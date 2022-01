Un passionné acadien de jeux vidéos remporte… une moto

Comme à peu près tout le monde de sa génération, François Hachey, originaire de Bathurst, a joué à son lot de jeux vidéo dans sa jeunesse.

«Comme tous les jeunes, on trippait là-dessus. Mais j’aimais beaucoup jouer dehors aussi. On n’était pas toujours devant l’écran.»

Aujourd’hui, si le passe-temps de l’homme âgé de 38 ans est devenu encore plus occasionnel, il a flairé la bonne affaire en croisant une publicité sur un média social connu pour une application de jeu de motocross. Dirt Bike Unchained, commercialisé par la société Red Bull, promettait une motocross réelle à ses couleurs à son meilleur joueur dans chacune des trois régions canadiennes (Est, Ouest et Centre).

Il a reçu sa moto samedi.

«J’ai vu ce jeu sur Facebook qui annonçait le concours pour la moto. C’était intéressant donc j’ai téléchargé l’application. J’ai commencé deux semaines après le début du concours, donc j’avais peu d’attentes. C’était pour surtout essayer le jeu et voir ce que ça donnerait», explique le résident de Riverview.

Capture d’écran du jeu Dirt Bike Unchained de Red Bull.

«On commence avec une moto et on gagne des points et de l’argent (de jeu) pour l’améliorer petit à petit pour progresser.»

Le parcours de François, sans être excessif, montre qu’on peut gagner à ces jeux sans débourser d’argent.

«Le jeu donne au début huit canisses d’essence pour autant de tours. Elles se régénèrent une à une après un certain temps. Si on revient quelques heures plus tard, l’essence est rechargée et on peut jouer à nouveau.»

«C’est sûr qu’on peut y dépenser beaucoup d’argent pour progresser plus rapidement, mais ça ne m’intéressait pas. Je ne mets jamais d’argent dans des jeux comme Fortnite. Je ne joue pas à des jeux en ligne où il faut dépenser. »

«Donc en jouant 10-15 minutes, ça permet d’utiliser les tours accumulés pendant ces heures.»

C’est un principe populaire pour beaucoup de jeux pour appareils intelligents, qui a l’avantage de limiter le temps d’écran. Mais c’est aussi une façon de vendre des tours supplémentaires aux joueurs plus impatients contre de l’argent sonnant.

«À un moment, j’ai vu que ça prenait une moto spéciale pour progresser pour le concours, alors j’ai mis tous mes efforts pour amasser les crédits nécessaires à même le jeu pour l’atteindre. Une fois la moto acquise, il faut gagner des commanditaires pour avancer. Quand on termine premier, on reçoit des points qu’on peut convertir pour d’autres mises à niveau. Engrenage, pneus, accélération, moteur, tout y passe.»

«J’avais du retard sur tout le monde, mais petit à petit, je me suis rendu compte que je les rattrapais. J’ai mis un peu plus d’effort. Rendu là, toutes les 3 heures, je m’assurais d’utiliser toutes mes canisses. En rentrant du travail, je m’y mettais tout de suite.

Son garçon William, âgé de 9 ans, lui est aussi venu en aide.

«J’ai laissé mon fils jouer ici et là pour m’aider à amasser des crédits pour les mises à niveau. Il a essayé de peine et de misère à battre mon score, mais il n’est jamais parvenu à conquérir le trône à son papa.»

«Ma femme ne me reconnaissait plus. (rires) Elle m’a dit “tu ne joues pas des jeux comme ça d’habitude pourtant!” Je lui ai expliqué que c’était à cause du concours et qu’il y avait une moto à gagner, mais elle ne croyait pas que c’était légitime malgré mon insistance.»

«Je savais que c’était en règle. J’ai visité le site de la compagnie et les conditions d’utilisation du jeu et tout y était en bonne et due forme.»

C’est seulement en partant chez le concessionnaire (Toys for Big Boys) samedi que son épouse a finalement compris que c’était vrai.

Le concours qui a duré environ deux mois s’est terminé en octobre.

«Je n’étais pas certain d’avoir gagné à la fin du tournoi. J’étais deuxième au classement, que je croyais régional. Mais finalement, comme je l’espérais, il s’agissait bien du classement national. Tous les autres joueurs du top-5 étaient soit de l’Ontario ou de l’Ouest.

Un rétro-gameux

L’intérêt de François Hachey ne date pas d’hier.

«Le Nintendo 64 est sorti quand j’étais adolescent. À ce moment, c’est sûr qu’on jouait plus. On se ramassait en groupe et on jouait des nuits durant. C’était déjà plus intense qu’avec les Nintendo et Super Nintendo.»

Si aujourd’hui, il n’en fait pas un passe-temps régulier, quand le goût lui prend, François Hachey préfère se tourner vers d’anciennes plateformes sur lesquelles on peut acheter de nombreux jeux d’occasion à peu de frais.

«Même sur le téléphone, c’est rare que je joue. Je vais essayer des jeux ici et là, mais rien de sérieux.»

«Je joue encore sur le Game Cube et le Nintendo 64. Je ne suis pas tellement un joueur en ligne. Ce n’est pas tellement mon truc de passer 4 ans sur un jeu», faisant ouvertement référence aux MMORPG (jeux de rôle multijoueurs en ligne à univers ouvert) de type World of Warcraft ou Final Fantasy.

«Dans le temps, on pouvait sortir d’une boutique d’occasion ou d’un brocanteur avec les bras plein de jeux pour 50$. Aujourd’hui c’est encore plus facile sur Marketplace (Facebook). Mais il ne faut pas être difficile».

«Pour moi, c’est toujours nouveau, même quand c’est vieux», résume-t-il.

Bientôt sur les pistes?

François Hachey sur la moto dont il a été propriétaire pour un instant. – Gracieuseté

François Hachey enjambera-t-il sa bécane dès la neige fondue?

«J’ai bien réfléchi à savoir si je voulais m’y mettre, mais je n’ai pas d’amis par ici qui font de la motocross. À Bathurst, ce serait autre chose. Je pourrais aussi la convertir pour la route, mais ce n’est pas idéal pour de longs parcours.»

Il a finalement décidé de revendre son prix avant de mettre du millage au compteur.

«Je l’aurais gardé si c’était un 4-roues ou un ski-doo.»

«Je cherchais de potentiels acheteurs avant d’en prendre possession, surtout auprès de mes amis Bathurst. Puis sur Marketplace. Mais ça devenait compliqué avec les restrictions.»

Finalement, vu la rareté des motos neuves sur le marché en raison des problèmes dans les chaînes d’approvisionnement reliés à la pandémie, c’est le concessionnaire qui lui a racheté le bolide pour garnir sa boutique.

«Il y a une attente de quatre mois présentement pour la livraison d’une moto achetée en magasin. C’est donc gagnant-gagnant.»