À quand le retour du hockey?

Depuis l’imposition de la phase 2 le 27 décembre, toutes les ligues de hockey du Nouveau-Brunswick ont cessé leurs activités.

Avec le variant Omicron qui continue de faire des siennes, la province est depuis passée à la phase 3, ou même les entraînements par équipe sont interdits. On ne peut désormais que pratiquer des sports avec des gens de sa bulle familiale.

La phase 3 doit être levée le 31 janvier. L’Acadie Nouvelle a fait le tour des ligues en activités sur notre territoire pour savoir quels sont leurs plans pour la reprise des activités à court ou à moyen terme.

LHJMQ

«On suit de près les mesures mises en place par la Santé publique, souligne d’emblée Martin Lavallée, adjoint au commissaire Gilles Courteau et chargé du dossier. On vise la reprise du jeu dès la semaine du 31 janvier. On continue de croire que c’est possible. Va-t-on réussir? Cela dépendra des prochaines mesures de la Santé publique.»

Le passage de la phase 3 à la phase 2 ne permet normalement pas les matchs entre deux équipes, mais elle permet des spectacles et divertissements avec une capacité de 50% d’assistance.

«Nous sommes en discussion avec la province, mais ils doivent attendre de voir comment la situation va évoluer avant de prendre une décision.»

Et si les restrictions devaient perdurer?

«Il n’est pas question d’envisager la fin des activités ou de la saison pour le moment. Ce n’est pas une solution envisagée. Surtout avec la tenue de la coupe Memorial à Saint-Jean! On doit coordonner avec les autres ligues (OHL et WHL). On examine tous les scénarios possibles, mais on vise encore de compléter un calendrier de 68 matchs. Ça demeure notre priorité.»

«La LHJMQ tient d’abord et avant tout à la santé de nos joueurs, notre personne et de nos familles de pension, tient à souligner M. Lavallée en conclusion. On veut contribuer, mais aussi assurer que nos joueurs puissent poursuivre leur développement et leurs aspirations vers les plus hauts niveaux du hockey.»

LHM

Du côté de sa petite sœur, la Ligue de hockey des Maritimes, la direction vise un retour au jeu le 2 février. La saison a déjà été réduite à 42 matchs (de 52) depuis l’arrêt des activités.

Pour son président Steve Dykeman, on planifie l’horaire en fonction du championnat régional, la coupe Fred-Page, qui se tiendra à Summerside du 10 au 15 mai. Car le tout doit être complété pour le championnat national – la coupe du Centenaire – qui suivra la semaine suivante.

«On travaille à reculons à partir de ces dates, résume M. Dykeman. Pour l’instant, on fonctionne avec cet horaire. Si la pause doit être prolongée, on devra compresser davantage l’horaire pour terminer à temps pour les championnats. On est confiant que les gouvernements vont nous laisser jouer après le 30 janvier.»

Et si la saison régulière devait se terminer maintenant? «Dans cette éventualité, il faudra revoir le classement pour décider du gagnant. Les gouverneurs devront alors se réunir pour s’entendre sur les décisions des comités de direction», explique Steve Dykeman

SUA

La direction de Sport universitaire de l’Atlantique n’avait toujours pas répondu à nos demandes d’entrevues au moment d’aller sous presse.

M18 majeur

Barry Thompson, président de la Ligue de hockey M18 Nouveau-Brunswick Île-du-Prince-Édouard, explique qu’il doit négocier avec les mesures de deux provinces.

«Le Nouveau-Brunswick maintient les restrictions jusqu’au 30 janvier, alors que l’Île-du-Prince-Édouard le sera pour une semaine supplémentaire. Tout dépendra du retour à l’école des élèves dans chaque province, et des mesures supplémentaires que peuvent nous imposer les responsables de santé publique.»

«Nous visons pour l’instant de retourner sur la patinoire le 5 février, poursuit avec optimisme M. Thompson. D’ici là, nous mettrons en place un horaire réduit. On espère pouvoir tenir notre showcase comme prévu à Fredericton le 19 février. Si tout va bien, nous pourrons entreprendre des séries régulières dès la fin février.»

Le président Thompson reste cependant réaliste: «tout peut changer demain matin. Si on nous dit qu’on ne peut pas jouer avant le 15 février, eh bien on s’adaptera!»

La saison cependant pourrait être compromise si les restrictions en place ne sont pas levées avant la fin février. Car c’est une course contre la montre pour couronner un champion à temps pour le championnat atlantique et la coupe Telus (national).

«Si le championnat peut être un peu repoussé, ça nous donnera un peu d’oxygène. Peut-être du temps pour quelques matchs supplémentaires. Je ne veux rien annuler tant qu’on n’aura pas un bon aperçu des plans de Hockey Canada»

Scolaire

Du côté du hockey scolaire, on préfère attendre avant de décider d’une marche à suivre. «Les décisions concernant nos sports d’hiver n’ont pas encore été finalisées, car nous attendons les décisions de la province», explique par courriel Allyson Ouellette, directrice générale de l’Association sportive interscolaire du N.-B. Bien entendu, cela vaut autant pour le hockey que pour les autres sports scolaires.

Acadie-Chaleur

La Ligue de hockey senior Acadie-Chaleur s’est réunie mercredi soir pour faire le point sur la pause forcée. Charles Albert, président du circuit, mise sur le fait que la province tombera en phase 2 le 31 janvier.

Il espère qu’il y a du vrai derrière le bruit qui court qu’on pourrait adopter la même mesure que pour les spectacles, qui prévoit une assistance à 50% de sa capacité.

«Selon la façon dont ils traitent les phases, ils nous permettront peut-être de jouer. Nous le saurons probablement juste la semaine prochaine», explique M. Albert avec optimisme.

«La plupart des équipes ont joué entre 4 et 7 parties. Nous avons donc décidé de réduire notre saison de moitié, passant de 16 à 8 parties. On veut s’assurer que chacune va jouer son match sur la route et à la maison (contre chaque rival). Notre saison reprendrait ainsi le 4 février pour se terminer le 20 février comme prévu. Depuis l’arrêt du jeu, c’est plus de 47% de nos matchs qui ont été annulés.»

Comme d’autres, la ligue est tributaire de Hockey NB.

«Si Hockey NB annonce une prolongation à la saison, alors il sera possible de rajouter des matchs de saison régulière à notre horaire. On verra en temps et lieu. Hockey NB attend aussi les nouvelles règles de la province», explique Charles Albert.

Il y a cependant des limites à étirer son calendrier, car certains arénas où évoluent les équipes de la LHSAC ferment à la fin avril.

Circuit régional

Normand Thériault, président du circuit régional de Hockey, explique que son conseil a retenu deux scénarios.

«On vise un retour au jeu soit le 2 février ou le 11 février, ce qui nous donnera encore l’occasion de terminer notre saison. Les équipes ont confirmé l’accès à leur aréna jusqu’à la fin avril.»

«Par contre, si ça retarde plus tard que le 11 février, on devra peut-être annuler la saison, explique le président, avant de se raviser après une légère hésitation. Peut-être pas l’annuler, mais nous devrons au moins examiner d’autres alternatives.»

Parmi celles-ci, il n’est pas exclu d’entamer des séries avec le classement actuel par exemple.

«On tiendra alors une réunion pour étudier cette idée. Si on veut couronner un champion pour notre 30e saison, les équipes devront peut-être mettre un peu d’eau dans leur vin», résume M. Thériault.

Pour le CRH, la mesure visant à réduire l’assistance à 50% de sa capacité affecte peu ses équipes, si les ligues senior ont le feu vert en phase 2.

«On n’attire pas autant de partisans que le junior A, donc nos arénas sont rarement pleins. Ça peut faire notre affaire. Si les séries amènent plus de spectateurs, nous avons encore de la place pour les accommoder.»

Les équipes devront cependant décider si elles veulent continuer où non si on interdit complètement l’accès aux spectateurs.

M. Thériault annonce aussi en conclusion que vu les circonstances, la règle du nombre minimum de matchs qu’un joueur doit jouer pour participer aux séries a été levée cette année. Un joueur qui n’a participé qu’à un match sera éligible, contrairement à la règle du 50% en vigueur jusque-là.