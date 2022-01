L’agent Kent Hughes est le nouveau directeur général des Canadiens

Les Canadiens de Montréal a trouvé son nouveau directeur général.

Le choix s’est porté sur l’agent Kent Hughes, qui succède à Marc Bergevin.

Après une recherche qui s’est échelonnée sur plus d’un mois, Jeff Gorton, le vice-président des opérations hockey du Canadien, a décidé de faire confiance à Hughes, qu’il connaît bien.

Originaire de Beaconsfield, au Québec, Hughes devient le 18e directeur général de la formation montréalaise et il s’amène avec une feuille de route bien remplie en matière d’expériences au hockey.

Hughes, âgé de 51 ans, a amorcé sa carrière dans le hockey comme joueur avant de devenir agent. Il a disputé une saison avec les Lions du Lac St-Louis, dans la Ligue de hockey midget AAA, et il a joué au Collège Middlebury, dans l’État du Vermont, de 1988 à 1992.

Hughes s’est ensuite tourné vers le monde de la représentation de joueurs. Il s’est fait connaître du grand public lorsque son client Vincent Lecavalier a été sélectionné au premier rang du repêchage de 1998.

Au sein de l’agence Quartexx Management, Hughes représentait notamment les Québécois Kristopher Letang, Patrice Bergeron et Anthony Beauvillier, ainsi que Darnell Nurse et Drake Batherson. Selon le site Puckpedia, il représentait 21 joueurs, aucun du Canadien, et la valeur totale des contrats de ses clients se chiffre à plus de 290 millions $US.

Hughes réside à Boston depuis plus de 20 ans et c’est là qu’il a connu Gorton, qui a occupé plusieurs rôles différents dans l’organisation des Bruins pendant une quinzaine d’années. Gorton était directeur général adjoint des Bruins lorsqu’ils ont sélectionné Bergeron au repêchage de 2003.

Comme directeur général des Rangers de New York, Gorton a sélectionné l’un des deux fils de Hughes, Riley, au 216e échelon du repêchage de 2018. Son autre fils, Jack, est un espoir au prochain repêchage de la LNH, qui se tiendra à Montréal.

Riley et Jack jouent à l’Université Northeastern en compagnie des espoirs du Tricolore Jordan Harris et Jayden Struble.