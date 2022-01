Fooball: les cégeps québécois s’arrachent les joueurs des Castors

Steve Drisdelle est un entraîneur fier ces temps-ci. Lorsque va s’amorcer la prochaine saison de football scolaire à la fin de cet été, 12 anciens porte-couleurs des Castors de l’école Saint-Anne de Fredericton évolueront dans une formation collégiale ou universitaire. Pas si mal pour un programme qui, à cause de la pandémie, n’a que trois saisons complètes derrière la cravate.

Rien qu’avec les membres de l’équipe qui vient de remporter le championnat de la Deuxième division du Circuit des écoles secondaires du Nouveau-Brunswick, c’est pas moins de quatre gars qui évolueront dans un cégep au Québec.

Il s’agit du porteur de ballon Henry Mason, du quart-arrière Olivier Laplante, ainsi que des joueurs de ligne défensive Samuel Williams et Samuel Craft.

C’est sans compter que trois autres joueurs pourraient emboîter le pas dans les prochains jours, soit le receveur de passe Jonah Lockhart, de même que les arrières défensifs Stephan Soh et Connor Molyneaux.

Mason se joint aux Islanders du collège John Abbott de Sainte-Anne-de-Bellevue, Laplante et Williams ont accepté de se rapporter aux Filons du cégep de Thetford, alors que Craft portera les couleurs des Gaulois du cégep de La Pocatière.

«Ça démontre que notre travail commence vraiment à porter fruit», affirme Steve Drisdelle. Les quatre gars qui sont confirmés ont tous en commun d’être des joueurs intelligents. Ils sont tous prêts pour jouer au niveau collégial. Bien sûr, ils ont encore des choses à améliorer, mais c’est clair dans ma tête qu’ils vont aider leur équipe.»

Samuel Craft, un costaud de 5 pieds 9 pouces et 220 livres, dit avoir reçu des offres de six autres cégeps avant d’accepter celle des Gaulois.

«J’ai eu le sentiment que c’était là où je devais aller. Ils ont été très gentils lors de mon entrevue. Ils sont venus me rencontrer à l’école, puis nous avons eu une réunion sur Zoom avec mes parents», confie Craft.

Invité à nous parler un peu de lui, Craft se décrit comme un joueur doté d’une bonne vitesse qui excelle à mettre de la pression sur les quarts-arrières.

«Je suis également quelqu’un qui parvient à garder son calme dans l’action. Je fais juste le travail qu’on me demande de faire. Je m’en vais à La Pocatière avec le désir de compétitionner. On m’a dit que le temps de jeu allait au mérite», dit-il.

«Je compte travailler fort cet été pour m’améliorer d’ici le camp d’entraînement des Gaulois. J’aimerais être encore plus rapide et avoir un meilleur jeu de pied pour pouvoir changer de direction plus rapidement», ajoute Craft qui a pratiqué plusieurs autres sports dans les dernières années, dont le baseball, le soccer, le basketball, le hockey, la crosse et le rugby.

En bref… Parmi les autres anciens joueurs des Castors qui évoluent au niveau collégial ou universitaire, ont trouvé Jonathan Desrochers et Mathieu Mossman, chez les Mounties de l’Université de Mount Allison, Donnie Sharpe et Samuel Shepard, des Reds de UNB, Caden Coghlan et Alex Paulin, chez les Filons du cégep de Thetford, ainsi que Samuel et Caleb Tremblay, chez les Élans du cégep Garneau… Henry Mason a été choisi le joueur le plus utile du circuit provincial scolaire en Division 2… Olivier Laplante a beau avoir évolué au poste de quart avec les Castors, c’est comme receveur de passe que le cégep de Thetford entend l’utiliser… Samuel Williams est un colosse de 6 pieds 2 pouces et plus de 300 livres. On le dit doté d’une force herculéenne…