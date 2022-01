CourseNB mise sur son Défi 2022 pour affronter la pandémie

La pandémie n’a pas épargné le monde néo-brunswickois de la course.

Au cours des deux dernières années, plusieurs événements ont été remis, alors que d’autres ont pris de nouvelles formes pour maintenir leur popularité et assurer leur survie.

L’année difficile qu’a connue CourseNB a cependant été une occasion pour créer un nouveau format de compétition axée sur l’activité individuelle toute l’année durant.

«La dernière année a été marquée par le fait qu’on ne pouvait plus tenir des courses en personne, explique Donald Wade de Tracadie, président de CourseNB. Ça nous a forcés à être créatifs. On a développé le Défi CourseNB. Ça a attiré beaucoup de coureurs et de marcheurs.»

Le défi proposait des objectifs de 1200 km, 2400 km et 3600 km, soit jusqu’à l’équivalent de trois boucles autour du Nouveau-Brunswick.

«Ça nous a permis de garder l’intérêt des coureurs, alors qu’on ne pouvait pas tenir beaucoup de courses en personne. On a eu des courses virtuelles, mais les coureurs d’élite n’aiment pas tellement ce format. Même si on conserve les résultats officiellement, ils ne peuvent pas compter pour des records personnels, etc.»

Nouveau format «Maritimes»

Médailles du Défi Course NB 2022, aux couleurs des fleurs, oiseaux et arbre du Nouveau-Brunswick (à gauche), de l’Île-du-Prince-Édouard (en haut) et de la Nouvelle-Écosse. – Gracieuseté: Course NB

Donald Wade compte beaucoup sur le Défi des Maritimes 4000 pour assurer la survie de l’organisme qui se voit privée d’entrées d’argent importantes.

Comme l’indique son nom, le concept s’étend cette année aux Provinces maritimes. Plutôt que de multiplier les boucles du N.-B., les coureurs sont plutôt invités à poursuivre leur parcours avec les 800 km du tour l’Î.-P.-É., puis avec des 2000 km de celui de la Nouvelle-Écosse. La distance totale dépasse donc le défi ultime de 2021 par 400 km.

À chaque étape, les coureurs recevront une médaille pour leur exploit. En plus de la médaille aux couleurs naturelles du Nouveau-Brunswick décernée l’an dernier, s’ajoutent cette année des médailles pour compléter les portions insulaire et néo-écossaise du Défi. Les distances peuvent être parcourues à la course, à la marche ou même en raquette! À vos bottines!

Les médailles sont composées des images de la fleur, de l’oiseau et de l’arbre officiel de chaque province.

Pour participer, les coureurs doivent débourser 50$ pour s’inscrire, forfait qui inclut l’adhésion du coureur à CourseNB pour la saison en cours. C’est grâce à ces frais d’inscription que l’organisme compte surmonter les effets de la crise pandémique.

Le défi est d’ailleurs ouvert à tous, pas seulement aux résidents du Nouveau-Brunswick.

«Internet nous permet de rejoindre des personnes partout dans le monde», se réjouit M. Wade.

En 2021, 438 participants se sont inscrits au Défi. De ce nombre, 62% ont réussi à le relever en parcourant 1200 km, soit l’équivalent du tour de la province. Celui qui a remporté la palme du plus de distance parcourue a été Yanick Tremblay, qui a franchi 5742 km dans l’année, soit près de 16 km par jour en moyenne.

Des volets en dormance

CourseNB offre normalement deux formats de compétition pour les coureurs. En plus de courses au championnat provincial, une série de courses «SuperSéries» étaient tenues jusqu’en 2020. Mais la pandémie a forcé leur suspension en 2021. Les organisateurs ont complété le calendrier de ces courses pour la saison à venir, qui devraient bientôt être ajoutées sur le site de l’organisme.

«Le danger avec la pandémie c’est qu’on perde nos organisateurs. Parfois, ils ne veulent pas prendre de risque d’organiser une course s’ils savent que l’effort n’en vaudra pas la peine si elle n’a pas lieu», explique M. Wade.

Plusieurs courses en personnes sont tout de même déjà au calendrier, dont les Demi-marathon de l’Acadie de Tracadie, qui sont tenus chaque mois. Le 412e Demi-marathon se tiendra le 6 février.

«On a pu tenir tous nos demi-marathons sans problème», résume Donald Wade.

Révision des records officiels de CourseNB

Donald Wade explique que CourseNB est en cours de révision de ses records, pour se conformer aux standards de World Athletics (anciennement l’IAAF). Plusieurs des records (ou résultats) affichés dans la section des records de l’organisme passeront bientôt sous le couperet.

«Ce ne sont pas des records valides partout. Certains ne respectent pas les critères de World Athletics. Nous allons publier une nouvelle page “records”, où seules les courses qui ont respecté les règles y figureront. Par exemple, les résultats du Demi-marathon de l’Acadie n’y figureront jamais. Le parcours comporte une dénivellation trop élevée pour satisfaire aux critères. C’est une descente continue: on termine 60 mètres plus bas (que le départ). De plus, les circuits (certifiés) doivent faire une boucle, pour que les vents n’affectent pas les résultats.»

«Notre statisticien Gilles Gautreau et les développeurs s’affaireront au courant de la saison à mettre en place la nouvelle page des records officiels. Les records qui s’y trouvent actuellement resteront sur le site, mais ils seront reclassés dans une section “records sur route” pour les distinguer des records officiels.»

Le nouveau record de marathon par Lee Wesselius, établi à Indianapolis en novembre, sera bien entendu dans la section officielle, puisque la marque a été établie sur un parcours sanctionné par World Athletics.

En bref…

En 2022, il y a deux bonnes raisons de s’intéresser aux performances de l’élite de la course à pied de la province. Elles se nomment Lee Wesselius de River Glade et Mohamed Aagab de Saint-Léonard. Aagab a prédit en septembre qu’il battrait le record provincial du marathon de Réjean Chiasson de Tilley Road de 2011 (2h17min48) à l’automne, mais c’est finalement Lee Wesselius qui lui a damé le pion au Marathon d’Indianapolis en novembre, établissant la nouvelle marque provinciale à 2h16min37. Comme les deux athlètes semblent au sommet de leur forme, c’est une belle rivalité qui se dessine pour les années à venir…

L’équipe d’athlétisme des Aigles Bleus de l’Université de Moncton est toujours en pause forcée à cause de la pandémie. Pour l’instant, les responsables espèrent simplement d’avoir une saison. «Mes équipes sont vraiment fortes ces temps-ci. Particulièrement, l’équipe féminine qui est probablement la plus forte que j’ai eue dans les 15 dernières années, explique Steve LeBlanc avec un brin de déception dans la voix. On ne tient rien pour acquis, car on n’a aucune idée si on aura des compétitions ou pas.» La dernière compétition d’athlétisme des Aigles Bleus (hormis le cross-country) remonte aux championnats de SUA en mars 2020, une semaine avant le confinement généralisé…