Ezechias Mpunge accepte l’offre des Triades

Ezechias Mpunge avait l’embarras du choix avant d’accepter l’offre des Triades du cégep de Lanaudière. Son amitié avec Benoit Bujold, qui a comme lui porté les couleurs des Olympiens de l’école L’Odyssée, et une entrevue marquante avec l’entraîneur-chef Alexander Fox ont finalement fait pencher la balance en faveur de l’équipe basée à l’Assomption.

Le joueur de ligne défensive de 17 ans, du haut de ses 6 pieds 1 pouce et 250 livres, dit avoir grandement apprécié son entretien avec le pilote des Triades.

«J’avais d’autres offres pour aller jouer ailleurs, mais j’ai beaucoup aimé ce que l’entraîneur Fox m’a dit. D’abord, il ne m’a fait aucune promesse. Il m’a dit que c’est la façon dont je vais me comporter en classe, dans le gymnase et sur le terrain qui vont déterminer comment je vais être utilisé. Et puis en acceptant l’offre des Triades, je retrouve aussi mon ancien coéquipier Benoit Bujold», affirme le jeune athlète de Moncton, qui vient de compléter sa quatrième et dernière campagne avec les Olympiens.

Selon l’entraîneur des Olympiens Alex Mercier, le jeune colosse possède tout ce qu’il faut pour connaître du succès au niveau collégial.

«Ezechias, dit-il, c’était notre Jack of all trades. Je l’utilisais surtout comme joueur de ligne offensive et défensive, mais il m’arrivait de l’utiliser ailleurs. Il a même agi comme porteur de ballon à l’occasion. C’est le genre de gars que tu peux placer n’importe où sur le terrain et il va savoir quoi faire.»

«Il possède une bonne tête de football, il est rapide et il est très difficile à arrêter», ajoute Mercier.

Ezechias Mpunge, des Olympiens de l’école L’Odyssée de Moncton, évoluera pour les Triades du cégep de Lanaudière la saison prochaine. – Gracieuseté

Les frères Mpunge

C’est en regardant jouer ses frères aînés Gary, Samy et Jonathan qu’Ezechias a eu envie de pratiquer à son tour le football. Ils ont d’ailleurs tous joué pour les Olympiens. Même que Samy et Jonathan sont aujourd’hui membre de l’équipe d’entraîneurs de L’Odyssée.

«J’ai assez rapidement voulu suivre les traces de mes frères, confie-t-il. Je suis cependant le premier à avoir la chance de jouer à un niveau supérieur que scolaire. Je taquine justement mes frères à ce sujet. Mon objectif est de me rendre le plus loin que je pourrai. Mais je vais y aller un pas à la fois.»

Ezechias termine l’entrevue en disant qu’il souhaite pouvoir conserver le numéro 44 avec les Triades.

«Le chiffre 4 est important pour moi. Je suis le quatrième garçon de la famille, je suis né le 4 mai et ma mère est née le 4 novembre», révèle-t-il.

En bref… Les quatre frères Mpunge ont aussi une soeur, Mediane, qui a pratiqué le volleyball plus jeune. Mediane, Gary, Samy et Jonathan sont également connus pour leurs talents musicaux, puisqu’ils font partie du groupe MioKal qui a déjà deux albums sur le marché. Le joueur de soccer Jean-Michel Dako et Passy Grégor font également partie du groupe. Ezechias a lui aussi fait partie de la formation comme chanteur, mais il a mis un terme à tout ça pour se consacrer à sa véritable passion, le football…