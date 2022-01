Les Gaulois du cégep de La Pocatière recrutent Gabriel Morais

L’histoire de Gabriel Morais dépasse l’entendement. Imaginez, ce receveur de passe des Matadors de la polyvalente Mathieu-Martin n’a pour toute expérience qu’un match hors-concours et un peu moins d’une minute de jeu dans le Circuit provincial des écoles secondaires du Nouveau-Brunswick. C’est tout ce dont il a eu besoin pour convaincre les Gaulois du cégep de La Pocatière de le recruter au sein de leur programme de football.

Il y a quelques mois, le Dieppois de 17 ans s’est laissé convaincre par ses camarades d’école d’aller tenter sa chance au camp d’entraînement des Matadors.

Si tout s’est plutôt bien déroulé lors d’un match préparatoire face aux Royals de Riverview, ç’a été une autre histoire dès l’ouverture de la saison régulière contre les Saints de St. Malachy’s.

La partie n’est vieille que d’une cinquantaine de secondes quand il se déchire partiellement le ligament croisé antérieur (ACL) de son genou droit après avoir été plaqué. Heureusement pour lui, il n’a pas eu besoin d’opération et la blessure est aujourd’hui guérie, donc une histoire ancienne.

Évidemment, l’opportunité de poursuivre l’aventure dans le football l’a prise par surprise. Jamais il ne lui serait venu à l’idée de se retrouver dans une formation collégiale cet automne.

«Ce qui est arrivé c’est que des gens des Gaulois sont venus à Mathieu-Martin rencontrer les gars de 12e année. Une semaine plus tard, le recruteur (et entraîneur des receveurs de passe) Charles-Yves Jolin m’a appelé pour me dire que les Gaulois étaient prêts à me faire une place dans leur alignement de 65 joueurs», raconte le jeune athlète de 5 pieds 8 pouces et 157 livres.

«J’avoue que j’ai été surpris de cette offre. Mais je crois que notre entraîneur à l’offensive Daniel Comfort a parlé en bien de moi. Coach Comfort et Charles-Yves Joslin se connaissent bien», dit-il.

Malgré son peu d’expérience, Gabriel Morais estime avoir beaucoup appris sur son nouveau sport en côtoyant ses coéquipiers cet automne sur les lignes de côté. Il a néanmoins attrapé la piqûre du football.

«J’ai vraiment beaucoup aimé la seule partie que j’ai jouée, même si c’était seulement un match hors-concours. J’ai réalisé plusieurs courses dans cette partie, dont une de 85 verges qui s’est terminée par un touché. J’ai également réussi une transformation de deux points. En tout, j’ai couru pour 180 verges dans cette partie», lance Gabriel qui avant le football a pratiqué le hockey et le frisbee ultime.

«Je suis déterminé à jouer de nouveau et mon objectif est de faire partie de l’équipe régulière dès ma deuxième saison», mentionne-t-il.

«Très rapide dans tous les sens»

L’entraîneur des Matadors Philippe Long ne tarit pas d’éloges à l’endroit de son joueur.

«C’est un jeune qui possède une très belle personnalité, révèle le pilote. Il est très rapide dans tous les sens. Évidemment, en raison de son manque d’expérience, il risque d’avoir une montagne à gravir avant d’avoir sa chance. Mais je sais par contre qu’il est parvenu à apprendre beaucoup juste en regardant les autres jouer pendant la saison.

Les Matadors ont par ailleurs quatre joueurs de 11e année qui font déjà saliver les cégeps du Québec en vue de 2023.

Les quatre jeunes en question sont le receveur de passe Samuel Parent, le demi défensif Gabriel Lévesque et les joueurs de ligne défensive Alec Robinson et Georges Mumbili.

«Des cégeps s’informent déjà sur eux. Ils seront nos quatre gros leaders pour la prochaine saison. Nos attentes sont d’ailleurs plus élevées pour cet automne. Ça va être la quatrième année de notre reconstruction et nous croyons être prêts pour passer à la prochaine étape», indique l’entraîneur Philippe Long.