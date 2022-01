Titan et Wildcats ont repris l’entraînement… au Québec

À l’instar des Sea Dogs de Saint-Jean qui s’entraînent cette semaine à Rivière-du-Loup, les joueurs du Titan d’Acadie-Bathurst et des Wildcats de Moncton sont également en sol québécois. Ils sont là afin de retrouver la forme en vue de la reprise des activités dans la LHJMQ, le 1er février.

Les joueurs et la direction des trois équipes néo-brunswickoises de la LHJMQ profitent du fait que les restrictions sanitaires sont beaucoup moins strictes en ce moment au Québec qu’au N.-B., où la pratique de sports en équipe est interdite en raison de la pandémie.

Le Titan a élu domicile depuis lundi au Centre civique Léopold-Leclerc de Carleton-sur-Mer.

«L’autobus part le matin à 9h vers Carleton-sur-Mer et les entraînements ont lieu à 11h, heure du Québec. Les joueurs reviennent ensuite à Bathurst après un entraînement de deux heures, résume le directeur général de l’équipe Sylvain Couturier. Ça va être comme ça jusqu’à vendredi, puis on va évaluer de nouveau la situation ce week-end pour voir si nous allons poursuivre l’expérience la semaine prochaine.»

Les 24 joueurs de l’équipe sont présents, y compris les nouveaux venus Félix Lafrance, Miguël Tourigny, Thomas Belgarde, Ty Higgins et Riley Pitt. Couturier mentionne qu’une belle chimie est déjà en train de s’installer dans l’équipe.

«Tout va bien, dit-il. Les gars étaient d’ailleurs très heureux de reprendre l’entraînement. Il n’y en a pas un seul qui chiale de prendre l’autobus le matin pour aller s’entraîner. Il était temps que les gars retrouvent la patinoire, ne serait-ce que pour leur bien tant sur le plan physique que mental.»

Couturier insiste pour dire que le Titan fait toutes les choses selon les règles.

«Nous suivons à la lettre le protocole de la Santé publique, confie-t-il. Tous les joueurs et le personnel qui se rendent à Carleton-sur-Mer ont été testés en arrivant là-bas et ils le seront de nouveau demain (mercredi) ou jeudi. Le port du masque est également respecté et aucun contact physique n’est permis entre les joueurs sur la glace.

Si le travail de Lafrance, Tourigny et Belgarde est déjà connu de la majorité des partisans de l’équipe, il en est tout autre pour les deux défenseurs ontariens, Pitt et Higgins.

«De ce que nous voyons dans les entraînements, ils sont définitivement des défenseurs de niveau junior majeur. Nous avons cependant hâte de voir comment ils vont réagir en situation de match. Mais pour l’instant, nous sommes très satisfaits», révèle Couturier.

Même bonheur chez les Wildcats

Si les sourires sont faciles dans le camp du Titan, c’est la même histoire dans le camp des Wildcats.

Le directeur des opérations hockey Ritchie Thibeau assure que les joueurs sont actuellement excités tellement ils resplendissent de bonheur de retrouver leurs coéquipiers et une surface glacée.

Notons que les Wildcats s’entraînent au Complexe sportif Desjardins de Saint-Augustin-de-Desmaures, en banlieue de Québec. Il s’agit en fait du domicile du Blizzard du Séminaire Saint-François, là où Alex Chiasson et David Savard, entre autres, ont fait leurs classes.

«Nos 24 joueurs sont ici, y compris les nouveaux venus (Jonathan) Lemieux, (Jaxon) Bellamy, (Alex) Mercier et (Sam) Archibald, que nous avons acquis via le ballottage. Ils s’intègrent bien à l’équipe», ajoute Ritchie Thibeau.

«Nous sommes ici pour la semaine et nous verrons ce week-end si nous allons poursuivre ici. Tout va dépendre de ce que le gouvernement du Nouveau-Brunswick va faire dans les prochains jours», ajoute-t-il.