

Une chose est sûre, sa brigade défensive est belle à voir avec les Jérémie Hébert, Zac Arsenault, Frédéric Castonguay, Peter Stanger, Liam Best, Jack Dickie et Kevin Otis. Imaginez, les quatre premiers figurent tous dans le top-10 des meilleurs pointeurs parmi les défenseurs de la LHM.

Devant les buts, LeBlanc a non seulement solutionné son problème de gardiens avec le rappel permanent de Cruz Loughlin par les Huskies de Rouyn-Noranda, il a fait l’acquisition de quatre nouveaux portiers dont les 19 ans Olivier Leclair et Ulrick Roussel. Nous aurons donc droit à un ménage à trois chez les Tigres en comptant l’Acadien de 20 ans Isaak Pelletier.

Et à l’attaque, les Tigres ont huit gars qui sont capables de la mettre dedans, comme le veut une expression populaire au hockey. Ces habiles marqueurs sont Jérémie Jacob, Jordan Brière, Ludovic Harrisson, Kyle Foreman, Jake Kyle, Connor Richard et les frères Alexandre et Justin David. Les six autres attaquants sont Jordan Joseph, Nolan MacDonald, Graeme Patrick, Kevin Bond, Luke Thorne et Alex Charest.

«Nous avons des défenseurs rapides qui excellent en transition et qui bougent bien la rondelle, mentionne LeBlanc. Et à l’attaque, nous allons avoir trois gros trios offensifs. Il reste maintenant à créer une chimie avec tout ça.»

«Par exemple, j’ai facilement 12 ou 13 gars qui ont la capacité d’évoluer au sein de l’avantage numérique. C’est clair qu’il n’y a pas de la place pour tout le monde. Par contre, je suis le genre d’entraîneur qui dirige au mérite. Si un gars en arrache un soir, il va perdre sa place dans l’attaque à cinq. Et ce sera ensuite à lui de me prouver avant le match suivant qu’il mérite de récupérer son poste», poursuit-t-il.

«Une chose est certaine, nous allons avoir un club plus difficile à jouer contre. Et là, je ne parle pas seulement d’un point de vue offensif. Nous ne serons pas reposants non plus sur le plan physique», prévient Charles LeBlanc.

«Créer un club champion»

Si les chances de voir les Tigres de Campbellton (12-6-4) rattraper les Western Capitals (23-2-1) au sommet de la division Nord sont aussi bien dire nulles, il sera intéressant de voir s’ils parviendront à dépasser le Blizzard d’Edmundston (14-7-2) et les Red Wings de Fredericton (14-7-2), qui ont pour l’instant deux points d’avance.

«Terminer au deuxième rang n’est pas nécessairement le plus important à mes yeux. Une deuxième place n’est pas ce qui va me satisfaire. Ce que je veux, c’est gagner le dernier match de la saison», mentionne LeBlanc.

«Mon mandat pour cette saison était de créer un club champion sans sacrifier notre noyau. Je crois y être arrivé. Oui j’ai sacrifié plusieurs jeunes espoirs (six en tout) lors de cette période de transactions, mais il n’en reste pas moins que nous avons 14 gars qui seront de retour la saison prochaine et nous avons encore nos 10 choix au repêchage pour 2022», dit-il.

«C’est sans oublier que nous avons actuellement cinq gars qui jouent dans la LHJMQ, soit Dawson Stairs (Charlottetown), Kiefer Lyons (Cap-Breton), Riley Bezeau (Saint-Jean), Cael MacDonald (Chicoutimi) et Cruz Loughlin (Rouyn-Noranda)», ajoute Charles LeBlanc.

À noter que les activités de la LHM doivent reprendre le mercredi 2 février. Les équipes vont désormais se disputer un calendrier de 42 parties au lieu de 52 prévues… Au sujet du gardien Olivier Leclair, libéré récemment par l’Armada de Blainville-Boisbriand, Charles LeBlanc dit n’avoir entendu que de bonnes choses à son sujet. «C’est un gardien que je ne connaissais pas, mais dans les vidéos que j’ai eu la chance de voir il m’a donné l’impression d’être un gars calme et qui inspire confiance. J’ai parlé à plusieurs personnes, dont Connor Richard qui a été son coéquipier avec l’Armada, et tous m’ont dit que nous faisions un bon coup en allant chercher Leclair», indique LeBlanc… Joakim Bergeron, Daryk Dubé-Plouffe, William Théberge et MacLaren Dick sont les quatre vétérans qui ont été sacrifiés pendant la dernière période des transactions…

Un nouveau gardien auxiliaire chez le Blizzard

Plutôt tranquille jusque-là, mis à part l’acquisition du défenseur Zach Welsh la semaine dernière, le Blizzard d’Edmundston a procédé à deux échanges, lundi, à la date limite des transactions.

Le directeur général et entraîneur-chef du Blizzard Emery Olauson a ainsi mis la main sur le gardien de 19 ans Simon Couroux pour donner un coup de main au numéro 1 Raphaël Audet.

L’acquisition de Couroux était devenu nécessaire à la suite du rappel permanent de Nicholas Sheehan par l’Armada de Blainville-Boisbriand.

En 10 rencontres avec le National de Rockland, dans la Ligue centrale du Canada, Couroux a maintenu une moyenne de buts alloués de 3,83 et un taux d’efficacité de ,894.

Olauson a également cédé l’attaquant de 19 ans Drake Flynn au Blizzard d’Opaskwayak Cree Nation (OCN), dans le circuit manitobain, en retour de considérations futures. En 16 parties, Flynn avait été limité à un but et quatre passes.

Parmi les autres transactions complétées en fin de journée, lundi, notons celle impliquant les Timberwolves de Miramichi qui ont envoyé Matt Gordon aux Red Wings de Fredericton afin d’obtenir les droits sur Nicholas Blagden et un choix de troisième ronde en 2023. Les T-Wolves ont aussi cédé le défenseur de 19 ans Matt Lint aux Ramblers d’Amherst pour des considérations futures.