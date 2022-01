DOSSIER – Course à pied: par où commencer?

La technique pour amorcer la course à pied est fort simple. Et avant de s’y mettre, il faut d’abord s’équiper. Heureusement, c’est l’un des sports les plus abordables à pratiquer.

D’abord et avant tout, il faut être bien chaussé pour éviter les blessures et éviter d’adopter une technique adaptée à un mauvais soulier plutôt qu’à votre corps. Un bon soulier est essentiel. Et chacun trouvera soulier à son pied, peu importe la marque, comme on le verra plus loin.

Ensuite, les montres intelligentes peuvent être un atout pour la motivation, mais un coureur en progression doit d’abord écouter son corps et respecter ses capacités. Certains progresseront beaucoup plus rapidement que d’autres, et c’est tout à fait normal.

Enfin, un tapis roulant peut être très utile en hiver, mais cela représente une dépense importante. Ce n’est pas absolument nécessaire. Il y a plusieurs arénas qui ont des pistes de marche et de course où on peut s’entraîner à l’année sans être importuné par la météo. Vérifiez cependant les restrictions en vigueur qui peuvent changer rapidement.

Marcher avant de courir

Le fameux dicton prend tout son sens pour ceux qui veulent s’adonner au sport. D’ailleurs, même les «patates de sofa» peuvent s’y mettre sans risquer de blessures… ou d’infarctus.

Il est important de commencer tranquillement, pour que le corps s’habitue aux nouvelles demandes. Et il faut laisser le temps au corps de récupérer entre les entraînements. On commence donc par marcher rapidement. Si votre souffle vous permet de soutenir une conversation, alors on insère une minute de course, puis on revient à la marche.

Petit à petit, on raccourcit les délais entre les élans de course qui s’allongent à mesure que le souffle tient. L’aisance respiratoire est donc le repère principal à suivre pour sa progression. Chaque séance devrait durer 30 minutes (marche et course comprise).

«On peut commencer par des séances de 20 à 30 minutes, selon le niveau d’activité de la personne, explique la physiothérapeute Caroline LeBlanc. Je dis toujours à mes patients qui veulent s’y adonner de commencer avec de la marche et d’insérer une minute de course. D’autres fois, je suggère 3 minutes de marche suivie d’une minute de course. Puis si ça va bien on réduit graduellement les temps de marche pour augmenter les temps de course. De cette façon, on peut éviter beaucoup de blessures.»

Le repos est aussi important que l’effort

Après les sessions de course (et de marche), il faut donner du repos à son corps qui doit se remettre de l’effort accompli. D’abord jusqu’à trois jours entre chaque entraînement, puis deux, puis un.

Le corps doit s’adapter à la nouvelle activité, et tout y passe: systèmes respiratoire, cardiovasculaire et musculaire, articulations, tendons, os, etc.

Cette technique est donc très importante pour s’adapter petit à petit aux nouveaux stress pour que le corps apprenne à les encaisser correctement.

Ça peut prendre de plusieurs semaines à plusieurs mois avant de pouvoir courir un 30 minutes continu sans effort. Mais ironiquement, ce n’est pas une course au rendement. Vous atteindrez de meilleurs temps plus rapidement en prenant votre temps qu’en imposant des efforts trop soudain à votre corps qui pourrait vous le rendre avec des blessures débilitantes.

Steve LeBlanc, entraîneur et directeur technique de l’équipe d’athlétisme des Aigles Bleus de l’Université de Moncton, va plus loin.

Le technique «sans effort» est aussi très importante pour permettre au nouveau coureur d’adopter un style naturel et propre à lui, pour éviter d’intégrer des gestes forcés qui favorisent les blessures à long terme.

«L’erreur de beaucoup de gens, c’est de croire qu’il faut courir chaque jour ou qu’il faut toujours faire les mêmes exercices. Ce n’est pas le cas. Même les athlètes professionnels ne s’entraînent pas comme ça, explique-t-il. Il faut alterner les entraînements faciles avec des jours de repos.»

«Pour ceux qui débutent, ça prend deux ou trois jours de repos entre les entraînements. Il faut garder en tête que chaque jour ne doit pas être “difficile”», dit-il en parlant des entraînements plus soutenus.

Trouver soulier à son pied

Si la course à pied est relativement abordable, il faut quand même de bonnes espadrilles, adaptées à son pied et à son type de course.

«La chose la plus importante avec les souliers, c’est de chausser la bonne taille, explique Steve LeBlanc. Chaque soulier est différent: Nike n’est pas la meilleure marque pour tout le monde… pas plus qu’Adidas d’ailleurs. Il faut essayer de trouver le meilleur soulier pour son pied. Il ne faut pas se fier à une marque ou à un style… Ce n’est pas le même soulier pour tout le monde.»

Ai-je besoin d’un entraîneur?

L’embauche d’un entraînement privé n’est pas nécessaire pour pratiquer le sport. La plupart des clubs d’athlétisme dans la province ont des entraîneurs pour vous conseiller. Selon Steve LeBlanc, même un coureur expérimenté peut prodiguer de sages conseils pour votre développement.

«Tout le monde pense que c’est simple de courir, mais il y quand même des techniques à saisir. Si vous rejoignez un club d’athlétisme (ou de course), la plupart ont des programmes de développement et des entraîneurs pour vous appuyer. Il y a beaucoup de techniques qu’on peut améliorer avec des exercices et de bons conseils.»

«C’est une bonne idée de parler avec un entraîneur ou un coureur expérimenté pour discuter des programmes à suivre.»

Des partenaires de course

Un autre conseil que prodigue M. LeBlanc est de se trouver un partenaire, voire un groupe d’entraînement.

«La meilleure chose qu’on peut faire c’est de se trouver un partenaire de course. Ça rend la chose beaucoup plus facile. C’est difficile parfois de courir tout seul. On peut par exemple être un groupe de huit coureurs alors que seulement cinq se rassemblent pour s’entraîner au gré des horaires de chacun.»

N’y a-t-il pas risque de se surmener?

«Quand on court en groupe, c’est normalement à un rythme lent. Pas besoin de courir vite pour voir des changements physiologiques. On devrait pouvoir soutenir une conversation en courant sans chercher son souffle. Ça aide beaucoup pour la motivation de courir en groupe.»