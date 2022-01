L’Acadien Joey Bernard fait le saut dans le hockey professionnel

Une bien étrange histoire que celle de Joey Bernard. Un peu plus de huit ans après avoir disputé son dernier match dans la LHJMQ, lui qui évoluait depuis ce temps au niveau senior, voilà qu’il fait le saut dans le hockey professionnel.

Le hockeyeur d’Eel River Crossing vient de parapher une entente avec les Thunderbolts d’Evansville dans la Southern Professional Hockey League, un circuit dans le sud des États-Unis composé de 11 équipes.

C’est par l’entremise du directeur du personnel des joueurs, Bernard Cheverie, que Bernard doit cette opportunité tombée du ciel.

«Bernie m’a appelé le jeudi soir (6 janvier) et j’ai d’abord cru que c’était une farce. Je n’y ai pas cru du tout. Le lendemain matin, Bernie m’a rappelé et j’ai alors fait ma recherche sur le web. C’est là que j’ai vu que c’était sérieux», raconte l’ancien attaquant du Titan d’Acadie-Bathurst.

«Tout tombait bien pour moi, dit-il. Ça faisait quelques semaines que j’étais sur le chômage et je n’ai donc pas eu à quitter mon emploi. C’est incroyable ce qui m’arrive. C’est la réalisation d’un rêve. Ça faisait longtemps que j’avais arrêté de croire que je jouerais un jour chez les professionnels. C’est un grand exploit pour moi.»

C’est seulement lundi de la semaine dernière, peu de temps avant de prendre l’avion à l’Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton, que Joey Bernard a prévenu ses proches de ce qu’il était en train de vivre.

«Ç’a été toute une aventure, mentionne-t-il. J’ai d’abord resté pris à Moncton pendant plusieurs heures, puis ç’a été la même chose à Toronto, où j’ai même dû passer la nuit. Finalement, je ne suis arrivé à Evansville que jeudi.»

Il devait dans un premier temps disputer un premier match vendredi soir, mais il a malheureusement raté son test médical.

«Je prends un médicament pour mon épilepsie et j’ai raté le test à cause de ça. Je dois passer d’autres tests lundi, mais je ne suis pas du tout inquiet», confie Bernard, qui devrait finalement faire ses débuts le vendredi 21 janvier avec la visite des Bobcats de Vermillon County.

«Ils veulent que j’apporte une présence physique en complétant mes mises en échec, révèle Bernard. Ils veulent aussi que je place mon corps de 6 pieds 2 pouces devant le filet. Ils veulent que je travaille fort. Je suis ici en audition. Si ça va bien, ils vont me garder.»

«J’ai pris part à un premier entraînement vendredi matin avec les réservistes puisque tous les autres gars étaient sur la route pour disputer un match. C’était davantage un entraînement de patinage. Et disons que c’était pas mal différent que les entraînements dans le senior», lance-t-il en riant.

«Mais les muscles sont encore là. Je me donne une semaine pour retrouver la forme. Je devrais être correct. Je suis présentement à 220 livres et j’aimerais descendre à 210», indique Bernard, qui venait d’ailleurs tout juste de passer quelques heures au gymnase avant d’accorder l’entrevue.

Joey Bernard porte désormais les couleurs des Thunderbolts d'Evansville dans la SPHL, un circuit professionnel du sud des États-Unis. – Gracieuseté: Michael Levesque

En bref… Bernard Cheverie est un ancien directeur-général et entraîneur-chef des Tigres de Campbellton dans la Ligue junior des Maritimes. Joey Bernard, qui a également porté les couleurs des Tigres, ne connaissait cependant pas Cheverie avant son appel. «Il était là bien avant moi, mentionne l’Acadien d’Eel River Crossing. J’ai l’impression que c’est une personne du Restigouche qui a donné mon nom à Bernie. Je ne sais cependant pas qui c’est»… Bernard, qui évoluait depuis quelques saisons avec les Maraudeurs de Dalhousie, n’anticipe aucun problème à retrouver ses repaires comme attaquant, même s’il évoluait comme défenseur depuis deux ans. «Ce qui m’arrive confirme en plus à quel point le hockey senior est un bon calibre de jeu. Les gens oublient qu’on y retrouve plusieurs anciens joueurs universitaires, junior majeur et même professionnels dans ce niveau», confie-t-il… On retrouve un autre hockeyeur du Nouveau-Brunswick dans la SPHL. C’est le cas de Mathieu Newcomb, du Havoc de Huntsville. Newcomb est originaire de Grande-Digue…