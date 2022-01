Les 15 kilomètres de Grande-Digue limités à 150 participants

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La quinzième édition des 15 kilomètres de Grande-Digue se déroulera le samedi 30 avril. Si l’événement a lieu, un hommage sera rendu au fondateur de l’événement, Sylvio Bourque.

Les inscriptions, qui se font uniquement en ligne, ont débuté cette semaine. Selon le président du comité organisateur, Kris Dupuis, 150 participants au maximum seront acceptés pour la prochaine édition.

«On espère pouvoir faire une course, parce que ça fait deux ans qu’on est obligé de l’annuler, explique le porte-parole. On souhaite être plus petit cette année à cause de la pandémie.»

«Notre centre d’opération d’habitude, c’est à Notre Centre de Grande-Digue. Côté logistique, c’était compliqué à gérer. Il faut simplifier notre tâche», explique le président du comité organisateur.

La dernière édition a eu lieu en 2019. «Je me rappelle que la participation avait été bonne et que ça s’était bien déroulé.»

«Si on a une course, c’est certain qu’on va reconnaître Sylvio, ajoute Kris Dupuis. À ce stade-ci, on ne sait pas encore de quelle manière on va le faire. On a des idées, mais c’est tout ce qu’on a pour l’instant. On a reçu plusieurs suggestions et elles sont toutes bonnes. On est en train de travailler avec la famille. On a discuté avec eux. C’est certain qu’on veut leur collaboration», explique-t-il.

Sylvio Bourque est décédé le 17 août 2021. C’est lui qui a fondé les 15 kilomètres de Grande-Digue, en compagnie de Paul-Pierre Bourgeois, lui aussi décédé, et de quelques autres bénévoles.

Lors des 10 premières éditions de l’événement, Sylvio Bourque était organisateur, solliciteur de fonds, animateur, tout en s’assurant d’être le premier à la ligne de départ. «On se souviendra de notre Popeye acadien comme un homme déterminé qui a su faire briller sa communauté qu’il adorait», mentionne le comité organisateur de l’événement sur leur page Facebook.

«C’est lui qui faisait le tour de la communauté pour chercher des inscriptions et chercher des dollars de commandite. Il a fait ça pendant longtemps. C’était son bébé», ajoute Kris Dupuis, à propos de Sylvio Bourque et de cette course qu’il avait à cœur.

L’événement se déroulera en une journée le 30 avril, avec les 15 kilomètres, course et marche, ainsi que l’épreuve de 5 kilomètres.

«Normalement le dimanche, on avait une course avec les enfants, mais là on ne peut pas faire ça cette année», a informé Kris Dupuis, en raison de la pandémie.

«Après la course, on avait toujours un bon dîner de spaghetti. On l’a encore, mais ce sera pour apporter seulement.»