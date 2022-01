Samuel Asselin connaît de bons moments à Providence

Difficile de trouver un bonhomme plus sympathique que Samuel Asselin. En plus d’être une perle en entrevue, le Repentignois est également doté d’un sens de l’humour hors de l’ordinaire. Il en a encore fourni la preuve, lundi, au lendemain d’une performance de trois buts et une passe dans la victoire de 6 à 3 des Bruins de Providence sur les Islanders de Bridgeport.

Asselin, l’un des principaux héros des conquêtes de la coupe du Président et de la coupe Memorial par le Titan d’Acadie-Bathurst en 2018, connaît ces temps-ci ses plus beaux moments au sein de l’organisation des Bruins de Boston.

Le hockeyeur âgé de 23 ans profite en ce moment d’une séquence de quatre matchs avec au moins un point, où il a compilé quatre buts et autant de passes pour huit points. Il a aussi présenté un différentiel positif de +7 lors de ces quatre duels.

«Ça fait du bien, révèle le numéro 11 des Bruins. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois que la chance est enfin de mon côté. Je garde la tête froide, parce que tout pourrait changer rapidement. Je préfère me concentrer sur mon travail à faire. Je joue beaucoup, on m’utilise à toutes les sauces et je prends les points tandis que ça passe.»

Auteur de six buts et 19 points en 28 rencontres, Asselin a pratiquement doublé sa production offensive pour la saison entière lors des quatre dernières parties. Ce n’est pas rien.

«Je ne fais pourtant rien de différent, dit-il. J’ai eu plusieurs bonnes occasions depuis le début de la saison, mais je n’étais pas capable d’acheter un point. Même les entraîneurs trouvaient que je jouais de la bonne façon. La chance n’était tout simplement pas avec moi.»

«Il faut croire que la tourtière que j’ai mangée à Noël m’a apporté la chance», confie le joueur de centre de 5 pieds 10 pouces et 184 livres.

Au rythme qu’il produit ces temps-ci, il ne faudrait pas s’étonner de voir Asselin avoir droit à un rappel dans la LNH si le besoin se fait sentir. Quand on lui en fait la remarque, il préfère ne pas trop y penser. Il sait surtout que ce n’est pas son jeu offensif qui va lui permettre d’atteindre la Ligue nationale.

«Si je suis pour atteindre la LNH, ce ne sera pas dans un rôle au sein de l’un des deux premiers trios. Moi, je suis surtout un joueur de profondeur avec toujours ce petit côté petite peste. Il faut bien qu’il serve à quelque chose ce sourire-là», lance Asselin en pouffant de rire.

N’empêche qu’il continue de progresser et qu’il est fier de son cheminement. C’est important à ses yeux. Il se dit d’ailleurs reconnaissant envers Sylvain Couturier de l’avoir sorti de Shawinigan en janvier 2018.

«Quand Sylvain est venu me chercher à Shawinigan, ça n’allait pas trop bien pour moi. L’équipe n’allait alors nulle part. Cette transaction a donné un deuxième souffle à ma carrière. Le tournoi de la coupe Memorial, puis ma saison de 48 buts à Halifax, m’ont permis d’aller chercher un premier contrat professionnel», raconte Asselin, qui continue de suivre les activités du Titan via Internet.

En bref… Samuel Asselin évolue au sein d’un trio composé des Ontariens Zach Senyshyn et Jack Studnicka. «La Sam-Zack-Jack line», s’est-il exclamé avec humour… Il s’agissait d’un deuxième tour du chapeau pour Asselin avec les Bruins de Providence. Il a réussi son premier la saison dernière (2 mars) dans un gain de 4 à 2 face au Wolf Pack de Hartford… Les Bruins (16-9-4) occupent le premier rang de la division Atlantique… Asselin a compilé 82 buts et 118 passes pour 200 points en 247 parties dans la LHJMQ… Avec une récolte de cinq buts et une passes en quatre duels, Asselin s’était taillé une place au sein de l’équipe d’étoiles du tournoi de la Coupe Memorial en mai 2018… Il a été un choix de 5e ronde (78e au total) par les Cataractes en 2014… Asselin a fait ses débuts chez les professionnels en 2019-2020 avec les Gladiators d’Atlanta dans la ECHL. Ses 26 buts et 52 points en 53 parties lui ont d’ailleurs permis d’être choisi au sein de l’équipe d’étoiles des recrues…

Le résumé d’une transaction

– 3 janvier 2018: Samuel Asselin passe au Titan en retour du jeune défenseur Olivier Desroches, d’un choix de 5e tour en 2019 et d’un autre de 3e ronde en 2020.

– 7 juin 2019: Les choix de 5e tour en 2019 et de 3e ronde en 2020 retournent à Bathurst en retour d’une sélection de 2e ronde en 2019, la 30e au total, qui appartenait auparavant aux Eagles du Cap-Breton. L’encre n’est pas encore sèche que le Titan cède le choix de 3e tour en 2020 aux Wildcats de Moncton, afin de mettre sur le choix de 3e ronde de la même année qui appartenait au préalable aux Mooseheads de Halifax. Choix que le Titan enverra immédiatement au Drakkar de Baie-Comeau en retour du défenseur Yan Aucoin qui rendra de fiers services à l’équipe d’Acadie-Bathurst.

– 8 juin 2019: Les Cataractes utilisent le choix de 2e ronde du Titan pour sélectionner le défenseur Tyson Hinds, considéré aujourd’hui comme l’un des bons arrières de la LHJMQ. Le même jour, le Titan utilise son choix de 5e ronde pour choisir l’attaquant Joshua Nadeau, qui choisira plutôt le chemin des collèges américains.

– 6 janvier 2020: Les Wildcats vont chercher le défenseur Jared McIsaac à Halifax en leur envoyant le choix de 3e ronde en 2020 du Titan, ainsi que trois sélections lors des repêchages de 2021 et 2022.

– 3 juin 2020: Le choix de 3e ronde de 2020 du Titan n’aura fait que passer à Halifax puisqu’il retourne à Moncton en compagnie quatre autres choix. Elliot Desnoyers et Zachary L’Heureux passent quant à eux aux Mooseheads.

– 5 juin 2020: Le choix de 3e ronde de 2020 du Titan, le 41e au total, devient finalement l’attaquant Jake Rozzi. Ce dernier ne s’est jamais rapporté au Titan, préférant la route de la USHL et ultimement des collèges américains. Ceci dit, Rozzi est en train de devenir un flop dans la USHL, lui qui n’a réussi jusqu’ici que deux petits buts et 10 points en 32 parties. On parle d’un gars qui avait pourtant amassé 67 buts et 129 points en 73 rencontres lors de son année de repêchage avec l’Académie Sélects chez les moins de 15 ans. Il évoluait alors au sein d’un même trio composé de Jordan Dumais, des Mooseheads de Halifax, et David Goyette, des Wolves de Sudbury. Goyette et Dumais sont respectivement les 35e et 72e meilleurs espoirs du prochain encan de la LNH. Rozzi, lui, n’est même pas considéré.