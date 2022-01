Hockey: les Aigles Bleus gardent le moral malgré la pause

Les joueurs de l’équipe masculine de hockey des Aigles Bleus de l’Université de Moncton (5-12-1) gardent la tête haute malgré un début de saison difficile et une pause des activités depuis décembre.

Et à les entendre parler, certains sont simplement reconnaissants d’avoir pu chausser les patins pour du vrai hockey après l’annulation complète de la saison précédente.

«J’en profite pour passer du temps chez nous, résume le défenseur de Grand-Sault, Denis Toner (1-4=5). Ça faisait longtemps que je n’avais pas passé deux pleines semaines avec mes parents.»

«Le début de saison a été comme on le voulait. Tout le monde était excité de pouvoir reprendre les entraînements, les matchs et les voyages, explique l’ancien des Mooseheads de Halifax. C’était vraiment le fun d’être à nouveau dans cette routine.»

«Même si on a eu un début de saison difficile avec les blessures et les nombreuses défaites – par un point -, j’ai beaucoup appris et apprécié mon expérience jusqu’à présent. C’est juste dommage que la saison ait été mise sur pause juste comme ça commençait à mieux aller. Je commençais à prendre confiance et à prendre le rythme. C’est plate qu’on n’ait pas pu poursuivre ça après Noël.»

«Mais il y a des choses plus grandes que le hockey actuellement en regardant ce qui se passe dans le monde. On espère que les choses se replacent rapidement pour qu’on puisse avoir une fin de saison».

Denis Toner a pu poursuivre ses cours à distance chez ses parents en attendant.

«On s’est habitué à l’enseignement à distance l’an dernier, donc ça n’a pas été difficile de faire la transition cette année.»

«Je peux m’entraîner chez moi et passer plus de temps dehors. Puis revenir à l’intérieur pour mes cours en ligne. Ça fait différent comme routine»

Les joueurs ont reçu de leur entraîneur Judes Vallée un régime d’entraînement hors glace en attendant de pouvoir regagner l’aréna J.-Louis-Lévesque.

«Des fois, ça fait du bien de passer deux semaines sans patins… On reprend la glace la semaine prochaine déjà, ç’a passé vite!»

Certains de ses coéquipiers ont cependant dû rentrer à Moncton pour des cours en présentiel.

Comme Denis Toner, l’attaquant Olivier-Luc Haché (1-3=4) refuse de se laisser abattre par les mauvais tours de la COVID-19.

«Il faut rester positif, explique le jeune homme de Shippagan et ancien Huskie de Rouyn-Noranda. C’est hors de notre contrôle et on ne peut rien y faire. On va encore être plus heureux de jouer au hockey quand ça nous sera à nouveau permis.»

Haché a aussi profité de la pause pour retourner chez lui quelques jours dans la Péninsule acadienne, avant de retourner à Moncton où il devait assister à des cours en personne.

«J’espère qu’ils vont trouver un moyen pour qu’on puisse terminer la saison. J’ai des chums qui sont ici depuis deux ans et qui n’ont presque pas joué. Une carrière universitaire, ça passe vite. Tout le monde veut jouer, et on espère qu’ils nous en donneront les moyens.»

Comme ses coéquipiers, Francis Thibeault de Val-d’Amours ne s’en fait pas trop avec la pause même s’il préférerait être sur la glace.

«C’est sûr qu’on aurait aimé que ça se passe autrement, avance l’ancien joueur des Wildcats de Moncton et du Titan d’Acadie-Bathurst. Mais c’est des choses qu’on ne peut pas contrôler. La seule chose qu’on peut contrôler, c’est de maintenir la forme pour être prêt pour la reprise du jeu.»

«J’essaie de maintenir la forme avec ce qu’on a à la maison. Je vais de temps en temps m’entraîner sur une patinoire extérieure pour garder la forme là dessus.»

«Comme tous mes cours sont à distance, je suis venu à Campbellton pour les deux semaines de confinement. On devrait recommencer la semaine prochaine, donc j’attends le feu vert pour retourner à Moncton», résume le Restigouchois avec espoir.

«Je reste optimiste. La ligue de l’Ouest a repris le jeu (la semaine dernière). Si eux ont recommencé, on devrait aussi être en mesure de recommencer bientôt», estime Thibeault.

«Ça ne donne rien de s’en faire avec ça. J’essaie de rester le plus positif possible. On se croise les doigts qu’on puisse finir ça comme du monde», résume de son côté Denis Toner.

Malgré les difficultés rencontrées, aucun des trois joueurs consultés ne regrette d’avoir choisi le circuit universitaire pour la suite de leur carrière.

Francis Thibeault résume avec sagesse leur état d’âme. «Oui, on s’engage dans le hockey universitaire parce qu’on aime le sport et qu’on veut peut-être continuer par la suite. Mais au bout, on sort de là avec un diplôme. C’est quand même ça le plus important. Tout ce qui nous fait grandir, c’est bon pour nous.»