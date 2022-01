Échanges et pandémie: Sylvain Couturier n’est pas encore nerveux

Qu’est-ce qui arriverait aux transactions réalisées entre les 19 décembre et 6 janvier si jamais la LHJMQ se voyait dans l’obligation d’annuler le saison 2021-2022?

C’est la question, bien qu’hypothétique, qui a été posée à Sylvain Couturier, mardi matin.

Le directeur général du Titan d’Acadie-Bathurst, qui a orchestré deux trocs majeurs lors de la récente période des transactions, a d’abord tenu à préciser que tous les échanges ont été entérinés, ce qui veut dire qu’il est impossible de revenir en arrière.

Et ce n’est pas une «potentielle» annulation de la saison qui y changera quoi que ce soit.

Bien que Couturier a complété cinq transactions dans le dernier mois, deux retiennent surtout l’attention.

La première, réalisée dès l’ouverture du marché, a vu l’espoir de 17 ans Cael MacDonald prendre le chemin de Chicoutimi en compagnie d’un choix de 1er tour en 2024 et d’une sélection de 2e ronde en 2022, celle des Voltigeurs de Drummondville. En retour, le Titan a mis la main sur les vétérans Félix Lafrance, 20 ans, et Thomas Belgarde, 19 ans.

Bref, si jamais la saison devait être annulée et comme la carrière de Lafrance serait terminée, est-ce que le coût payé serait trop élevé pour la seule acquisition de Belgarde comme 20 ans la saison prochaine?

Couturier soutient que ce n’est pas tout à fait le portrait qu’il faut en faire. Par exemple, si MacDonald parvient à se tailler une place dans l’alignement des Saguenéens la saison prochaine, une compensation (un choix) sera versée au Titan.

«Nous nous sommes protégés à ce niveau. Et dans notre tête, Belgarde vaut pas mal un choix de première ronde. Dans le fond, la seule véritable perte serait le choix de deuxième ronde. C’est le risque que nous avons pris en faisant cette transaction. De toute façon, il y a toujours un facteur de risque dans un échange. Oui nous sommes en période de pandémie, mais il ne faut quand même pas s’empêcher de vivre», explique Couturier.

Il ne l’a pas dit, mais il ne fait aucun doute que l’excellente relation que le d.g. du Titan entretient avec son homologue des Saguenéens, Yanick Jean, devrait également permettre d’arranger les choses par la suite.

Concernant l’échange du 23 décembre, qui a permis au Titan de mettre le grappin sur le défenseur de 19 ans Miguël Tourigny, les pertes seront évidemment plus considérables si jamais le joueur fait le saut chez les professionnels.

«Nous nous sommes quand même protégés, signale Couturier. Sans entrer dans les détails, nous ne perdrons pas autant que ce dont les gens peuvent s’imaginer.»

En retour de Tourigny, l’Armada de Blainville-Boisbriand a acquis un choix de 2e ronde en 2023, celui des Voltigeurs, ainsi que les choix de 2e, 3e et 4e tours du Titan en 2024.

En ce qui a trait aux trois autres transactions, les départs de David Doucet (Val-d’Or) et Jaxon Bellamy (Moncton) ont rapporté au Titan deux choix de 4e ronde, alors que celui de Lane Hinkley a permis au club d’obtenir trois choix au repêchage.

Couturier garde espoir

Ceci dit, même s’il ne cache pas un brin d’inquiétude, Sylvain Couturier croit que la saison sera complétée.

«Je garde espoir, dit-il. Nous avons eu une saison l’an dernier et la situation était plus inquiétante qu’elle ne l’est actuellement. Le commissaire Gilles Courteau a d’ailleurs fait savoir qu’il est prêt à reculer la saison de deux semaines. Ça va déjà mieux au Québec, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, où les joueurs peuvent s’entraîner. En Nouvelle-Écosse, cependant, c’est seulement 10 joueurs en même temps pour le moment. Mais éventuellement, tout devrait rentrer dans l’ordre partout.»

Le Titan a par ailleurs envoyé une demande auprès du gouvernement et de la LHJMQ afin d’obtenir la permission d’aller s’entraîner en Gaspésie. L’équipe est dans l’attente d’une réponse.

«Nous avons fait une demande, mais nous n’irons là-bas que si c’est accepté. Nous suivons à la lettre le protocole et les règlements mis de l’avant (par la santé publique). J’ai entièrement confiance dans notre gouvernement et envers notre ligue», ajoute Couturier.

La LHJMQ est en pause jusqu’au 1er février. Les derniers matchs ont été présentés le 18 décembre.

Notons que les deux autres circuits de la Ligue canadienne de hockey, l’OHL (Ontario) et la WHL (Ouest) n’ont jamais cessé leurs activités, bien que certains matchs ont été reportés.

Des sources d’inquiétude chez les Tigres de Campbellton

Si vous pensez qu’une possible annulation de la saison dans la LHJMQ va compliquer les choses chez le Titan d’Acadie-Bathurst, dites-vous que ce serait encore pire du côté des Tigres de Campbellton dans la Ligue junior des Maritimes.

Bien que les gouverneurs des 12 équipes de la LHM ont trouvé une façon de protéger les équipes à la suite des transactions réalisées dans le dernier mois, il n’en demeure pas moins que certaines formations vont en prendre pour leur rhume advenant une saison annulée. Les Tigres sont particulièrement concernés.

Ainsi, nous avons appris que toutes les transactions seront annulées si jamais les équipes du circuit ne disputent pas un minimum de cinq autres parties, séries éliminatoires incluses, de la saison en cours.

Et si le nombre de matchs minimum n’est pas atteint, les équipes vont pouvoir récupérer les choix au repêchage et les considérations futures. Toutefois, tous les joueurs échangés resteront dans leur nouvelle équipe en retour d’une modeste compensation qui pourrait bien être, par exemple, un choix de 5e ou 6e ronde au repêchage de cet été.

Dans le cas des Tigres, c’est là où ça risque de faire mal.

Depuis le 2 janvier, le directeur général et entraîneur-chef de l’équipe, Charles LeBlanc, a troqué aux Timberwolves de Miramichi et aux Rapides de Grand-Sault huit gars qui sont en mesure de jouer dans la LHM en 2022-2023. Ils sont Daryk Dubé-Plouffe, MacLaren Dick, Sam McKinney, Liam Travis et Émile Gadoury, promis aux T-Wolves, ainsi que Nicholas Brennan, Dominic Deschênes et Benjamin Alchorn, désormais la propriété des Rapides.

Ça veut donc dire que tous ces joueurs seront perdus en retour de deux ou trois sélections tardives.

C’est d’autant plus cher payé quand on sait que les seuls joueurs obtenus lors de ces échanges, à l’exception des gardiens Olivier Leclair et Devon Randell-Snow, sont des gars de 20 ans qui ne seront donc pas éligibles pour la saison prochaine. On parle ici des défenseurs Zac Arsenault et Jérémie Hébert, ainsi que des attaquants Jérémie Jacob et Kyle Foreman.

«Il y a toujours des risques quand tu fais des transactions, philosophe LeBlanc. Heureusement, nous récupérons nos choix et les considérations futures.»

Les choix dont fait mention LeBlanc sont, du moins dans les échanges impliquant les Timberwolves et les Rapides, un choix de première ronde en et deux sélections de 2e tour en 2022, de même que des choix de 4e et 5e ronde en 2023.

Ceci dit, un peu comme son bon ami Sylvain Couturier chez le Titan, Charles LeBlanc croit lui aussi que les activités vont finir par reprendre dans la LHM.

«Nos gouverneurs et les propriétaires veulent une saison et ils vont tout faire pour que nous puissions au moins la terminer. En ce qui concerne la Coupe Fred Page, c’est une autre histoire. En même temps, comme le tournoi a lieu à Summerside, j’ai l’impression qu’ils vont également tout faire pour que ça ait lieu. Je regarde ça et je vois que la situation s’améliore un peu partout. En Nouvelle-Écosse, les enfants sont même retournés à l’école hier (lundi). Je crois que nous allons jouer bientôt», révèle Charles LeBlanc.