Ice Cross: deux Acadiens en action au Wisconsin

Red Bull n’est plus vraiment dans le portrait du patinage extrême de descente (ice cross). Depuis le début de la pandémie l’accent est désormais mis sur les épreuves ATSX-250.

Ce week-end, deux Acadiens prendront part à l’épreuve de Mont du Lac à Superior, une petite ville située dans l’État du Wisconsin.

Il s’agit du Cocagnien de 19 ans Max Mazerolle et du Monctonien Christian Richard.

Mazerolle est inscrit dans les catégories senior et junior, alors que Richard va prendre part à la course senior.

Les deux hommes proviennent du même univers, soit l’athlétisme. Si Mazerolle fait aujourd’hui partie des Aigles Bleus, Richard y a lui aussi passé quelques saisons pendant ses études à l’Université de Moncton.

Tous deux ont aussi en commun de profiter des conseils d’un vieux routier du patinage extrême, Bruno Richard.

«J’ai rarement vu un gars aussi motivé pour le ice cross que Christian, affirme Bruno Richard qui a bourlingué pendant plusieurs années dans ce sport. J’ai eu la chance de donner régulièrement des conseils aux deux. Max est d’ailleurs le seul jeune qui avait pris part au Camp Xtreme en 2015 à Bathurst. Nous avons depuis gardé le contact.»

Max Mazerolle, de Cocagne, participera à l’épreuve de crashed ice de Mont-du-Lac en fin de semaine. – Gracieuseté

«J’ignore encore quel est leur potentiel dans ce sport, parce que je n’ai pas encore pu voir leurs habiletés techniques sur une vraie piste. C’est quand même un détail important. Mais chose certaine, ce sont deux gars en excellente condition physique», ajoute Richard.

Joint à Halifax, où il était dans l’attente de son test de dépistage du COVID-19, qui s’est justement avéré négatif, Mazerolle n’a pas caché sa nervosité.

«J’ai eu de la misère à dormir hier soir (mardi) tellement j’étais sur les nerfs. Ça va mieux aujourd’hui cependant», confie Mazerolle, dont l’entraînement dans les derniers mois s’est résumé par du patin à roulettes, du ski alpin et, bien sûr, de l’athlétisme.

«Je vais là-bas pour mesurer où je me situe à comparer avec l’élite. Comme athlète, ça va me permettre de prendre de la maturité en côtoyant les gros noms qui seront présents. Je n’ai pas vraiment d’objectifs, du moins chez les hommes. Du côté junior, j’aimerais atteindre le top-8. Je crois que c’est réalisable», estime le jeune athlète de 6 pieds et 155 livres.

Pour sa part, Christian Richard, 28 ans, se dit davantage excité que nerveux.

«Ce sera ma première compétition internationale, mais je me suis bien préparé. Dans les derniers mois, j’ai passé beaucoup de temps au gymnase, j’ai fait du patin à roulettes l’été dernier et dans les dernières semaines ç’a été du snowboard et du patinage avec d’autres Québécois qui pratiquent ce sport. J’ai aussi eu droit aux conseils de Bruno. Il a été mentor pour moi dans les dernières années», mentionne l’athlète de 5 pieds 11 pouces et 175 livres qui habite désormais à Montréal.

«Mes attentes sont élevées. En fait, je serais déçu si je n’atteins pas au moins le top-32. Une fois rendu là, tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Une chute d’un adversaire dans une course et tu peux te retrouver dans le top-16», élabore l’ancien ailier droit de l’équipe de hockey des Olympiens de l’école L’Odyssée.

Parmi les favoris pour l’emporter chez les hommes, on note les Canadiens Michael Romano et Laurent Goulet-Garneau, ainsi que les Américains Maxwell Dunne et Matt Johnson.

En bref… Le Tchèque Michael Urban et l’Autrichienne Veronica Windisch ont remporté les deux premières épreuves de la saison présentées toutes deux à Judenburg, en Autriche. Au niveau junior, les vainqueurs de ces épreuves ayant eu lieu les 15 et 22 janvier sont le Finlandais Linus Ollikainen et le Français Arthur Richalet-Chaudeur… Après l’épreuve de Mont du Lac, il n’en restera plus que trois autres à compléter, soit celles de Rautalampi (5 février), en Finlande, Velke Karlovice (12 février), en Tchéquie, et Alpi di Siusi (18 février), en Italie… Max Mazerolle espère avoir la chance de faire un brin de jasette avec Maxwell Dunne. «Il a pratiqué comme moi les sports combinés avant de faire du patinage extrême. C’est définitivement le gars que j’espère le plus rencontrer», dit-il… Max Mazerolle fait partie de l’équipe G & G Brothers, qui comprend plusieurs athlètes dont Jason DeGrâce et Nathan Isaac. Mazerolle est toutefois le seul qui sera à Mont du Lac en fin de semaine… Les patineurs d’âge junior vont s’exécuter vendredi (qualifications et ronde des médailles), alors que les hommes auront leur ronde de qualification vendredi et la ronde des médailles samedi soir… Christian Richard a fait partie pendant quatre ans de l’équipe d’athlétisme de l’U de M. Il prenait surtout part aux épreuves de 200m…