Une chance qu’Alexandre Soucy n’attendait plus

Pour une belle histoire, c’en est toute une. Après avoir vu la pandémie l’obliger à mettre sur pause ses deux commerces, Alexandre Soucy a eu la belle idée de se remettre en forme. Bien lui en prit puisque 30 livres en moins plus tard, le voilà qui s’apprête à faire ses débuts dans le hockey professionnel. À 34 ans, c’est loin d’être commun.

L’athlète originaire de Baker-Brook va ainsi terminer la présente campagne avec le Thunder du Delaware, dans la Ligue fédérale de hockey. Le circuit, créé en 2009, comprend sept équipes situées dans le Midwest et le Nord-Est des États-Unis.

Évidemment, en raison de son âge, c’est une occasion que Soucy n’attendait plus depuis déjà longtemps.

«Je vois ça comme une deuxième chance. J’ai vécu une première expérience professionnelle à 19 ans, quand les Mudbugs de Bossier-Shreveport m’ont fait venir pour m’entraîner avec l’équipe. Je n’avais malheureusement pas joué une partie, mais j’étais resté dans l’entourage du club pendant un peu plus de deux mois. J’ai eu la chance d’y retourner la saison suivante, sauf que j’ai préféré m’en aller étudier à l’Université de Moncton», raconte Soucy.

«Je ne pensais jamais avoir cette chance à mon âge. Quand j’ai commencé à m’entraîner, après avoir été obligé de mettre sur pause ma compagnie de jeux gonflables et mon école de hockey en raison de la COVID-19, c’était seulement dans le but de me reprendre en main physiquement. Ce n’était aucunement avec l’idée de jouer professionnel. Je voulais juste me sentir bien», dit-il.

«J’aurais aimé avoir cette maturité plus jeune. Avant, je me fiais uniquement à mon talent comme joueur de hockey. Jamais je ne faisais d’extra. Aujourd’hui, je peux te dire que je ne me suis jamais senti aussi bien physiquement de toute ma vie», révèle-t-il.

C’est l’agent de joueur Karl Boucher, que Soucy a connu à l’époque que ce dernier était le directeur général du 3L de Rivière-du-Loup, qui l’a contacté samedi matin.

«Karl venait de voir sur Facebook que j’avais perdu beaucoup de poids et que j’étais même plus en forme que dans le temps que je jouais pour lui. Il m’a alors dit qu’il y avait peut-être une équipe professionnelle qui voudrait m’avoir. Je n’y ai pas vraiment cru au début, mais quand il m’a rappelé une heure plus tard, Karl m’a dit que l’équipe (le Thunder) était prête à m’offrir tant, mais qu’il croyait être en mesure de m’obtenir un peu plus. Finalement, ils ont accepté la contre-offre et j’ai eu mon contrat à 16h30. Il m’a alors dit que l’équipe me voulait dès mardi», révèle-t-il.

Le Thunder (2-23-1), qui occupe le dernier rang de la FPHL, attend d’Alexandre Soucy qu’il apporte du leadership auprès des nombreux jeunes joueurs de la formation.

«La direction de l’équipe connaît mon vécu et elle veut que je partage mon expérience avec les jeunes. Je vais sauter sur la glace dès mercredi et je vais avoir un premier entraînement jeudi. Vendredi, je vais disputer mon premier match», mentionne-t-il.

Le vécu dont fait mention Alexandre Soucy implique évidemment son tragique accident de voiture de 2011, au cours duquel son jeune frère Marco est décédé.

«Cet accident a complètement changé ma vie, concède-t-il. Hier (dimanche), ç’a d’ailleurs été très émotif avec ma famille. Ça nous a ramené à cet accident et tout le parcours qui a été fait depuis.»

Alexandre Soucy a dû rester éloigné du hockey pendant près de trois ans après cet accident, le temps de se remettre autant psychologiquement que physiquement. Il s’est cassé le cou et a subi de multiples autres blessures. Les médecins ont même dû lui souder les quatrième et cinquième vertèbres cervicales, ce qui fait en sorte qu’il a moins de mobilité avec son cou.

Avec le Thunder, l’attaquant de puissance de 6 pieds 2 pouces et 200 livres sera utilisé dans le groupe des six premiers attaquants et verra aussi de l’action à la pointe pendant les avantages numériques. Bref, il sera utilisé un peu comme il l’était avec les Panthères du Haut-Madawaska dans le Circuit régional.

«Je suis la preuve que tu peux réaliser tes rêves si tu es prêt à faire les sacrifices pour y arriver. J’espère que ce qui m’arrive va inspirer des gens. Je m’en vais là-bas avec l’intention de leur prouver que je peux encore jouer du bon hockey. Je veux les convaincre de m’offrir un contrat pour la saison prochaine», souligne-t-il.

«J’ai hâte de jouer mon premier match. Ça va être émotif. Je capote tellement je suis content. Je suis d’autant plus heureux que deux de mes trois enfants sont en âge de comprendre ce qui m’arrive. Mes filles Hailey, 9 ans, et Jo-Ève, 6 ans, vont pouvoir voir leur père jouer dans les pros», termine Alexandre Soucy, qui a également un fils de 18 mois, Zakaël.