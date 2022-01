La carrière de Carey Price est-elle compromise?

La carrière de Carey Price serait-elle compromise? Le gardien de but étoile du Canadien de Montréal n’a rien fait pour dissiper le doute à ce sujet, dimanche soir.

Price, qui est âgé de 34 ans, a reconnu en visioconférence qu’il était « anxieux » à l’idée d’en apprendre davantage sur l’état de son genou d’ici quelques semaines.

Le no 31 n’a pas disputé de rencontre depuis celle du 7 juillet dernier, qui s’était terminée par une défaite de 1-0 et qui avait confirmé la conquête de la coupe Stanley du Lightning de Tampa Bay en cinq matchs.

Le gardien étoile a ensuite été opéré à un genou. À l’époque, on estimait sa convalescence à une période de 10 à 12 semaines. Mais voilà, six mois plus tard, Price a finalement rencontré les membres des médias pour offrir une mise à jour de la situation.

Entre-temps, l’ex-directeur général du Canadien Marc Bergevin avait annoncé en octobre dernier que le gardien de but devait s’absenter pour une période d’au moins 30 jours afin de se refaire une santé mentale. Price s’était alors soumis au programme d’aide aux joueurs de la LNH en raison d’abus de substances. Sans entrer dans les détails, Price a tout de même tenu à aborder ce sujet.

Plus tôt ce mois-ci, le Canadien avait annoncé que Price devait reprendre à zéro sa rééducation en raison de l’arrêt récent des activités du club à cause de la COVID-19. En plus de cet arrêt obligatoire, Price a lui-même contracté le coronavirus, ralentissant sa rééducation sur tous les fronts.

Le lauréat du trophée Vézina remis au gardien par excellence de la LNH en 2015 s’est entraîné pendant une vingtaine de minutes sur la patinoire du Complexe sportif Bell de Brossard dimanche matin, après l’avoir fait pendant environ 10 minutes la veille.

Price a permis au CH d’atteindre la série finale de la Coupe Stanley l’été dernier, après avoir compilé une fiche de 13-9-0 assortie d’une moyenne de buts alloués de 2,28 et un taux d’efficacité de ,924 en séries éliminatoires.

Le joueur d’Anahim Lake, en C.-B., a passé l’ensemble de sa carrière de 14 saisons dans la LNH avec le Bleu-blanc-rouge. Price présente aussi une fiche de 360-257-79 avec une moyenne de 2,50 et un taux d’efficacité de ,917 en saison dans le circuit Bettman.