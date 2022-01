Sport et pandémie: pas toujours facile de rester motivé

Depuis le printemps 2019, ce n’est pas toujours facile de trouver la motivation pour demeurer dans son sport. Ève LeBlanc, une hockeyeuse des Huskies de Saint Mary’s, est bien placée pour en parler.

L’Acadienne de Petit-Rocher, qui vient de contracter le variant Omicron, est en quarantaine dans son appartement à Halifax.

Si la jeune femme de 21 ans peut poursuivre en ligne ses études, elle ne peut toutefois pas aller s’entraîner avec ses coéquipières. Du moins jusqu’à lundi, où sa quarantaine prendra fin.

Et comme la saison de hockey universitaire est encore sur pause, l’entraînement était à peu près tout ce qu’il lui restait pour se changer les idées.

Pour se sentir bien, Ève a besoin de patiner et de lancer des rondelles. Ça lui permet de garder un certain équilibre. Elle sait de quoi elle parle, elle étudie pour devenir psychologue.

«C’est difficile de se motiver depuis le début de la pandémie. Je dois d’ailleurs avouer que dans la dernière année ça m’a traversé l’esprit d’abandonner le hockey pour me concentrer uniquement sur mes études», dit-elle.

«Déjà que la COVID-19 avait forcé l’annulation au complet de la dernière saison, voilà que ça recommence cette année. L’année passée, une chance que nous pouvions nous entraîner. Nous avons même eu l’occasion de disputer trois matchs hors-concours avec les Tigers de l’Université Dalhousie. J’en connais (des athlètes) qui n’avaient même pas cette chance. Ça aide de pouvoir patiner et de s’entraîner», raconte-t-elle.

«Cet automne, c’était encore plus encourageant puisqu’aucune partie n’avait été annulée jusqu’à temps que le variant Omicron ne vienne s’en mêler. Je l’ai même attrapé le variant et je suis en isolement jusqu’à lundi. Je ne suis pas vraiment malade. J’ai juste une petite toux», confie la fille du directeur général et entraîneur-chef des Tigres de Campbellton, Charles LeBlanc.

Heureusement, Ève LeBlanc dit avoir abandonné l’idée d’arrêter de jouer au hockey. Elle est maintenant décidée à aller au bout de son aventure avant d’amorcer un autre chapitre.

«J’aimerais terminer ma carrière universitaire. Mon plan est de revenir la saison prochaine pour une dernière campagne, alors que je ferai ma thèse. Ensuite, je vais me concentrer sur ma maîtrise. En ce moment, je n’ai toujours pas décidé si je veux devenir psychologue sportif ou encore travailler en clinique», mentionne le numéro 13 des Huskies.

En 16 parties, LeBlanc montre une fiche de deux buts et trois passes pour cinq points.

En bref… Dans le Circuit universitaire féminin, le plan est de recommencer les activités à la mi-février, en autant bien sûr que la situation sanitaire continue de s’améliorer. On ignore encore si les équipes disputeront quelques parties de saison régulière, ou si on passera immédiatement aux séries éliminatoires… Les Huskies occupent le premier rang du circuit de l’Atlantique avec un dossier de 27 points (13-2-1) en 16 parties, deux points de mieux que les Reds de UNB. Les Huskies sont de plus considérées comme la deuxième meilleure formation au pays, tout juste derrière les Blues de l’Université de Toronto…